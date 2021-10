La oposición suma críticas al Presupuesto, pide la presencia de Guzmán y el oficialismo acelera el tratamiento

El proyecto de ley del Presupuesto cumplió más de 15 días sin que sea tratado pero, a pesar de esto, fuertemente criticado tanto por el oficialismo -cuyos diputados avisan que “habrá cambios”- como por la oposición, que ya se mostraba poco conforme con el texto y los anuncios de la Casa Rosada de los últimos días no colaboraron a la situación.

“Tienen que explicar el impacto de los anuncios, porque el anuncio de las jubilaciones pega en el Presupuesto de este año y del que viene”, explicó el diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace, sumando críticas a las que ya tenía sobre el texto original que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Un trabajo del diputado radical por Misiones Luis Pastori que circula entre los legisladores de Juntos por el Cambio realiza un pormenorizado detalle de los puntos que entienden son inconsistentes.

Respecto de las variables macro sobre las cuales está elaborado el proyecto, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda señaló: “Tiene muchas inconsistencias, como la previsión inflacionaria, el tipo de cambio o el crecimiento del PIB. Existe la casi certeza de que esas previsiones no se van a cumplir. Algo similar a lo que ocurrió con el presupuesto para este año, sobre el cual habíamos hecho objeciones similares”.

Luis Pastori

Con respecto a las tarifas de los servicios públicos, la iniciativa prevé una reducción de los subsidios a prácticamente la mitad. “Hay que recordar que este año no se cumplió con la previsión de que los servicios públicos iban a ir aumentando al mismo ritmo de la inflación, lo que no ocurrió por imposición del Instituto Patria. Todas estas previsiones no generan ninguna credibilidad”, agregó Pastori, que el 10 de diciembre se despide de la Cámara de Diputados.

“Si sumamos las declaraciones de varios kirchneristas, empezando por Sergio Massa y Máximo Kirchner, que aseguran que van a hacer varias modificaciones, ¿qué Presupuesto vamos a tratar? Y hay que estar muy atentos a las modificaciones que se hagan sobre el filo del dictamen o en el tratamiento mismo en el recinto. Ahí está el peligro, donde crean o aumentan impuestos, crean instituciones. Hay que recordar que el año pasado aparecieron más de 30 artículos que eran prácticamente más importantes que el proyecto mismo”, dijo el legislador a sus colegas.

Los diputados Víctor Romero y Alejandro Cacace también hicieron referencia a que el proyecto “parte de un concepto que hay acuerdo con el FMI y el Club de Paris”.

Entre las críticas más importantes, señalaron que el Presupuesto 2022 presenta en materia fiscal un déficit primario de $2,184 billones y financiero de 3,135 billones de pesos. “Las previsiones para 2022 suponen un incremento del déficit primario de 17,5%, y un incremento del déficit financiero del 28% respecto de 2021. Esto se financia con más endeudamiento y emisión monetaria, que ya sabemos que repercute en más inflación”.

Carlos Heller, Alberto Fernández, Martín Guzmán y Máximo Kirchner (NA)

“Las inconsistencias que notamos en el Presupuesto 2021 se vuelven a repetir en el enviado para el 2022. Para este año se planteó una inflación del 29% y terminaremos el 2021 con un porcentaje del 47% según las expectativas del Banco Central, y peor aún el mismo Gobierno es quien corrige y proyecta un cierre del 2021 con un 45% doce meses después. Ahora el Presupuesto plantea un 33% para el año que viene y ninguna estimación de mercado está viendo una inflación menor al 44%”, agregaron en otro de los informes que hicieron circular entre los colegas del interbloque de Juntos por el Cambio.

Pero no sólo Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tienen críticas sobre el Presupuesto. Desde el bloque Consenso Federal también apuntaron contra el documento de Martín Guzmán.

El encargado de hacer las críticas fue el diputado Jorge Sarghini, un histórico que el 10 de diciembre tampoco va a renovar su cargo.

“Es prácticamente imposible encontrar consistencia en un Presupuesto elaborado sobre la base a un contexto macroeconómico inconsistente. El proyecto del Poder Ejecutivo para el ejercicio 2022 no la tiene”, sentenció.

El proyecto estima para el año próximo un crecimiento del PBI de 4%, inflación según IPC de 33 % y dólar a diciembre a 131,1 pesos. “En 2022, aunque luce muy optimista, es posible un crecimiento cercano al 4% dado que si este año se aproxima al 8%, tendrá un arrastre estadístico para el año próximo del orden de 2.5 puntos. Cabe destacar que aún así el PBI “por habitante” de 2022 sería más bajo que el de 2019″, explicó el legislador.

“El gobierno subestima el estancamiento que arrastra nuestra economía porque lo limita a la crisis macroeconómica 2018/2019 y a los efectos de la pandemia. También está claramente subestimada la inflación. Resulta muy difícil esperar una inflación mensual por debajo de 2,5 % con el ajuste de tarifas previsto, la emisión necesaria para financiar parte del déficit fiscal y la inevitable actualización del tipo de cambio no lo contemplada en el proyecto”, agregó.

Jorge Sarghini (Maximiliano Luna)

En otro pasaje del informe que preparó y que ya está en manos de sus compañeros de bloque, Sarghini dice que a pesar de lo relativo de los números presupuestarios, “si hipotéticamente el déficit fuera el previsto en el proyecto, sería casi imposible sortear las dificultades para financiarlo”.

Y añadió: “Aún bajo el también hipotético supuesto de lograr lo esperado de las fuentes alternativas (renovación de vencimientos, emisión de deuda en el mercado local y préstamos de organismos internacionales), la magnitud de la emisión que completa las necesidades de financiamiento tiene límites objetivos para poder concretarse. Tanto por las restricciones que impone la carta orgánica del BCRA, como por la insostenible expansión de la deuda remunerada del gobierno para esterilizarla. Será necesario, entonces, para cerrar el frente fiscal recaudar más impuesto inflacionario. Aumento de recaudación nominal y licuación real del gasto. No sólo habrá más inflación, será necesaria. Esto es lo grave”.

Encuentros y pedidos

El miércoles por la tarde la mesa del interbloque Juntos por el Cambio mantuvo una reunión en el despacho del diputado Mario Negri (presidente del bloque UCR) de la que participaron Cristian Ritondo (jefe del bloque PRO), Juan López (jefe del bloque CC), Silvia Lospennato, Brenda Austin, Miguel Bazze, Álvaro González y Omar de Marchi.

La decisión adoptada por las autoridades del interbloque fue reiterar que es el momento del retorno a la normalidad en el funcionamiento de la Cámara de Diputados, esto implica “la presencialidad completa en las reuniones de comisiones y en las sesiones”.

En medio de ese pedido, los legisladores pidieron a la Presidencia que se convoque al ministro de Economía, Martín Guzmán, a la comisión de Presupuesto y Hacienda para dar inicio al tratamiento de la Ley de Presupuesto 2022.

La oposición pidió que Martín Guzmán vaya a Diputados

Esa presencia parecería ser que será la semana que viene. Por lo menos así lo aseguraron legisladores del oficialismo que ya pasaron por la ronda de encuentros con los titulares del bloque del Frente de Todos. “Estuvieron los legisladores patagónicos, los de la región centro, la idea es que cada región presente sus ideas respecto del proyecto”, explicó una fuente a Infobae.

Luego de los últimos encuentros, en los que participó el jefe del bloque, Máximo Kirchner, salió una orden para todos los diputados, pero en especial para los que son del interior: “Nos avisaron que estemos atentos y con reserva de pasajes para los que están lejos, la semana que viene arranca el tratamiento”.

