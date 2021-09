Fernández Meijide: “El Presidente sufre un golpe institucional”

Graciela Fenández Meijide consideró que el Presidente sufre un golpe institucional (Gastón Taylor)

Luego de la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner dio a conocer en sus redes, donde se desligó de la derrota en las PASO, y el agravamiento de la crisis política con la presentación de las renuncias de los ministros K, Graciela Fernández Meijide sostuvo que se trata de “un golpe institucional” y hasta se animó a darle un consejo al presidente Alberto Fernández en base a su experiencia con la Alianza.

“Tomando la experiencia de 2001, si yo estuviera en el lugar de Fernández me quedo (en el gobierno) y mantengo a los ministros y asesores más cercanos y después de noviembre convocaría a la oposición”, señaló a radio La Red la ex ministra de Desarrollo Social de Fernando de la Rúa.

“Ese acuerdo no significa borrar las diferencias sino elegir los puntos indispensables para que prosperen y sacar al país adelante” en los dos años que le quedan al Jefe de Estado para terminar con su mandato, explicó.

Consultada acerca de si hay algún punto de comparación de lo sucedido en los últimos días con lo que ocurrió entre De la Rúa y el ex presidente Chacho Alvárez, Fernández Meijide fue tajante y dijo que “no”.

“La Alianza eran dos partidos que se unión, era la primera experiencia de una colación de gobierno en Argentina y el que renunció, que fue un fuerte golpe político, fue el jefe de una de las dos fuerzas”, dijo en alusión a Chaco Alvarez, que tomó la decisión tras enterarse del pago de coimas para aprobar la Reforma Laboral impulsada por De la Rúa.

“Los demás nos quedamos todos fieles al voto hasta que el gobierno siguió decayendo por errores propios y no supo desprenderse de la convertibilidad. Lo que uno puede decir es que la renuncia de De la Rúa dejó una vacante porque no había Vice”, recordó Fernández Meijde.

Todos los argentinos que fueron testigos de aquel acontecimiento, que generó que el país tuviera 5 presidentes en apenas 11 días, tienen en este momento una sensación de déjà vu frente a la arremetida institucional la Vicepresidente contra el Presidente de la Nación, a quien pretende obligar a deshacerse de sus ministros más leales porque los considera culpables de la derrota.

Ambos Vicepresidentes, con dos décadas de distancia, dejaron en evidencia un mismo propósito: debilitar al Presidente. Lo que Cristina Kirchner no advierte es que estaría cometiendo el mismo error de Chacho Álvarez, quien confundió su imagen positiva con un liderazgo genuinamente popular, y en ese error, secó su caudal.

Fernández Meijide: “Si Fernández entrega su voluntad (a Cristina Kirchner) va a ser muchísimo peor. Va incidir en la cifra de votos en noviembre” (Franco Fafasuli)

“ Es el final del Frente de Todos, una buena parte del peronismo hacía rato que estaba harto de Cristina porque una cosa es el peronismo y otra el kirchnerismo” , sentenció Fernández Meijde, quien considera que la Vice “hace sentir como enemigos a los empresarios e inversores y promueve todo el tiempo la máquina de imprimir billetes, que nos va a llevar al desastre económico”.

La ex funcionaria de la Alianza está convencida de que la Vicepresidente “no acepta cargar con la responsabilidad de los errores cometidos” en estos casi dos años de gobierno. “Los dos han gobernado. Las leyes que se aprobaron siempre se aprobaron en el Congreso comandado por Cristina, donde hay mayoría peronista”, enfatizó. Y advirtió que “si en las próximas elecciones los votos salieran igual que en las PASA estaría en juego en la argentina que sea un Senado no conducido por peronistas desde la vuelta de la democracia”.

Además del lobby en contra del gobierno que está realizando Cristina Kirchner, Fernández Meijide considera que los ministros que eligió Alberto Fernández no fueron los más convenientes: “Son ineficientes. No solucionaron bien ni siquiera el tema de las vacunas. No sé si echarle la culpa al Gabinete, a la conducción o al sesgo ideológico que se tomó”.

Para Fernández Meijide, si el Presidente aceptara la presión de la Vice para desprenderse de todas sus alianzas se abriría un nuevo interrogante: “¿Me quieren decir qué persona sería y capaz va a agarrar ese lugar? Un oportunista únicamente agarra un ministerio en este momento”. Y dijo con firmeza: “Si queda sometido es lo mismo que si se fuera, será un presta firma”.

Por último, dijo que su deseo es que el presidente Fernández “se de cuenta que la gente lo votó a él y que aunque haya perdido sigue teniendo el voto que lo compromete dos años más y tiene la obligación de gobernar”. Por eso, le aconsejó seguir rodéandose de “personas que le brinden confianza” sin dejarse presionar por la Vicepresidenta.

“Si Fernández entrega su voluntad va a ser muchísimo peor. Va incidir en la cifra de votos en noviembre”, concluyó Fernández Meijide al hacer un pronóstico sobre el resultado de las elecciones de medio término.

