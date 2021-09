Tarifas y gasto social, los dos puntos del Presupuesto de Martín Guzmán que el oficialismo buscará modificar

Sergio Massa y Máximo Kirchner avisaron que modificarán el proyecto de Martín Guzmán

En los próximos días, comenzará el raid de reuniones con las que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará convencer a propios y extraños de la viabilidad del proyecto de ley de Presupuesto 2022 y, por las primeras repercusiones, la discusión más fuerte la va a tener con el oficialismo.

Para esta semana el Ministro tiene pautado dos encuentros privados en donde escuchará de primera mano lo que el ala dura del kirchnerismo, La Cámpora, y el massismo buscarán modificar. Y no será algo simple ya que, como avisaron, pondrán al proyecto “de cabeza”.

No es algo que tome por sorpresa a Guzmán, ya que la carta de Cristina Kirchner y las diferentes expresiones en privado de varios referentes de La Cámpora lo venían advirtiendo. Pero, por las dudas, lo privado se hizo público. Primero fue el propio Máximo Kirchner quien en una entrevista radial apuntó contra el incremento de las tarifas de los servicios públicos: “No puede prever matemáticamente cuál debería ser el aumento, pero también tiene que ver cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas. El Presupuesto enviado al Congreso se discutirá”. Simple y directo.

Más cerca en el tiempo, y dando a entender que los contactos previos no parecen obtener el efecto buscado, quien volvió sobre el tema fue el secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, quien, apelando a un discurso más llano, le apuntó directamente a Guzmán: “No tenemos que entrar en discusiones académicas y tecnicistas. Estamos en un contexto que no permite amarretear”.

Andrés "Cuervo" Larroque

Cinco días después que Máximo Kirchner, Larroque insistió sobre lo mismo. “Cuando vino la segunda ola, con Axel y el ministro de Economía bonaerense decidimos triplicar la ayuda. Repito: no es tiempo de amarretear frente a las necesidades de la gente”.

Aunque la discusión en el Congreso aún está “verde” -recién este lunes el bloque del Frente de Todos tendrá su primera reunión para discutir en profundidad el Presupuesto-, ya hay algunos puntos de disconformidad que, en los primeros informes, circulan por WhatsApp: el gasto social y las tarifas.

“Los puntos que están en revisión tiene que ver con las tarifas y con el gasto social. Pero, primero, hay que definir contra qué vamos a comparar el Presupuesto 2022″, explicó una fuente del palacio legislativo que ya hizo la primera revisión de las casi 5.000 páginas que tiene el documento.

“Si lo comparamos contra el Presupuesto 2021, el proyecto de ley muestra un crecimiento en términos reales del gasto social. Pero ese documento decía que la inflación iba a ser de 29% y vamos a estar en el orden del 45% y hubo muchas ampliaciones en el medio, por lo que si lo comparamos con la ejecución final el incremento es casi nulo”, señaló uno de los informes que gira entre los legisladores. “Es un problema metodológico y tiene que ver contra qué estamos comparando”, explicaron en el seno del Frente de Todos.

Máximo Kirchner

Otro punto que tiene que ver con la ayuda social es la definición de si durante el 2022 va a haber una transferencia de recursos directa para los sectores más desprotegidos. Esta es otra discusión que deberá enfrentar Guzmán y su equipo ya que en las 5.000 páginas no hay ni una línea respecto a la posibilidad de destinar fondos a un Ingreso Familiar de Emergencia o un salario universal. “Todo lo que está presupuestado es una continuidad de lo que hoy tenemos. Si se define que se buscará algún tipo de transferencia directa habrá que generar una partida que hoy no está en el proyecto de ley” , confiaron.

Hay otro ítem que preocupa presupuestariamente que tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos. Durante el 2020, y como consecuencia de la pandemia, el Gobierno las congeló y esto impactó en la electricidad para el consumo en el AMBA, al igual que el transporte de pasajeros de corta distancia, y en el gas a nivel nacional. Para este año, y luego de una discusión en la que puso al descubierto y mostró la primera foto de la fuerza del sector del Instituto Patria para sostener o no funcionarios, se decidió avanzar con aumentos menores a los dos dígitos, que era lo que pretendía el ministro Guzmán, y terminó en un aumento de 6% para el gas y 9% para la electricidad.

En el proyecto de ley se establece que la partida de subsidios, que este año llegará a los $971.794 millones, será de $1.024.718 millones, lo que se traduce en un incremento nominal de 5% y una caída del 0,5% puntos del PIB.

Martín Guzmán en el Congreso

Luego de presentado el proyecto, comenzó la discusión respecto del valor de los servicios en el AMBA. A través de un comunicado, desde el Ministerio de Economía aclararon que el Presupuesto 2022 establece un gasto en subsidios de las tarifas del 1,5% del PBI. Esto implica una reducción del porcentaje actual, que distintos analistas ubican por encima del 2%.

La explicación que muestra la cartera que conduce Guzmán es que durante el 2022 se va a avanzar en la segmentación de las tarifas con la búsqueda de dejar de subsidiar el consumo en los sectores de mayor poder adquisitivo por lo que “lo presupuestado alcanzaría para contener las subas en los sectores de menores recursos”.

La discusión entre los legisladores del oficialismo no es sobre el aumento sino respecto a la segmentación. “Hay consenso respecto al tema tarifas pero el problema es que la segmentación es muy compleja de realizar y no queda claro cómo lo están haciendo”, explicó una fuente legislativa.

“El Presupuesto va a tener modificaciones y va a ser una discusión difícil porque, además, hay que hacerlo lo más rápido posible porque el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias y, aunque se llame a extraordinarias, el 10 de diciembre cambia la composición del Congreso y llegan legisladores que no tuvieron contacto con el documento. Hoy está bastante verde la discusión pero hay que avanzar y a partir de este lunes se le buscará imprimir velocidad. El problema para Guzmán será que mientras el oficialismo lo va a correr por izquierda porque entiende que el gasto social es acotado, desde Juntos por el Cambio lo van a correr por derecha porque entienden que el gasto es elevado. Hay que ver como hace equilibrio”, reflexionó un hombre que suele transitar los pasillos del Palacio Legislativo.

SEGUIR LEYENDO: