Rodríguez Larreta: “El llamado a indagatoria a Macri en medio de la elección genera suspicacia”

Horacio Rodríguez Larreta acompañó a Diego Santilli durante una recorrida por la ciudad de La Plata

Luego de que la justicia citara a declarar al ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan, y le prohibiera su salida del país; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que “el llamado a indagatoria en medio de la elección genera suspicacia”.

“El llamado a indagatoria es en una causa que ni siquiera estaba mencionado, en el medio de la elección. Realmente a primera vista suena a una barbaridad . Es por lo menos extraño y genera suspicacia”, señaló Rodríguez Larreta durante un recorrido por la ciudad de La Plata junto al Diego Santilli, candidato a diputado de la Ciudad de Juntos por el Cambio.

Las medidas contra Macri fueron tomadas por el juez de Dolores Martín Bava, subrogante del juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla, que investiga si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas desde la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018.

La prohibición de salir del país que cayó sobre Macri llegó en un momento donde el ex presidente se encuentra en Miami. A través de un hilo de Twitter, su abogado, Pablo Lanusse, detalló que el ex Jefe de Estado está “convencido de su inocencia” y que “respetuoso del funcionamiento de las instituciones” no sólo se presentará a declarar sino que también defenderá “los valores republicanos que caracterizaron su gestión de gobierno”.

Asimismo, Horacio Rodríguez Larreta insistió en “salir de la grieta” porque está convencido de que “es lo que la Argentina necesita”. Sin embargo, enfatizó que no es lo que piensan todos los dirigentes, especialmente los del oficialismo: “Nosotros lo sostenemos y lo hemos dicho siempre y hemos sido coherente. Pero el salir de la grieta no tiene que ser que todos vamos a pensar igual. Significa que no tenés que hacer de todo una pelea política, que no tenés que personalizarlo, que no tenés que insultar, que no tenés que demonizar al otro, que sólo es alguien que piensa diferente”.

Larreta salió en defensa del ex presidente Mauricio Macris tras las acusaciones judicial por la causa de espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan (NA)

Y puso como ejemplo lo sucedido con la educación durante la pandemia. “Cuando a mí me cierran las escuelas de un día para otro, me puse firme y dijimos que no. Son visiones diferentes, ellos querían cerrarlas y nosotros mantenerlas abiertas. No por eso profundizamos la grieta, simplemente que pensamos diferentes. Y está bien que así sea”, indicó Larreta.

Ayer, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, también salió en defensa del ex presidente Macri al asegura que detrás de toda esta movida judicial está la Vicepresidenta. “Cristina Kirchner daría la vida por meterlo preso a Mauricio Macri”.

“Es extraño y sospechoso citar a un expresidente en medio de una campaña electoral por un juez subrogante, declarado incompetente y que nunca remitió el expediente, que le prohíbe salir del país antes de indagarlo, sabiendo además que no está en el país”, señaló Aguad al ser entrevistado en Radio Mitre.

Para el ex funcionario, esta embestida judicial contra el ex Presidente se trata de “una cortina de humo” del gobierno que “se siente impotente después de semejante derrota en las PASO”.

El Ara San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del mar argentino. A bordo viajaban 44 tripulantes. Pasado un año y dos días, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad.

Esta es la primera vez que es citado Macri a una indagatoria por un delito que, se cree, cometió en sus funciones como jefe de Estado. Tiene varias denuncias penales activas y ya había sido indagado y procesado por hechos sucedidos cuando aún no era presidente.

