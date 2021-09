Con internas abiertas en varios distritos, el Frente de Todos bonaerense buscará ordenar el mando político de cara a 2023

Cierre de campaña del Frente de Todos bonaerense

Lanús, Vicente López, José C. Paz, La Plata, son algunos de los municipios donde el Frente de Todos tendrá internas en el tramo de concejales. Quienes resulten vencedores quedarán posicionados para las elecciones 2023 donde se buscará ganar el municipio. De ese punteo, solo en José C. Paz gobierna el Frente de Todos y la interna fue avalada e impulsada por el intendente Mario Ishii, para conseguir “mayor participación”.

Más allá de lo que suceda a nivel nacional y el desempeño de la lista que encabeza Victoria Tolosa Paz o cómo podría quedar el escenario legislativo para el gobernador Axel Kicillof, en el Frente de Todos también miran con atención lo que será la elección en algunas ciudades donde el oficialismo va con más de una lista a concejales. El objetivo es trabajar hacia 2023 y ordenar el mando político.

Uno de los distritos que tendrá mayor expectativa es Lanús. Lo que haga el Frente de Todos en ese municipio que perdió en 2015 -a manos de Juntos por el Cambio bajo la figura del ministro de Hacienda del entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, Néstor Grindetti- será un punto de partida para la campaña de 2023. Antes deberá dirimir la interna que reúne a La Cámpora por un lado, el PJ más tradicional por el otro y una tercera opción que encabeza el Movimiento Evita en la figura de un funcionario del gobierno nacional.

En este orden, hará un nuevo intento el secretario de Justicia durante el último mandato presidencial de Cristina Kirchner, Julián Álvarez. El abogado cuenta con el respaldo de La Cámpora y el sector más cristinista.

Julián Álvarez junto ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza

En acuerdo entre el PJ y el Frente Renovador aparece el director de Lotería y Casinos de la Provincia, Omar Galdurralde; un hombre del espacio del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. En su lista también está como segunda precandidata a concejal a Marcela Fernández de Pallares, quien va por la renovación de su banca. Es la esposa del actual senador provincial por el massismo, José Luis Pallares. La apuesta de Massa para el 2023 en Lanús es el precandidato a diputado provincial y actual presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo. La tercera lista la encabeza Agustín Balladares. Es el Director Nacional de Agenda Política en la Jefatura de Gabinete que encabeza Santiago Cafiero. Podría referenciarse en el albertismo, sin embargo cuenta con la estructura del Movimiento Evita. También tiene un proyecto a largo plazo.

En La Plata también se posan las miradas . Hay dos listas, una que lleva al ex juez Luis Airas como primer candidato y otra lista encabezada por el diputado provincial Guillermo Escudero. La boleta de Arias tiene dos apellidos referenciados en la precandidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. Y también el acompañamiento de la diputada provincial y ex candidata a intendenta Florencia Saintout, otrora principales competidoras entre sí. En esta elección, Saintout no será candidata. Sin embargo, lo que pase en esta elección definirá el futuro de la opción del FdT para 2023 cuando el actual intendente Julio Garro (Juntos) ya no pueda ir por otro mandato, salvo que haya una relectura a la ley que limita los mandatos de los intendentes a dos períodos de gobierno. Además del escenario Tolosa Paz-Saintout, con Escudero también aparece en escena parte de la estructura que supo tener el ex intendente de la capital bonaerense Pablo Bruera.

Tolosa Paz en la presentación de una de las listas a concejales de La Plata

En Vicente López habrá tres boletas para la nómina de concejales, con sectores bien definidos dentro del FdT. La Cámpora por un lado, el vicepresidente del PJ por el otro y una tercera línea con el respaldo de algunos ministros nacionales, como el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero. El titular de PAMI, Lucas Boyanovsky va con el respaldo de La Cámpora, Lorenzo Beccaria es el candidato a concejal que ha sido respaldado por algunos funcionarios nacionales y otros jefes comunales de la Primera sección electoral (ya fue candidato a intendente en 2019) y Néstor Baches, quien es el vicepresidente del Partido Justicialista a nivel local. La determinación de la PASO sumado a lo que será la votación de la elección general irá ordenando el mapa peronista para 2023.

El único distrito de peso que gobierna en el Frente de Todos y tendrá internas en la provincia de Buenos Aires es José C. Paz. El municipio de la Primera sección electoral es gobernado por Mario Ishii y, explican desde los distintos espacios que irán a las internas, que la definición de candidatos mediante las PASO fue una idea del propio jefe comunal.

Ishii abrió la interna entre Roque Caggiano, Mariana Ávila y Rodrigo Barrios.

Caggiano es el presidente del Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz. Cuenta con el respaldo manifiesto de Ishii. Sin embargo, en José C, Paz deslizan que el intendente fue quien promovió la interna para tener mayor participación y que también empieza a pensar en su sucesión en 2023.

Además de Caggiano también competirá Mariana Avila. Es la titular del Anses local que cuenta con el acompañamiento del diputado provincial del FdT José Pérez que balancea entre Ishii y una buena relación con La Cámpora. Como tercera opción aparece Rodrigo Barrios de la agrupación Encuentro Peronista, quien dice no participar de la gestión local.

Más allá de 2023, en algunos casos, el despliegue de La Cámpora será a largo plazo . En las elecciones 2019, La Cámpora buscó controlar algunos distritos. Lo consiguió en Quilmes y en otros municipios más pequeños como por ejemplo General Villegas, Chivilcoy, La Plata o Mar del Plata no lo consiguió.

En estas elecciones se abrieron varias internas a nivel local. En el oficialismo destacan que no hubo mayores problemas para llegar a esta instancia. La elección en estos municipios será en 2023.

