El embajador argentino en Estados Unidos se reunió con un senador clave de Biden

Jorge Argüello con el senador por el estado de Georgia, Jon Ossof

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, participó la semana pasada de las negociaciones por la deuda externa que mantuvieron integrantes del gobierno de Alberto Fernández con autoridades del Fondo Monetario Internacional. También estuvo en los encuentros con empresarios e inversores en Nueva York en los que tanto el jefe de Gabinete, Juan Manzur, como el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentaron obtener respaldo a las posiciones argentinas. Esta semana, Argüello también la comenzó con intensidad: este lunes se reunió con el senador estadounidense del estado de Georgia, Jon Ossof, de 34 años y uno de los políticos más importantes para el presidente Joseph Biden por su proyección dentro del Partido Demócrata.

Argüello empezó una visita a Georgia que se extenderá por dos días donde se reunirá con autoridades locales, visitará el Centro Nacional de Derechos Humanos y Civiles, la base de la National Guard y la fábrica aeroespacial de la firma Lockheed Martin.

Thomas Jonathan Ossof, nacido el 16 de febrero de 1987 en Atlanta, la capital de Georgia, fue elegido como senador por el Partido Demócrata en enero de este año. Su elección como el senador número 50 le permitió a los demócratas alcanzar la mayoría en el Senado de Estados Unidos. En esa Cámara quedaron 50 a 50 con los republicanos pero el voto de la vicepresidenta Kamala Harris desempata. Claramente, luego de su histórica victoria electoral en ese estado del sur estadounidense limítrofe con Florida, es visto en este país y en su partido debido a su juventud y a sus capacidades como eventual “presidenciable”.

La agenda medioambiental fue uno de los ejes en los que coincidió con Argüello. Si bien el carbón es dominante en la producción de energía en Georgia, en la última década el uso de esta fuente se redujo de 34 millones de toneladas a menos de 14. Varias plantas de carbón están cerrando y la energía producida por éstas será reemplazada por dos reactores nucleares en Vogtle. Georgia ocupa el puesto 13 en cuanto a la producción de energía solar a nivel nacional. Se espera que la generación de este tipo de energía crezca un 80% en los próximos 5 años de acuerdo a Solar Energy Industries Association.

Ossof también se manifestó a favor de debatir cuestiones relativas al Cambio Climático y apoya que Estados Unidos participe del Acuerdo de París. Graduado en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown (Licenciatura en Ciencias) y en la Escuela de Economía de Londres (Maestría en Ciencias), Ossof trabajó como periodista antes de asumir en su cargo legislativo y tuvo una carrera extensa en materia de investigación de crímenes de guerra, crimen organizado, corrupción, tráfico de personas, delitos cometidos por tropas en misiones de paz, entre otros.

Además, fue el productor ejecutivo de más de dos docenas de documentales, entre ellos uno sobre la explotación sexual en la frontera entre Argentina y Bolivia.

Argüello se reunió también este lunes por la mañana con Dov Wilker, director del American Jewish Committee de Atlanta, quien había acompañado a Ossof en el contundente mensaje que brindó en septiembre en el Templo Emanu-El en Sandy Springs, una ciudad relevante vecina a Atlanta, por las últimas manifestaciones antisemitas en las escuelas del condado de Gobb-Georgia. Ossof es el primer senador judío por el estado de Georgia.

En la reunión bilateral, Ossof mencionó su reciente visita a Israel y los encuentros que mantuvo tanto con líderes israelíes como con palestinos, judíos y árabes, encuentros en los cuales anheló por el fin de la guerra entre ambos pueblos. Respecto de su postura sobre asuntos sociales, se ha mostrado a favor del aborto, del acceso a la salud reproductiva y tratamientos anticonceptivos.

Sobre la inmigración, Ossof tiene una postura a favor de una modificación integral de la legislación migratoria de los Estados Unidos y de la regularización ordenada para migrantes indocumentados especialmente para aquellos que residen en Estados Unidos durante décadas y no logran normalizar su situación, también para casos de niños ingresados ilegalmente. No está en contra del control de las fronteras y la seguridad del Estado respecto del ingreso de extranjeros pero sí a favor de hacerlo desde una postura de respeto de los derechos humanos y bajo principios morales. También plantea reformar el Department of Homeland Security y el US Immigration and Customs Enforcement, dos instituciones que según Ossoff son “horriblemente disfuncionales”.

Ossof aclara en repetidas ocasiones que no planea realizar una apertura masiva o fuera de control a la inmigración, sino lograr cambios en la normativa por mayor respeto de los derechos humanos, especialmente de los niños y flexibilizar los criterios de aceptación de trabajadores migrantes o ciudadanos que desean ingresar a los EEUU con motivos legítimos y honorables.

El Embajador @JorArguello expuso ante @atlchamber la Cámara de Comercio más importante de Atlanta.



Codo a codo, la Embajada y el Consulado de Argentina en Atlanta @ArgEnAtlanta, buscamos promover las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país. pic.twitter.com/YlTFjQVS7E — Embassy of Argentina in USA (@ARGinUSA) October 18, 2021

Argüello invitó al senador Ossof a visitar la Argentina. Y el senador anticipó su disposición para que esa visita se pueda concretar en 2022. Los temas de interés para esa visita: cambio climático, derechos humanos, la explotación del litio, la relación bilateral y la seguridad hemisférica. Ossof ya visitó nuestro país. Estuvo en Bariloche, en Mendoza y en Buenos Aires. Le manifestó a Argüello su anhelo de “algún día, escalar el Aconcagua”.

El embajador argentino mantuvo además encuentros con los representantes de la AACC Southeast- Argentine American Chamber of Commerce South East para buscar nuevas alternativas para potenciar el intercambio comercial con el estado de Georgia y con los diplomáticos del Consulado argentino en Atlanta (Juan Navarro, Ursula Eyherabide y Matías Pascuchelli) y se propusieron promover el comercio y las inversiones con el sudeste estadounidense.

Por la noche visitó el museo National Center for Civil and Human Rights junto a su director Donald Byrd. Allí se rinde homenaje principalmente a Martín Luther King, hijo dilecto de la ciudad.