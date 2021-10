La Coalición Cívica reunió a sus candidatos en la ciudad de Buenos Aires para diagramar el resto de la campaña electoral

Candidatos de la Coalición Cívica en la ciudad de Buenos Aires

Los candidatos de la Coalición Cívica por la ciudad de Buenos Aires se reunieron este martes en un hotel del centro porteño para diseñar el rol del partido dentro de la campaña de Juntos por el Cambio rumbo a las elecciones generales de noviembre. Allí coincidieron en la necesidad de mantener la unidad de Juntos por el Cambio y el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de diputados en el Congreso.

“En Juntos por el Cambio tenemos la responsabilidad que nos dio la sociedad de construir una nueva matriz económica, política y social que nos conduzca a vivir en libertad en una Argentina con dignidad y oportunidades”, sostuvieron.

En un documento que elaboraron, los dirigentes expresaron su “vocación de consolidar la unidad de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Queremos la unidad sin desconocer nuestra diversidad en las trayectorias, experiencias históricas y el carácter de la Coalición Cívica ARI y de cada uno de los partidos que lo integran. En listas de unidad o compitiendo en todo el país con listas internas, la única razón de nuestras estrategias es la causa de la dignidad”.

Paula Oliveto aseguró que “la Coalición Cívica va a poner todo de sí para ganar las elecciones. Este partido sabe lo que es enfrentarse al autoritarismo del kirchnerismo y la necesidad de poner un límite claro. Elisa Carrió habló de las mafias cuando muchos callaban. Hoy sabemos que esa lucha no fue en vano. Los argentinos hoy piden justicia, trabajo, educación y libertad, y nosotros como partido queremos representarlos. Sabemos como nadie que a pesar de los obstáculos la dignidad está cerca de vencer al poder”.

Fernando Sánchez afirmó que “ni los narcos, ni los corruptos ni los mediocres pueden quitarnos nuestro futuro. La Coalición Cívica va a dar las peleas que siempre dio, sin especular, sin bajar los brazos y con el compromiso de siempre”.

Por su parte, Hernán Reyes señaló que “la sociedad no tiró la toalla, no va a renunciar a su dignidad. En Juntos por el Cambio tenemos la responsabilidad de poner 120 diputados al servicio de esa decisión. Se vienen dos años donde nos vamos a plantar para ganar el tiempo necesario que nos permita construir nuestro futuro. Vamos a defender nuestras libertades y nuestro patrimonio, en definitiva, nuestra nueva oportunidad”.

El documento elaborado sostiene que “el mensaje de la sociedad el 12 de septiembre fue claro y contundente, como así también la responsabilidad que nos encomendaron ante las elecciones generales, transformar el grito de la ciudadanía en una mayoría institucional en el Congreso que sea capaz de controlar, frenar y encauzar desde la oposición a un Gobierno sin plan ni rumbo para enfrentar la crisis económica y social a la que nos ha conducido”. “La Coalición Cívica ARI ha luchado y actuado siempre en favor de la construcción de alternativas republicanas de poder frente al modelo populista que destruye y erosiona las perspectivas de progreso, justicia y libertad en la Argentina”, agrega.

“Este partido cumplirá veinte años desde su constitución con la convicción de que no hay nada menos permanente que una derrota o una victoria electoral. Lo único permanente es la causa por la dignidad. Vivimos en una sociedad que se rebeló al sometimiento. Frente a esta responsabilidad no vamos a claudicar, no habrá cogobierno ni complicidad, por acción u omisión, con un modelo que solamente restringe la libertad y condena al hambre a nuestra sociedad”, enfatizaron.

Además, aclararon que “no se nos dio solamente la responsabilidad de enfrentar a la hegemonía kirchnerista, también nos ha otorgado la responsabilidad de generar una nueva matriz económica, política y social que nos conduzca a vivir en libertad en una Argentina con dignidad y oportunidades. Algo que solamente es posible con una mayoría parlamentaria”.

Participaron del encuentro los candidatos a diputados nacionales Paula Oliveto y Fernando Sánchez; a legisladores porteños Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani; la diputada nacional Mariana Zuvic; la legisladora porteña Lucía Romano y la directora del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Fernanda Reyes. Asistieron también los representantes de la CC en todas las comunas de la Ciudad.

