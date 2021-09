El gobierno porteño destacó que el lunes hubo clases a pesar de las elecciones

Felipe Miguel y Soledad Acuña en una escuela de San Telmo

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y la Ministra de Educación, Soledad Acuña, recorrieron una escuela primaria en el barrio de San Telmo, donde las clases comenzaron a la mañana de este lunes luego de los operativos de limpieza y orden tras las elecciones Primarias llevadas a cabo el domingo.

Según explicaron desde el gobierno porteño, para que las clases se desarrollen con normalidad este lunes, en el mismo momento del cierre de los comicios de ayer se comenzó con el operativo integral de limpieza y desinfección de las escuelas, que continuó desde las 5 de la mañana de hoy.

“En la Ciudad las clases no paran. Se hizo un gran trabajo en las horas posteriores a la votación para que las escuelas puedan abrir el lunes y los chicos estén en las aulas. No vamos a dejar de luchar para que no se pierdan más días de clase, sobre todo después de lo que vivimos el año pasado por la pandemia”, explicó Felipe Miguel.

El jefe de Gabinete destacó que las clases presenciales “siempre fueron una prioridad” y, por ese motivo, se lleva a cabo un operativo de este estilo luego de cada elección: “Esta es una convicción compartida por la inmensa mayoría de los padres y de la comunidad educativa”, aseguró.

De los operativos participaron más de 3 mil personas en los 876 establecimientos educativos públicos y privados de CABA que funcionaron como centros de votación. El Gobierno porteño brindó insumos para la desinfección de cada establecimiento. Se realizó la limpieza de superficies, picaportes, aulas, pisos, pasillos y baños, tal como ocurrió antes y durante la jornada electoral.

Por la tarde, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó un vacunatorio y habló de los comicios: “Ayer hubo una voz muy clara, una voz de los argentinos que le dijo al Gobierno ‘basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de no tener un plan, basta de promover que los chicos no estén en las aulas, de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la seguridad’. Queremos un país con libertad, donde se promueva la libertad del trabajo, un país con los chicos en las aulas donde podamos salir con tranquilidad a la calle. Eso es lo que los argentinos quereos y votamos ayer”.

Y luego centró su mensaje en la importancia de que el frente opositor se haya mantenido unido tras perder las elecciones presidenciales en 2019. “Es la primera vez desde el 83 para acá que se ha logrado mantener unida a la oposición. Gracias a esa unidad es que en el Congreso pudimos frenar iniciativas como los superpoderes, la modificación de la Procuración, la reforma judicial misma”.

“Ayer la oposición obtuvo un voto de confianza de la gente gracias a la unidad, una unidad que además siempre tiene la actitud de seguir sumando. Hubo casos en todo el país que muestran que nos seguimos ampliando, que podemos tener perspectivas diferentes y nos podemos enriquecer”, agregó el referente de Juntos por el Cambio.

Finalmente, con respecto a su posicionamiento de cara a 2023 afirmó que lo de ayer “fue un envión para la esperanza de la gente, para mejorar las perspectivas a futuro”, aunque aseguró: “En eso no hago especulaciones políticas personales”.