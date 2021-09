Facturas truchas: la AFIP no apeló un fallo a favor de Lázaro Báez pero el empresario igual será juzgado por evasión en otro fuero

Báez también está procesado por evadir el impuesto a las Ganancias correspondiente a Austral Construcciones (foto de archivo)

Lázaro Báez no será juzgado como jefe de una asociación ilícita fiscal, al menos por la justicia de Bahía Blanca. La AFIP decidió no apelar un fallo reciente de la Cámara Federal de esa ciudad que revocó el procesamiento del empresario. Aunque impulsó esa causa durante años, ahora el organismo recaudador argumenta que el empresario ya fue enviado a juicio por evasión en el fuero Penal Económico y no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Báez había sido procesado por el juez federal Walter López da Silva en diciembre de 2019 como presunto organizador de una asociación ilícita que habría dañado al fisco en $ 670 millones. Pero en agosto de este año, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó ese procesamiento.

“No podía seguir siendo investigado también en este proceso ya que, de avanzar así la causa, podría generar un conflicto consistente en que un mismo hecho sea juzgado más de una vez por distintos tribunales”, coincidieron los camaristas de la sala II, Pablo Candisano Mera y Sergio Picado.

Báez y su hijo Martín -que viajó este fin de semana a Santa Cruz para cumplir con su arresto domiciliario- ya fueron enviados a juicio por el delito de evasión en una causa que estuvo a cargo del juez Javier López Biscayart y ahora tramita en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3. “Está en la etapa de instrucción suplementaria, con muchas medidas de prueba ordenadas”, confirmó a Infobae una fuente judicial.

Ese juicio en realidad es el resultado de la unificación de dos causas, la 803 y 1599. En la última, a Báez se lo acusa de evadir IVA y ganancias entre 2011 y 2014. Y en la primera por el período 2010.

Maquinaria fuera de servicio de Austral Construcciones

Según figura en el expediente, la maniobra habría sido “mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas en tanto reflejaron el cómputo de créditos fiscales inexistentes provenientes de la registración de facturas supuestamente apócrifas emitidas por Constructora Patagónica Argentina SA, Grupo Penta & Cia SA, Calvento SA, Terrafari SA, Valle Mitre SA, Austral Agro SA, Conde Marketing SA, Víctor Masson Trasportes Cruz del Sur SRL, José Luis Espinosa, Vialtec SA, Consultarq SRL, Dionicio Miranda Orosco, Héctor René Jesús Garro, Humberto Víctor Navarro, Strella Construcciones SA y AC SRL”.

Báez también está procesado por evadir el impuesto a las Ganancias correspondiente a Austral Construcciones de los ejercicios 2011 ($90.014.381,68), 2012 ($178.037.143,27), 2013 ($8.495.232,54), 2014 ($22.860.611,42). La misma acusación pesa sobre su hijo mayor, Martín y el ex presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza.

Báez sigue cumpliendo con prisión domiciliaria por la condena de la ruta del dinero K

El fallo de la Cámara de Bahía Blanca fue muy duro sobre la investigación que tuvo lugar en el juzgado federal de esa ciudad. “No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción administrativa sino de aplicar rigurosamente el ordenamiento jurídico sancionando mediante la utilización de los medios legítimos suministrados por el derecho a aquellos que lo violan”, dijeron los camaristas.

La AFIP decidió no apelar el punto de la resolución que se refiere al procesamiento de Báez y su hijo Martín. Tampoco lo hizo la Fiscalía por lo que quedó firme. Sin embargo, el organismo recaudador, Fiscalía Federal General de Bahía Blanca, y las defensas objetaron otros tramos de la extensa resolución por lo que ahora deberá intervenir la Cámara de Casación.

La decisión de la AFIP sorprendió porque hace muy poco tiempo ese organismo había pedido a través de sus abogados que la Cámara confirme todos los procesamientos. Además se da en un contexto muy particular. Infobae reveló hace una semana que el organismo que conduce Mercedes Marcó Del Pont decidió desplazar a dos de los abogados que pidieron penas contra Báez y sus hijos en el juicio de la “ruta del dinero K”. Fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Social por lo que no seguirán interviniendo en ese expediente.