El Gobierno le respondió a Rodríguez Larreta: “Desea que los argentinos no puedan llevar comida a la mesa”

Gabriela Cerruti este mediodía en Casa Rosada (Télam)

En su primera conferencia de prensa como “portavoz” del Gobierno, Gabriela Cerruti dijo que hay “preocupación” en la Casa Rosada por las declaraciones al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien auguró esta mañana, en línea con los empresarios que rechazan el congelamiento de precios, que habrá “desabastecimiento” como consecuencia de la polémica medida que impuso por decreto la Secretaría de Comercio que conduce Roberto Feletti.

“Lo único que nos preocupa es que la oposición política y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Larreta, estén tratando de generar algo que pueda hacer mucho daño a la población, como es el desabastecimiento”, dijo Cerruti este mediodía desde el salón de conferencias de Balcarce 50.

Respondió así a una consulta sobre las declaraciones que hizo esta mañana a radio La Red el líder opositor. “Una cosa es que generemos un gran acuerdo de precios, y hay que intentarlo. Pero esta cosa obligatoria de control de precios ya sabemos en qué termina. Empiezan a desaparecer productos de las góndolas, hay desabastecimiento, se cambian las etiquetas para aparecer con otro producto”, enumeró Rodríguez Larreta, que calificó la medida como “un parche para la inflación”.

Picante, a tres semanas de las elecciones de noviembre, Cerruti le pidió a la oposición “no entrar en el juego de generar temor, rumores y falsas expectativas”. “No queda claro si esto es un diagnóstico, o un deseo. Un diagnóstico no es, porque no es la realidad. Y si es un deseo, es un problema para los argentinos que el jefe de la oposición desee que los argentinos no puedan llevar la comida a su mesa”, sentenció la portavoz.

Feletti, ayer, con intendentes y el gobernador Kicillof para coordinar los controles de precios

Más temprano, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había considerado una “amenaza” los dichos del alcalde porteño y referente de Juntos por el Cambio. Fue el mismo calificativo que usó ayer el flamante secretario de Comercio, Feletti, para responderle al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, quien también sostuvo que podrían faltar productos en los comercios a raíz de la Resolución 1050, que retrotrae el precio de 1432 productos al primero de octubre y obliga a mantenerlos invariables durante tres meses.

Cerruti ratificó la defensa de las restricciones a los aumentos -ya lo había hecho ayer, en un diálogo con la prensa en la sala de periodistas de la Casa Rosada-; apuntó nuevamente contra los “oligopolios” que “fijan precios”; y aludió a “especulaciones económicas y electorales”, en relación a la remarcación en las góndolas. “El Gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa de las familias”, sostuvo.

Y recordó que el Ejecutivo trabajará con los gobernadores del interior y los intendentes del conurbano para controlar precios. En la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la mayor concentración poblacional, el principal encargado de coordinar el patrullaje de los comercios será Kicillof. Ayer, el gobernador obtuvo el compromiso de un grupo de intendentes oficialistas del conurbano bonaerense para colaborar en el control del cumplimiento de la resolución 1050/2021 publicada en el Boletín Oficial para fijar precios en productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. Pero no será con todos. Como publicó Infobae, los jefes comunales de la oposición desconfían del congelamiento y ya avisaron que no participarán de la aplicación de la medida que impuso Feletti, recién llegado a la gestión nacional tras la salida de Paula Español de la Secretaría de Comercio.

Consultada sobre el modo en que se realizarán los patrullajes, Cerruti se limitó a responder que se harán a través de “acuerdos” para “tener herramientas del Estado”. “La Secretaría recibe cientos de llamadas por día (para denunciar precios excesivos). Se actúa a partir de esa información”, expresó la portavoz de Alberto Fernández. Y llamó a los consumidores a que visiten los sitios del Gobierno y el Ministerio de Producción para “ver las listas de Precios Cuidados” y “hacer las denuncias y las consultas que necesiten”.

