Jueces invitaron a ciudadanos a que les pregunten cómo funciona la Justicia

El Palacio de Tribunales (Hugo Villalobos)

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM), la entidad más grande de jueces de todo el país, realizará desde el próximo lunes sus anuales “Jornadas Científicas de la Magistratura y la Función Judicial Argentina” que en esta edición tendrán una novedad: invita a ciudadanos de todo el país a participar con preguntas sobre cómo funciona el Poder Judicial y a votar qué temas quieren que se trata en los encuentros que se extenderán hasta principios de octubre.

“Hace un año y medio venimos intensificando algo que nos preocupa y es la confianza de la sociedad en los poderes judiciales que está muy deteriorada. Porque nuestra tarea es para la gente porque no tiene sentido desarrollar los esfuerzos que se hacen a diario si ese vinculo no está fortalecido y si la gente no entiende qué hacemos en los procesos y cómo podemos explicar en términos entendibles que es lo que hacemos cotidianamente”, le dijo a Infobae Ariel Ariza, presidente de la FAM y juez penal de de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario.

Por eso, para la vigesimosexta edición de las Jornadas la FAM invita a ciudadanos a participar. “Todos los jueves tendremos conversatorios públicos en los que va a participar la gente para preguntar sobre lo que quiera sobre cómo funciona la justicia”, explicó Ariza. Pero también la FAM creó una pagina web en donde las personas pueden votar los temas que se tratarán en las jornadas, además de inscribirse. Las jornadas son gratuitas.

“Elegí de qué vamos a hablar. Conocé quienes resuelven los conflictos de tu vida. Sentí que la justicia es un derecho fundamental tuyo”, dice el sitio web en su inicio. Allí la gente puede votar los temas sobre los que quieran que se hable. “Los tres más votados hasta ahora son los abusos infantiles en este periodo de pandemia en contexto familiar, la responsabilidad penal juvenil y los servicios de salud que en esta etapa de pandemia tiene mucha relevancia. Ya llevamos cera de mil personas inscriptas”, detalló Ariza, quien el lunes se reunió con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para presentarle el inicio de las jornadas.

Ariel Ariza con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti

Las jornadas comienzan el próximo lunes 13 de septiembre y serán el 14, 20, 21, 27 y 28 del mismo mes y el 4 y 5 de octubre, siempre por la tarde. Cuatro de esos días se harán los conservatorios públicos para dialogar con la gente. También se hablará sobre temas que hacen a los poderes judiciales de todo el país: independencia judicial, violencia de género, gestión, formación y ética judicial, juicio por jurados y toma de decisiones.

“Nos interesa que a la vez la ciudadanía vea que tenemos reglas para preservar nuestro rol. Por eso proponemos las conversaciones siempre sabiendo que lo que la genta espera de nosotros es que tengamos las restricciones que tenemos como jueces” , plantea Ariza.

Los jornadas se iniciarán desde el salón federal que la FAM tiene en la ciudad de Buenos Aires y dese allí se harán las conexiones virtuales con todo el país. La apertura estará a cargo de Ariza y participarán a lo jornada de los días el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, la titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires (JUFEJUS), María del Carmen Battaini, la jurista y ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, entre otros.

SEGUÍ LEYENDO: