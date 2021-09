Axel Kicillof: “A los que trabajan con trolls, redes y marketing no les resultó tan difícil la elección”

El gobernador Axel Kicillof al momento de votar en las PASO (NA)

A casi 10 días de la derrota del Frente de Todos en las PASO en muchas provincias, incluida Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reconoció que hubo “una diferencia muy grande” con Juntos por el Cambio, pero lo atribuyó a la “particularidad de una elección en el medio de una pandemia”.

A su vez, remarcó la dificultad que tuvo la militancia peronista para hacer campaña en el medio de las restricciones y aseguró: “Nosotros que solemos recorrer, hacer actos, no pudimos hacer nada de eso porque las condiciones no lo permitían, pero a los que trabajan con trolls, redes y marketing no les resultó tan difícil ”.

Kicillof, que hoy tomará juramento a los nuevos ministros, planteó que “hay un cambio etapa” luego del resultado de las PASO, algo que generó una crisis en el Frente de Todos, tanto a nivel nacional como provincial. “Hay una necesidad de ponerse a trabajar en la preocupación principal, antes era el sistema sanitario, ahora es abocarse con toda la capacidad que tenemos a recuperar el terreno perdido en lo social y en lo económico”, remarcó a Radio 10.

Por otro lado, y más allá del resultado electoral, el mandatario provincial volvió a cuestionar a la oposición: “Lo que ofrece es más de lo mismo, lo que hicieron durante cuatro años no tienen ninguna autocrítica, incluso (Mauricio) Macri sigue siendo la conducción de ese espacio”.

“Si en estas elecciones tenemos como resultado un fortalecimiento de esa oposición, que cuando tiene capacidad legislativa impide y dificulta, por que lo de las indemnizaciones es la punta del iceberg.... Dijeron que ellos para salir de la pandemia lo que proponen es sacarle derechos a los trabajadores, la precarización, y eso han demostrado por cuatro años”, agregó.

Kicillof, junto a Cristina Álvarez Rodríguez y Teresa García

Según Kicillof, en la etapa de la pospandemia será necesario realizar un “trabajo focalizado en cada una de las necesidades”, porque “mucha gente quedó endeudada, interrumpieron actividades”, y señaló que el gobierno provincial reforzará “la vuelta a la presencialidad” en todas las escuelas. .

En sintonía con lo dispuesto por el gobierno nacional, el mandatario bonaerense buscará dejar atrás la crisis política con un relanzamiento y un cambio en el gabinete: asumirán hoy los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) a la jefatura de Gabinete, en reemplazo de Carlos Bianco; Leonardo Nardini (Malvinas Argentina) a Infraestructura, en lugar de Agustín Simone; y la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez al frente de Gobierno, en el lugar de Teresa García.

Por otro lado, el gobernador provincial participará, mañana, junto al presidente Alberto Fernández, de un acto en la localidad bonaerense de José C. Paz. Será por la inauguración de la facultad de Medicina de la UNPAZ, en un distrito donde el Frente de Todos ganó con mayor amplitud sobre Juntos.

El acto, además, marcará el regreso pleno del intendente Mario Ishii a la actividad pública luego de la internación por COVID-19 que atravesó. El jefe comunal había sido entubado y pasó por un estado crítico. Sin embargo, pudo sobrepasar la enfermedad y de a poco retomando la actividad.

En el Frente de Todos espera un acto multitudinario o con mucha afluencia no solo dirigencial, que fue como se dieron hasta antes de las PASO, producto de la pandemia y de una decisión política para sostener los aforos. Sin embargo, ante la baja de casos positivos de COVID-19, el oficialismo espera volver a la liturgia peronista en tiempos electorales.

