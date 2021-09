Andrés Malamud: “Que la oposición quiera presidir Diputados no es un delito, es un error”

El politólogo Andrés Malamud

“ Que la oposición quiera presidir la Cámara de Diputados no es un delito, es un error; para oponerse no lo precisa, cogobernar no le conviene ”. Con este argumento, el politólogo argentino Andrés Malamud, radicado en Lisboa, cuestionó la propuesta que hicieron pública tanto Elisa Carrió como María Eugenia Vidal si Juntos por el Cambio repite el desempeño electoral de las PASO en las elecciones generales de noviembre.

Si se da este escenario el próximo 14 de noviembre, la primera minoría quedaría en manos del bloque conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, y podría pedir el lugar que hoy ocupa Sergio Massa, aunque la tradición política indica que la autoridad de la Cámara Baja debe ser ocupada por un representante de la fuerza que comanda el Poder Ejecutivo porque forma parte de la línea sucesoria.

María Eugenia Vidal, candidata a diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires (NA)

“ Ésta no es una elección legislativa mas, es mucho mas grande de lo que nos imaginábamos; para nosotros la legislativa era un freno, un basta. Eso ya pasó el 12, ahora tenemos la oportunidad de frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia en la Cámara de Diputados” , manifestó ayer Vidal, en una entrevista distendida que compartió junto a Horacio Rodríguez Larreta en el canal del PRO en la red social Twitch.

Para la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el mensaje de las urnas “fue un claro basta y una tarea enorme de responsabilidad para nosotros”. “Puede pasar que la gente convierta al Congreso en otra cosa, que terminemos con el quórum automáticos en Diputados y Senadores, que logremos frenar de verdad al kirchnerismo con un bloque muy fuerte en ambas Cámaras”, afirmó.

Juntos por el Cambio buscará la presidencia de la Cámara Baja

La primera en plantear esa idea había sido Elisa Carrió. La referente de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos, dijo que “si nosotros somos primeras minorías tenemos el deber institucional de presidir la Cámara de Diputados”. En diálogo con TN, agregó: “Que los candidatos de Juntos se preparen y estudien porque asumen en diciembre”.

También se le sumó el ex secretario de Seguridad Gerardo Milman, dirigente cercano a Patricia Bullrich. “Si millones de argentinos votan que Massa pierda la presidencia en Diputados y CFK pierda el quórum en el Senado, ¿dónde está el golpe de Estado? Cínicos”, afirmó a través de las redes sociales.

La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos Juliana Di Tullio reaccionó con fuertes críticas a las manifestaciones de la líder de la Coalición Cívica. “ Es un intento de golpe institucional el hecho de que la oposición quiera quedarse con la presidencia de las cámaras porque es la línea de sucesión presidencial ”.

Carrió había asegurado que si ganan las elecciones Juntos por el Cambio pediría la presidencia de Diputados

Y agregó: “Cuando la oposición habla de República miente. Son muy mentirosos y mentirosas. Intentaron un golpe en el 2009 y no pudieron. Siempre intentan hacer golpes al peronismo”.

Otro dirigente del oficialismo también manifestó sus críticas a la propuesta de Carrió y Vidal. Leandro Santoro, que encabezó la lista del Frente de Todos para diputados en la ciudad de Buenos Aires, señaló: “Cosas que Vidal no puede explicar: por qué se cambió dos veces de distrito, cómo se compró un piso en Recoleta, cómo es que se dicen republicanos y se quieren quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados para ponerse en la línea de sucesión presidencial, sin tener mayoría”.

SEGUIR LEYENDO: