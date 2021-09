“Necesitamos mover la economía rápido”, el pedido de intendentes a Alberto Fernández y la lectura de Axel Kicillof

El almuerzo organizado por el intendente de Almirante Brown y primer candidato a diputado provincial por la Tercera sección electoral, Mariano Cascallares, le sirvió al presidente Alberto Fernández para mostrar -hacia el interior del Frente de Todos- cómo va a transitar en el corto plazo el camino hacia la elección general de noviembre luego de la dura derrota electoral en todo el país con epicentro en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. El mandatario escuchó la descripción que hicieron los jefes comunales, la cual fue coincidente y puso la mira puesta en la situación económica.

Ante ese planteo, el presidente adelantó los próximos anuncios que se terminarán de afinar en el gabinete económico. También dijo que estaba para escucharlos y saber qué pensaban del resultado del domingo último cuando en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos fue vencido por la fuerza Juntos, que ponderó a Diego Santilli en la interna frente a Facundo Manes.

Los intendentes que primero participaron del acto donde se inauguraron 5 kilómetros de doble mano de la avenida República Argentina y luego se trasladaron hasta el Aeródromo de Longchamps para compartir un almuerzo junto al mandatario y otros dirigentes del Frente de Todos como Máximo Kirchner y varios ministros pidieron reactivar la economía y coincidieron en que la vida que se prometió a partir de 2019 no llegó todavía . Claro que el factor pandemia impactó.

En la Tercera sección electoral el Frente de Todos ganó. Fue la única de las ocho secciones. En el acto y almuerzo de hoy hubo dos ausencias entre los intendentes que al menos se hicieron notar. El jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Alberto Fernández junto a intendentes de la Tercera sección

Espinoza logró tumbar las dos listas internas que se presentaron y él fue candidato a concejal. En su distrito, la lista de Victoria Tolosa Paz, se impuso con el 44% de los votos sobre los 25,8% que consiguieron los dos candidatos que fueron a la interna de Juntos, Diego Santilli y Facundo Manes. El domingo optó por municipalizar el resultado y decir que La Matanza colaborará con una victoria provincial. Este martes no estuvo presente en Almirante Brown.

“De acá, al 14 de noviembre, La Matanza va a redoblar los esfuerzos para poder acompañar a la provincia de Buenos Aires y al país al triunfo”, aseguró una vez conocido el resultado del domingo.

Recién dos días después de la derrota, el gobernador bonaerense Axel Kicillof rompió el hielo. En una entrevista a la agencia Télam, el mandatario provincial dijo que “el gobierno nacional y provincial tiene que acelerar la reactivación” . En las altas esferas de la coalición gobernante sintieron el cimbronazo del resultado del último domingo.

Ante una posible salida de Guzmán del ministerio de Economía, uno de los nombres que siempre circula es el del ministro de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Kicillof no quiere perderlo y, al parecer, luchará para retenerlo. Otro apellido, también cercano al gobernador, es el de la Secretaria de Comercio, Paula Español.

Hay algo contundente que repiten cerca del mandatario provincial y ex ministro de Economía de la Nación y es que por más gestión que la administración bonaerense pueda generar, hay ciertos comandos sobre los que no puede intervenir, puntualmente la inflación. Entonces las miradas vuelven a posarse en Casa Rosada.

El gobernador saluda a Fernández en el búnker el domingo de las PASO (Foto: Franco Fafasuli)

Kicillof también dijo que hay que “reforzar el trabajo territorial”, e intensificar “junto con los intendentes las recorridas”, y que si hay que hacer cambios en su Gabinete, la Provincia tiene “a disposición esa posibilidad para reforzar todas las áreas que precisamente esta situación que es tan especial necesitan impulsarse más”. Por el momento, no haría cambios en su equipo de trabajo.

Así como Espinoza o Insaurralde hay otros intendentes del peronismo que también focalizaron la victoria en la elección como Mario Ishii de José C. Paz, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas o Mario Secco de Ensenada para citar algunos ejemplos. El gobierno precisa de la experiencia de los jefes comunales para ir detrás de su estrategia de localizar a quienes no fueron a votar. Saben que del resto de las fuerzas que no pasaron las PASO no hay muchos votos para pescar.

