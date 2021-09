Los candidatos bonaerenses también quieren conquistar a los votantes jóvenes a través de las redes sociales

Foto referencial de archivo. El logo de Tik Tok . Ilustración del 27 de noviembre de 2019. REUTERS/Dado Ruvic

Captar el voto joven se transformó en una obsesión para casi todos los candidatos que se presentarán a elecciones este año en la Argentina. Con el auge de la virtualidad y con las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus, las redes sociales se erigieron en una de las herramientas predilectas a la hora de comunicar ideas políticas, sobre todo a una franja etaria que usa el celular a toda hora y que encuentra en las redes sociales una de sus principales fuentes de información o entretenimiento.

Saben que hay que conquistar a esa franja etaria que tiene entre 16 y 24 años. Que en muchos casos hasta tendrá su primera experiencia en las urnas. Por eso se animan a compartir un lenguaje que les permita lucir más cercanos. Se animan a mostrarse descontracturados. Se animan a ese mundo “nuevo” y desafiante, con muchos “millenials” y “centennials” desencantados por un presente difícil, sobre todo en lo económico.

Los centennials, que nacieron después de 1997 y que son considerados nativos digitales, encuentran en las redes sociales una vía alternativa para expresarse y hacerse oír. Igual ocurre con los millenials, aquellos y aquellas, que nacieron entre 1982 y 1995, cuando ya existía Internet. Tik Tok, la aplicación que permite publicar videos de 3 minutos de extensión como máximo, es la que más se popularizó entre adolescentes y jóvenes y que se expandió a otros públicos a partir de la cuarentena obligatoria (creció un 115% el año pasado, más de seis veces lo que crecieron otras redes sociales). Y es una de las preferidas por candidatos de diferentes tendencias ideológicas.

Infobae invitó a varios de los que aspiran a ocupar una banca en el Congreso a participar del “Cuestionario centennial para Tik Tok”, para opinar sobre el desempleo joven, la inseguridad, la legalización de la marihuana, los problemas económicos o las fiestas clandestinas que se organizaron durante la pandemia

Diego Santilli, precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio

A los 54 años, Diego Santilli hizo una apuesta que parece arriesgada. Renunció a su cargo como vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también ejercía como responsable del ministerio de Justicia y Seguridad, y se lanzó por el PRO en la provincia de Buenos Aires. Tendrá interna en la alianza frente a Facundo Manes, el postulante por el radicalismo en ese distrito.

Santilli es hijo de Hugo, quien fue presidente de River en la década del 80 y luego director del Banco Nación en la presidencia de Carlos Menem. Se recibió de contador, pasó por el peronismo y se sumó a Compromiso por el Cambio, la primera agrupación que fundó Mauricio Macri desde un comienzo. Luego dirigió el Banco Ciudad y ocupó roles como senador y legislador de la Ciudad. También fue ministro de Medio Ambiente y Espacio público hasta que en 2015 lo convencieron para ser el acompañante de Horacio Rodríguez Larreta como vicejefe de Gobierno porteño.

Estuvo casado con la periodista Nancy Pazos con quien tuvo tres hijos. Se divorció y se casó con la modelo Analía Maiorana.

Al igual que otros integrantes de su espacio político en esta campaña incursionó en las redes sociales para la campaña. Una imagen de su cabellera para mostrar a “el Colo”, como más le gusta que lo llamen, sirvió como lanzamiento de su candidatura. Un video reciente como el que presentó a la Santileta, la VW Kombi ploteada por militantes con las que recorre localidades del Conurbano y del Interior provincial, y que incluso es utilizada por otros aspirantes a algún cargo local, también logró mucha repercusión.

“Que no afloje, que insista, insista, insista, porque va a llegar”, afirma sobre qué le diría a los jóvenes que se quieren ir del país.

Dice que la frase de la maestra de La Matanza que el presidente Alberto Fernández resaltó como valiosa para el debate le parece “cringe” (le da vergüenza ajena en lenguaje juvenil). También opina lo mismo sobre la frase de Patricia Bullrich donde asegura que ella hubiera sido mejor candidata en la Ciudad que María Eugenia Vidal y con la frase de Sabina Frederic sobre que Suiza es más aburrida que Argentina por la inseguridad. De la frase de Macri acerca de que “la carne se transformó en polenta”, manifestó después de dudar un instante, que “es lo que está pasando”.

Elige como su red social preferida a Instagram y el uso de la bicicleta por encima del auto. El sticker que más usa es el del pulgar hacia arriba.

Se muestra en contra de las fiestas clandestinas que hubo durante la pandemia. Apoya, en cambio, a los carpinchos de Nordelta y el uso de las pistolas Taser para el combate de la inseguridad.

Al consultarle qué haría con el proyecto de la legalización de la marihuana sostuvo que se le debe preguntar a ”los que saben sobre la temática en los diversos países del mundo como funcionó, como anduvo, de qué manera”.

Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos

Contadora pública y funcionaria del Gobierno Nacional desde que asumió Alberto Fernández, a Victoria Tolosa Paz a los 48 años se le presenta el enorme desafío de encabezar la boleta para diputados del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Dejó recientemente la función pública donde ocupaba desde mediados de 2020 el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

@infobae #VictoriaTolosaPaz para centennials: ¿L-Gante o Pablito Lescano?, empleo joven, carpinchos, sus favs y el cuestionario piola o no piola ♬ sonido original - Infobae

Se casó en segundas nupcias con Enrique “Pepe” Albistur, dueño de una importante empresa de cartelería en vía pública y amigo personal del presidente Alberto Fernández, en 2012. Tiene tres hijos: Bautista, de 27 años, Juanita, de 25 y Joaquín de 23.

Trabajó desde la gestión de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires en temas sociales. También lo hizo con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo en la ANSES. Ejerció como legisladora en su ciudad natal, La Plata, donde fue precandidata en 2019. Perdió la interna allí con Florencia Santout. Ya con Alberto Fernández en el poder se sumó rápidamente a su equipo.

Casi siempre sonriente, en el “Cuestionario millenial” asegura que su declaración en una entrevista que le hicieron en un canal de You Tube (“en el peronismo siempre se garchó”) le parece “buenarda”. Opina igual sobre lo que sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que “Argentina no es un país de mierda”. Sobre la frase de la maestra matancera en la que vehementemente, a los gritos, le replica a un alumno afirma que es “un poco cringe y un poco buenarda. De acuerdo con el contenido pero no con cómo lo dijo. No está bien”.

En el “ping pong” que le propuso este medio prefiere una reunión en Casa Rosada a un partido de hockey sobre césped, el deporte que practicó durante varios años. Entre L-Gante o Pablo Lescano, elige no pronunciarse tan tajantemente. “Cada uno en su época”, apunta.

Su red social favorita es Instagram y el sticker con la cara de Evita haciendo un corazón con sus manos, su emoji más utilizado. Al consultarle sobre que le diría a los jóvenes que no pueden conseguir trabajo, la candidata del oficialismo en claro tono de campaña les sugiere que ingresen a Te sumo, el plan de Gobierno para que jóvenes de 18 a 24 años puedan acceder a su primer empleo.

Tolosa Paz le baja el pulgar a las fiestas clandestinas, le ve un lado negativo a la falta de clases presenciales, pero sostiene que el Covid los obligó a tomar esa medida. Y sostiene que la irrupción masiva de carpinchos en Nordelta es “piola” porque dejó en claro que “necesitamos una Ley de Humedales” sancionada en el Congreso para la mejor protección de los temas ambientales.

José Luis Espert, precandidato a diputado por Avanza Libertad

Se lo ve transformándose como el Increíble Hulk, con gesto desencajado. Así reacciona cuando se le pide con quién identificarse si se utiliza algún filtro de Tik Tok. Recientemente, en Infobae, había dicho que ya de pequeño cuando trabajaba en el campo de Pergamino junto a su padre levantaba con cada brazo gracias a su fuerza una bolsa de soja de 50 kilos.

Economista, docente, escritor, entre otras actividades, a los 59 años, José Luis Espert intentará acceder a una banca como diputado. En 2018 había anunciado que iba a competir por la presidencia de la Nación. Lo consiguió después de varias dificultades para obtener la personería jurídica. Armó el Frente Despertar y en las elecciones del 27 de octubre de 2019 obtuvo el 1,47% de los votos.

Desde que irrumpió en la política intentó el resurgimiento del pensamiento libertario. Admirador de Julio Argentino Roca y crítico del sistema político actual, donde reniega tanto de las gestiones del peronismo como del gobierno de Macri, reconoce que “siempre fui un outsider”.

A los 32 años Espert ya se había casado y se había separado. Ya había tenido a sus hijos Belén y Nacho. Y faltaría mucho hasta 2012, cuando conoció a Mercedes, su actual esposa, con quien se casó en 2019. En esa época había conseguido trabajo en varias consultoras macroeconómicas más importantes de Buenos Aires, con Miguel Ángel Broda y Adolfo Sturzenegger. Así se convirtió en figura clave para las principales empresas del país.

Ante la opción Macri y Cristina dice convencido “ninguno”. Elige a Manuel Adorni sobre Carlos Maslatón y a Julián Serrano, el youtuber que en algunas entrevistas defendió sus ideas económicas, sobre otro dirigente juvenil del PRO como Iñaki Gutiérrez.

A Espert tanto las expresiones de la maestra que cuestionó al macrismo y resaltó las gestiones gubernamentales del kirchnerismo como la agresión verbal de Javier Milei sobre Rodríguez Larreta en la que le espetó que era “un zurdo de mierda”, le parecen “cringe”. En cambio, la suya sobre un exceso en la cantidad de empleados públicos, le mereció el calificativo de “buenarda”.

Se muestra a favor del uso de bitcoins y a tono con su idea liberal aprueba las fiestas clandestinas en pandemia. “Encuentren una declaración mía a favor del kirchnerismo y ahí empezamos a hablar”, manifiesta para demostrar que su candidatura no es funcional al oficialismo.

