Juntos refuerza la campaña bonaerense: Santilli y Manes recorren el conurbano mientras Larreta y Monzó se concentran en el interior

Rodríguez Larreta durante un recorrido de campaña por el interior bonaerense

A menos de tres semanas para las elecciones legislativas, Juntos por el Cambio desplegó a sus principales candidatos y referentes a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, donde mantuvieron reuniones con el sector productivo; con vecinos y comerciantes; y con padres organizados que lucharon por la presencialidad en las escuelas.

La oposición no solo apunta a mantener la diferencia de las PASO con la lista del Frente de Todos sino que incluso se entusiasma con llegar a obtener “un diputado más”.

En ese marco, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó localidades del interior bonaerense como Lincoln, Junín, Pergamino y San Nicolás junto a Emilio Monzó y Jorge Macri. En cada localidad se reunieron con el intendente local: Salvador Serenal (Lincoln), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martinez (Pergamino) y Manual Passaglia (San Nicolás).

Rodríguez Larreta planteó que “en la provincia de Buenos Aires crece la esperanza y puede surgir un diputado más para hacer la diferencia e inclinar la balanza en el Congreso”. A su vez, el alcalde porteño intentó dejar atrás cualquier tensión interna y una vez más garantizó la unidad de la coalición: “Tenemos un gran equipo. Los candidatos fueron elegidos democráticamente; no los elegimos a dedo, los eligieron los bonaerenses. Y desde entonces estamos trabajando juntos ”.

Jorge Macri, Rodríguez Larreta y Emilio Monzó junto a referentes locales

Al ser consultado sobre las preocupaciones de los bonaerenses, Rodríguez Larreta habló sobre “la inflación que le come el bolsillo a todos” y la inseguridad, “que es un tema al que el gobierno nacional no termina de darle prioridad; en las PASO la gente dijo basta a la inseguridad”. Y agregó: “Nuestra campaña no es responder a las chicanas sino proponer cómo mejorar la seguridad, cómo hacer para que no se repita la pérdida en la Educación de este año tan innecesaria en la provincia, cómo ayudar a los emprendedores y a los productores para generar trabajo”.

Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que “el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de los problemas, no describirlos ni echar culpas”, en este sentido respecto al control de precios afirmó: “ Nos piden a los intendentes que nos hagamos cargo de la inflación y no se resuelve persiguiendo a los comerciantes . Creen que apretándolos con militancia la inflación va a desaparecer”.

En referencia al llamado al diálogo del oficialismo, Emiliio Monzó sostuvo que la oposición estuvo “siempre dispuesta”; pero aclaró que “primero tiene que haber diálogo en el propio gobierno”. “Tenemos un ministro de seguridad provincial que dice una cosa y uno nacional que dice otra; y esto se repite en el ministerio de Energía y de Economía”, ejemplificó.

Diego Santilli y Facundo Manes

En tanto, el primer candidato a diputado nacional Diego Santilli se mostró junto a su ex competidor interno, Facundo Manes, en un encuentro con vecinos en el Club Tulipanes, en Escobar.

Santilli se refirió a la polémica surgida entre los ministros de Seguridad de Nación y Provincia, Aníbal Fernández y Sergio Berni: “Cuando los dos Ministros de Seguridad se pelean, pierde la sociedad, que vive con miedo. Lo que la sociedad quiere es decisión política, que es lo que no ha tenido el gobierno. Todo lo contrario, en seguridad la Provincia es el mundo del revés. Liberaron a más de 2000 presos, dejaron que los narcos avancen en los barrios, hay un delito cada 3 minutos, el comerciante trabaja detrás de las rejas. Es inaceptable lo que está pasando”.

Por otra parte, Facundo Manes afirmó que “los argentinos nos dimos cuenta que no estamos condenados al fracaso, que unidos podemos generar un nuevo clima época, un nuevo país y, por eso, creo que esta elección va a ser aún más contundente a nuestro favor”.

Diego Santilli y Facundo Manes

Sobre las declaraciones de Tolosa Paz y la acusación a la oposición de “estar armando un golpe blando”, el candidato de Juntos dijo: “La gente está muy preocupada y con muchísima incertidumbre. Vienen tiempos difíciles pero por suerte tenemos una oposición seria. Una oposición que quiere la gobernabilidad, una oposición que va ayudar al gobierno a terminar su mandato . Esta oposición cada vez está más madura y cada vez más responsable”.

“Yo tengo mi génesis, mi ADN radical como ustedes saben y muchas veces sufrimos oposiciones irresponsables, por suerte hay una oposición muy responsable en este momento”, finalizó el neurocientífico.

