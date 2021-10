La advertencia de Juntos por el Cambio por la ley de etiquetado frontal: “Si el oficialismo quiere imponer que no cuente con nosotros”

Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan Manuel López, entre otros, firmaron un comunicado advirtiendo que no tratarán el proyecto

Este martes a partir de las 11 está prevista la primera sesión presencial convocada en la Cámara de Diputados, tras un año y medio de funcionamiento virtual por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el peligro de que fracase la convocatoria para tratar la ley de etiquetado frontal, que busca advertir sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos, se acrecentó con el correr de las horas. “Si el oficialismo quiere imponer que no cuente con nosotros”, manifestó a través de un comunicado el bloque de Juntos por el Cambio, que pretendía que también se debatan otras iniciativas. Así, las chances de que el oficialismo consiga juntar los 129 legisladores necesarios para dar quórum se alejan cada vez más.

“El oficialismo convocó el viernes a última hora, con posterioridad al cierre de la mesa de entradas y por correo electrónico, a una sesión especial sin acuerdo de ningún tipo con nuestro Interbloque. Si el oficialismo decide unilateralmente convocar a una sesión especial debe garantizar el quórum. Las sesiones especiales se solicitan con temario acordado y los bloques que las piden garantizan el quórum ”, advirtieron desde el interbloque opositor.

“Somos un bloque de oposición y el oficialismo no decide por nosotros. Por eso rechazamos que nos digan qué debemos hacer a través de los medios, más aún cuando tras la derrota electoral del Gobierno hemos manifestado predisposición para avanzar en una agenda de temas importantes y urgentes”, agregaron los legisladores de Juntos por el Cambio. Y remarcaron: “También queremos que se debatan nuestros proyectos: la derogación de la ley de alquileres, la emergencia educativa, la ley ovina, la boleta única y tantos otros que mejorarían la vida de millones de argentinos”.

“Muchos de nuestros diputados son autores de la ley de Etiquetado Frontal y de otras leyes que están en la convocatoria, pero nuestro Interbloque no va a dar quórum a una sesión que no fue acordada y que excluye otros temas que consideramos urgentes para los argentinos. Si el Gobierno quiere dialogar acá estamos, si quiere imponer que no cuente con nosotros. Representamos a millones de argentinos que le dijeron basta a la prepotencia, a la falta de diálogo y al avasallamiento a las instituciones”, concluyeron.

Este martes se convocó a la primera sesión presencial tras los debates virtuales por la pandemia, pero no habría quórum

El presidente del Bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, había señalado que la ley de etiquetado frontal “es un buen ejemplo para demostrar que aún en medio de un proceso electoral los diferentes espacios políticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente”. “Es una pena que algunos estén más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente, no sorprende, es lo que hicieron cuando gobernaron”, había añadido.

Luego, la diputada oficialista Liliana Schwindt acusó: “Primero era que la convocatoria, resulta que era a reglamento. Después los pasajes, @SergioMassa les resolvió cada uno de los problemas. Ahora es el temario. Se les nota mucho que tiene PATRONES que les ordenan qué hacer ante #EtiquetadoFrontalYA”.

Pero más allá de los cruces entre las dos principales fuerzas de la Cámara Baja, la grieta también se trasladó al bloque opositor. De esta forma, Julio Cobos, senador de la Unión Cívica Radical, le reclamó a Mario Negri, diputado del mismo partido y titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, para que “faciliten el tratamiento”. “Sr. Presidente del bloque UCR, @marioraulnegri, pidan sesión especial con los temas de interés de JxC, pero también faciliten el tratamiento de la #LeydeEtiquetado y las leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores de viñas. Esto es lo prioritario”, escribió el ex gobernador de Mendoza y ex Vicepresidente de la Nación, en su cuenta oficial de Twitter.

