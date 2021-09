Llegaron 1.440.000 dosis de Sinopharm al país y este sábado arribarán 1.632.000 más

Este sábado llegarán dos aviones con más vacunas contra el coronavirus

A lo largo de este fin de semana, la Argentina recibirá más de 3 millones de vacunas de Sinopharm: los primeros lotes arribaron el viernes por la tarde, mientras que otros dos llegarán en el transcurso del sábado.

De esta manera, una vez que todas las dosis estén en el territorio nacional, el país habrá superado los 67 millones de inoculantes adquiridos de distintos laboratorios desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

El primero de los nuevos cargamentos está siendo transportado en un vuelo de Lufthansa que tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 7 de la mañana con 192.000 dosis, mientras que el segundo, con 1.440.000 vacunas, será traído en un avión de Aerolíneas Argentinas. Tocará pista cerca de las 19, según lo programado.

Estas inyecciones se sumarán a las 1.440.000 que arribaron a las 18.29 del viernes en el vuelo AR1071 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Beijing.

La vacuna china se aplica en dos dosis del mismo componente (Foto: REUTERS)

Hasta este momento, la Argentina cuenta con un total de 64.252.420 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 25.784.000 corresponden al laboratorio Sinopharm, 14.234.820 pertenecen a Sputnik V (9.775.655 del componente 1, y 4.459.165 del componente 2), y 2.945.500 a Sputnik V producidas en Argentina por Laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 1.765.875 del segundo).

De la firma AstraZeneca llegaron 16.966.900 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 13.200.500 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; y 1.242.400 donadas por España). En tanto, 3.500.000 son Moderna donadas por Estados Unidos, 400.000 de Cansino y 421.200 de Pfizer.

De todas ellas, ya se distribuyeron 55.254.729 y se aplicaron 50.575.922 en todo el país, según datos del Monitor Público de Vacunación. El 63 % de la población, es decir 29.359.578 personas, recibió al menos la primera dosis y el 45% completó el esquema, unos 21.216.344 ciudadanos.

Por otra parte, el miércoles pasado llegaron al país en el vuelo AA991 de American Airlines, procedente de Miami, más de 160.000 dosis producidas por Pfizer. De dicho laboratorio Argentina obtendrá este mes un total de 580 mil dosis, mientras que en la primera quincena de octubre se espera la legada de 1,6 millones.

Días atrás la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que entre octubre y diciembre está previsto que se completen “los envíos de las restantes casi 19,5 millones que incluyen el contrato de 20 millones de dosis de Pfizer firmado en agosto”.

Uno de los cargamentos arribará en un vuelo de Aerolíneas Argentinas

“Es importante aclarar que, en función de los avances de vacunación de las provincias, a partir de este mes y continuando en octubre con la llegada de un número mayor de dosis, se pueda antes de fin de año avanzar con los y las adolescentes de entre 12 a 17 años de forma universal, que en total son 5 millones”, estimó.

Todos estos arribos se dan en el marco de un sostenido descenso de los casos a nivel local: este viernes, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 57 muertes y 1.849 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.248.847 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 114.828.

Como sucedió el pasado 31 de agosto, el 11 de septiembre, 22 de septiembre y el jueves, la Ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos por coronavirus en el distrito, lo que no quiere decir que no hayan ocurrido.

