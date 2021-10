Intendentes del Frente de Todos buscan mostrar gestión propia para empujar la campaña “de abajo hacia arriba”

Los intendentes e intendentas del Frente de Todos transitan la campaña hacia las elecciones generales con el objetivo primario de sostener sus distritos y darle una fuerte impronta municipalista a la disputa electoral para empujar desde ese lugar la lista provincial y nacional del Frente Todos.

Los jefes comunales no se mueven mucho de sus distritos. Apenas se trasladan hacia algunas actividades en distritos vecinos y no mucho más. Entienden que las dos principales preocupaciones de la sociedad que son la economía y la inseguridad no es potestad exclusiva de ellos y por eso eligen por mostrar gestión propia.

Algunos intendentes exhiben un mayor compromiso con la campaña que lleva la candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, que otros. Sin embargo, aunque los más activos como los más recluidos en sus territorios acompañan a la platense cada vez que pisa el distrito, la campaña tiene por estos días un fuerte componente local.

“El Moreno que siempre soñamos está en marcha. Con Mariel y con Noelia. Con cada morense, escuchándonos y buscando soluciones. El Moreno que queremos es también con vos”, dice el spot que lanzó días atrás la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. La candidata a concejal allí es Noelia Saavedra.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, en el 17° Encuentro de las Provincias y su cultura

“Votá la lista de Ariel”, “Escobar te da cada día más”. Son algunos de los slogan que el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, también salió a difundir días atrás. Sujarchuk había mostrado sus diferencias con la campaña que había hecho el FdT en la elección primaria. Esa tensión ahora pareciera haber pasado a cuarteles de invierno.

En Esteban Echeverría, su intendente Fernando Gray, también le da una impronta netamente local a la campaña. Aunque esté políticamente algo distanciado de la conducción del Frente de Todos, Gray sigue en la órbita oficialista. Días atrás hizo entrega de 367 tablets y aclaró que la “iniciativa prevé la distribución de 800 dispositivos, adquiridos con fondos municipales, a adultas y adultos de instituciones públicas del distrito”.

Fernando Gray de Esteban Echevarría en la entrega de tablets

“Hay cuestiones que los intendentes no pueden controlar y que se meten en la campaña: son la situación económica y la inseguridad”, asegura otro intendente de la Tercera sección electoral. Entonces, si eso no se puede controlar, los intendentes buscan municipalizar con gestión la campaña en la que también ponen la composición de los concejos deliberantes.

“Los intendentes muchas veces necesitamos herramientas y cómo la gente nos reclama a nosotros, nosotros también reclamamos para nuestra gente. Lo que pedimos son cuestiones necesarias para nuestro distrito”, explicó días atrás el intendente de Ensenada, Mario Secco, otro jefe comunal del Frente de Todos.

En La Matanza, el distrito de mayor peso electoral, el intendente Fernando Espinoza -que además es candidato a concejal- también está abroquelado en la disputa distrital y mostrando gestión desde ese lugar.

Las recorridas o convites de intendentes en municipios ajenos se redujeron. La presencia del presidente, Alberto Fernández, en tono electoral por el conurbano también se minimizó. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, suele hacer dos o tres actividades semanales por el conurbano. Los intendentes acompañan.

Los movimientos en el gabinete provincial y la llegada a la jefatura ministerial de Martín Insaurralde y de Leonardo Nardini a la conducción del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos suponía más injerencia de los intendentes en el proceso electoral y en la toma de decisiones. Insaurralde se convirtió en jefe de campaña bonaerense. Días atrás, en Lomas de Zamora, se inauguró el Hospital Odontológico Dr Febbraro y el Hospital Oftalmológico Dr. Vicario. Dos centros de salud hechos por el municipio.

Intendentes e intendentas primero buscan cuidar lo propio en términos electorales o superar las distintas complejidades que aparecen en la gestión diaria -por fuera de los cálculos- como ocurrió con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, este miércoles tras el asesinato en situación de robo del joven, Lucas Iván Cancino. Por el episodio, la intendenta decidió suspender todas sus actividades públicas por 72 horas.

Junto con la economía, la inseguridad es otro punto difícil de abordar para los intendentes en tiempo de campaña. Muchos buscan mostrar gestión a su alcance. Por ejemplo, el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró algunos “Puntos Seguros” -tótems con un sistema de alarma conectado con el sistema de monitoreo de seguridad municipal- y también hizo entrega de alarmas vecinales. En Brown también ponen expectativas sobre lo que será la Feria Internacional del Libro, con la que buscarán mostrar otro mojón de gestión propia a partir de este jueves y hasta el domingo.

En el interior, la secuencia es un poco diferente. Allí los intendentes oficialistas se pliegan más de lleno a las medidas nacionales o de la Provincia. Ocurrió días atrás cuando los jefes comunales del Frente de Todos que gobiernan distritos de la costa atlántica salieron en bloque a defender las medidas provinciales destinadas al sector turístico que incluyen la eximición del impuesto inmobiliario a complejos hoteleros y el plan para financiar viajes de egresados a destinos bonaerenses para la última etapa del verano.

SEGUIR LEYENDO: