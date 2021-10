En Córdoba, Juntos por el Cambio apuesta a quedarse con seis de los nueve diputados que pone en juego y dejar sin senadores al kirchnerismo

Horacio Rodríguez Larreta con Luis Juez y candidatos de JXC en Córdoba (Twitter / @horaciorlarreta)

La provincia de Córdoba volvería a pintarse de amarillo, o de la gama de colores de Juntos por el Cambio. Los números que manejan en el comando de campaña de la coalición los posiciona como claros ganadores de las próximas elecciones legislativas.

Pese a esa teórica ventaja, en la coalición opositora no quieren dejar nada librado al azar y se preparan para retener la provincia que le dio el primer triunfo al PRO, que el ex presidente Mauricio Macri alguna vez dijo que eligió para vivir y en donde la estrategia de mediano y largo plazo esconde la pelea de fondo de Juntos por el Cambio. Pero no sólo eso, va por más y busca doblegar al kirchnerismo y poner en aprietos al peronismo provincial.

Luego de la interna donde la fórmula que había bendecido el ex presidente Macri perdió frente a la que llevaba el apoyo de Patricia Bullrich y Martín Lousteau, las figuras nacionales fueron a la provincia para el lanzamiento de Luis Juez y Rodrigo de Loredo con el fin de mostrar unidad y apuntalar la idea del cambio.

Patricia Bullrich y Luis Juez en Córdoba

Según un trabajo que publicó el diario La Voz, Luis Juez no sólo sumaría los votos de Mario Negri, a quien le ganó las PASO, sino que también incorporará votos de otras fuerzas provinciales.

Mientras tanto, la lista del peronismo local que es la que representa al gobernador Juan Schiaretti estaría cumpliendo los objetivos planteados desde el comienzo: recuperar la banca de Senadores y mantener 3 diputados. Esto último dependerá de como finalice el escrutinio.

Este punto es fundamental para las aspiraciones del radicales. La provincia renueva 9 bancas de diputados nacionales de las que 3 quedarían en manos del peronismo provincial y, si se mantienen los números de las PASO, Juntos por el Cambio sumaría 5 de los que 3 son del PRO y 2 son radicales.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, apunta a retener un senador y tres diputados.

En ese contexto, el radicalismo está empujando con fuerza para poder aumentar los votos para diputados y alcanzar al sexto legislador de la Cámara Baja, equilibrando en 3 para el PRO y 3 para la UCR la representación provincial.

Pero, el dato más importante es que si crece el caudal de votos podría dejar en una situación casi testimonial al Frente de Todos de la provincia ya que esa fuerza política no tendría ni diputados ni senadores mediterráneos.

En medio de esto es que los hombres y mujeres de peso de Juntos por el cambio apuran sus recorridas en la provincia. Ya estuvo en la provincia Horacio Rodríguez Larreta, el senador radical Martín Lousteau, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo y su par del PRO, Patricia Bullrich. En los próximos días volverá a mostrarse en la ciudad de Córdoba el ex presidente Mauricio Macri.

Pero la idea es por lo menos que todos vuelvan una o dos veces más a hacer campaña por Juez y De Loredo. Tantos es así que mañana va a estar de nuevo Lousteau.

Maximiliano Luna

La presencia del senador no es casual, De Loredo es de su espacio político y el jefe de campaña, es un dirigente del riñón de Lousteau, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

“Para nosotros Córdoba es central por eso jugamos muy fuerte primero en la interna radical primero y en las PASO después apostando a este proceso de renovación que tiene a Juez y De Loredo como líderes de un recambio dirigencial en la provincia que nos va a llevar a gobernarla en 2023, pero también porque tiene un fuerte impacto nacional que muestra un Juntos por el Cambio más amplio y mejor”, le dijo a Infobae una fuente cercana al senador radical.

La pelea por el 2023 también está latente en esa discusión. Patricia Bullrich ya le apuntó al “peronismo cordobés que gobierna hace 23 años” y busca avanzar con un candidato propio para el 2023. En el radicalismo opinan lo mismo y buscan recuperar a la provincia que desde que terminó la gestión de Ramón Mestre a mediados de la década del 90 nunca pudieron retomar al poder de la provincia mediterránea.

Seguir leyendo: