Julio María Sanguinetti analizó la crisis del Gobierno y comparó a Alberto Fernández con un “malabarista de circo”

El ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti analizó la crisis que atraviesa el Gobierno de Alberto Fernández luego del resultado adverso en las elecciones Primarias y de la presión que ejerció Cristina Kirchner para modificar el Gabinete de ministros. Para el referente del Partido Colorado, el Jefe de Estado argentino es como “malabarista de circo” producto de cómo ejerce el poder su vice.

“Argentina es una especie de montaña rusa con altos y bajos en su historia. Con momentos brillantes, momentos de enfrentamiento, momentos de esperanza”, describió el ex mandatario uruguayo que ejerció la presidencia de su país durante dos períodos: de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000.

Recordando momentos históricos de la región como la vuelta de la democracia en Argentina, Uruguay y Brasil, y la derrota de Raúl Alfonsín en las elecciones intermedias de 1987, consideró que nuestro país tiene “una política muy accidentada”.

Ya refiriéndose al presidente y, específicamente, a la convulsionada semana que transitó Alberto Fernández tras la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO, sostuvo que Argentina “hoy vive una situación bastante particular de un equilibrio de poder muy raro”.

“Uno puede imaginar que el poder político real está en la cúspide. A veces pasó que el poder político está al costado: el caudillo al costado y el presidente acá”, dijo, y ejemplificó con Juan Domingo Perón y Héctor Cámpora. “Pero que el poder esté abajo es algo único, hace que el que esté arriba sea una especie de malabarista de circo que está con los platos chinos de aquí para allá para que no se caiga ninguno” . De esta forma, sin nombrarla, hizo referencia a la autoridad que Cristina Kirchner ejerce en la alianza de gobierno con Alberto Fernández.

“Esa es un poco la sensación que nos da, nos preocupamos, no nos agrada estas situaciones de turbulencias porque no son buenas para la Argentina; y lo que no es bueno para Argentina no es bueno para nosotros tampoco, nuestras vidas son paralelas desde siempre mas allá de similitudes y diferencias”, agregó.

En diálogo con Todo Noticias, Sanguinetti comparó el manejo de la pandemia por parte de las administraciones nacionales de Uruguay y Argentina. Sobre su país dijo que “el nivel de vacunación es excelente”, que “solo hay algunos sectores ideológicamente resistentes a la vacuna”, a los que consideró “minoritarios,” pero que en líneas generales “la sociedad uruguaya está prácticamente vacunada”. Además destacó que “estamos en la tercera dosis en un porcentaje de más del 30%”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner

“Vamos abriendo con prudencia, paso a paso, habilitando la situación, que está bien; no hay prácticamente fallecidos y el nivel de contagios está muy bajo”, expresó sobre el panorama en la nación vecina.

Mientras que “Argentina está un poco contradictoria” , opinó. Y ejemplicó con las medidas anunciadas este martes: “Buenos Aires dice que el tapabocas sigue, en el país parece que no sigue”. “Yo por las dudas voy con tapabocas”, concluyó el ex presidente uruguayo que el próximo jueves participará de una charla sobre arte en el Malba, en la Ciudad de Buenos Aires.

No es la primera vez que Sanguinetti expresa su preocupación por el rumbo que toma la Argentina en el último tiempo. A mediados del año pasado en pleno avance del Poder Ejecutivo sobre la agroexportadora Vicentin, recordó: “Yo tenía la razonable esperanza de que la Argentina no cayera en lo peor de aquellos gobiernos kirchnristas que, para los uruguayos, fueron realmente negativos porque ‘entrancaron’ el comercio, agredieron la actividad portuaria y fue una situación realmente muy penosa, muy compleja”.

En aquella oportunidad, el integrante del Partido Colorado definió a Alberto Fernández como un hombre informado, con capacidad jurídica, pero que “evidentemente está envuelto en una situación política de la cual no tiene su contralor total o mayoritario”. “Responde a un poder en una estructura política del cual la señora Kirchner es importante y ambos representan una línea muy distinta”, enfatizó.

