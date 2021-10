Sofía Pacchi declaró en Comodoro Py por una denuncia de Florencia Peña contra dos diputados opositores

Sofía Pacchi llegó a Comodoro Py acompañada de Fernando Burlando, su nuevo abogado.

Sofía Pacchi declaró esta mañana frente a la fiscal federal Alejandra Mangano en la causa que se inició por la denuncia de la actriz Florencia Peña contra los diputados opositores Fernando Iglesias y Waldo Wolff por una serie de tuits. La joven se presentó junto a su nuevo abogado, Fernando Burlando.

La empleada de la Casa de Gobierno fue a Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que se inició por la acusación de Peña por discriminación y violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica contra los legisladores Iglesias y Wolff, a quienes les exige el pago de 30 millones de pesos en concepto de indemnización.

Cuando estalló el escándalo de la Fiesta, Iglesias tuiteó: “Para mí la señorita iba a ayudarlo [a Fernández] a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie”. Por su parte, Wolff respondió ese ataque: “Pero ella de rodillas, ¿no?”.

La joven no dio declaraciones en su ingreso a los tribunales y hasta se retiró por una puerta lateral para no enfrentar a los cronistas.

Fabiola Yáñez - quinta de olivos - cumpleaños - Alberto Fernández

Es que la ex asesora de Yañez tiene su atención puesta en la causa por el cumpleaños. Infobae reveló la semana pasada que al menos tres de esos invitados utilizaban un certificado que no tenía validez legal pero les sirvió para circular durante varios meses. Uno de esos tres invitados es Sofía Pacchi.

Los permisos truchos tenían la firma del intendente de la Residencia Presidencial de Olivos, Daniel Rodriguez. Y se renovaban cada dos o tres semanas por lo que se cree que hubo más de 50 permisos dando vuelta. Las pruebas todavía no están en el expediente. Hasta ahora solo hay un informe de la Jefatura de Gabinete que confirma que cinco de los invitados no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR vigente la noche de la Fiesta. El dato de los permisos truchos surgió a partir de ese informe oficial. No sería la única irregularidad sobre aquella noche.

La causa por la Fiesta en Olivos se reactivó ayer a partir de una definición sobre la competencia. La Cámara Federal de San Martín decidió que el expediente quede a cargo del juez federal Lino Mirabelli. En los próximos días se descuenta que sumará otras medidas de prueba, pero no habría definiciones rutilantes hasta después del 14 de noviembre, fecha de las elecciones de medio término.

