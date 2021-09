Mauricio Macri afirmó que los fallos del juez de la Corte Horacio Rosatti siempre tienen un sesgo muy anticapitalista

Mauricio Macri manifestó que Horacio Rosatti ha firmado "fallos con sesgo muy anticapitalistas"

El ex presidente Mauricio Macri afirmó hoy que los fallos del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti “siempre tienen un sesgo muy anticapitalista”, pero evitó responder sobre a quién preferiría como futuro titular del máximo tribunal, ante el final del mandato de Carlos Rosenkrantz. Ambos jueces llegaron a sus cargos actuales por propuesta del propio ex primer mandatario.

Macri, en una entrevista con los periodistas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, en el canal La Nación+, también cuestionó las últimas sentencias que firmó la Corte Suprema de Justicia, en los que avaló, con diferentes criterios, la aplicación de tasas municipales a las estaciones de servicio en la provincia de Buenos Aires y la aplicación del Impuesto a las Ganancias a los dividendos que giran las filiales extranjeras de empresas con sede en la Argentina.

La opinión del dirigente opositor se produjo en momentos en que crecen las versiones y rumores sobre un acuerdo para elegir a Horacio Rosatti como presidente y a Rosenkrantz como futuro vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Habló en la noche del miércoles, tras haber estado presente en el acto del cierre de campaña de María Eugenia Vidal, donde tuvo un bajo perfil.

Al ser consultado en la entrevista sobre ¿quién debería ser el futuro presidente de la Corte?, Macri respondió que “de eso no tiene que opinar el presidente actual y menos un ex presidente. Esa es una decisión que toman los miembros de la Corte. Yo recomendé a dos personas para la Corte, el Senado las votó y ahí van ”.

“Usted dijo de uno en su libro que se había arrepentido. ¿Por qué se arrepintió de nombrar a Rosatti?”, le preguntó Feinmann, ante lo cual, Macri respondió: “Respeto su calidad y su honorabilidad, pero él ha votado hasta ahora siempre con un sesgo muy anticapitalista. No es bueno. Creo que para el desarrollo de la Argentina hay que valorar el empleo privado, de calidad, para todos los argentinos y no seguir apostando al atropello del estatismo, de los impuestos. Acaban de sacar dos fallos en los cuales en los que vuelven a ratificar que está bien cobrar cualquier impuesto. La Argentina no da para más”.

Ante esa definición, al ex presidente le preguntaron:

¿Horacio Rosatti para usted es anticapitalista?

No digo eso, pero ha tenido fallos que han tenido ese sesgo.

Como adelantó Infobae, existe una acordada ya redactada mediante la cual se designará a Rosatti como presidente de la Corte Suprema, y a Rosenkrantz como vicepresidente, aunque el voto decisivo sería el de Juan Carlos Maqueda. Se habla de “una nueva mayoría” para elegir un presidente, pero no hay ninguna garantía de que eso se traslade a las sentencias; más bien lo contrario.

En el mundo político hay opiniones bastante coincidentes acerca del mal funcionamiento de la Corte en los últimos años. De hecho, para intentar subsanar esa situación, se presentó un proyecto firmado por los diputados Emiliano Yacobitti (por la UCR) y Cristian Ritondo (por el PRO) para establecer el formato de la elección del presidente del máximo tribunal, que motivó diversos análisis periodísticos en función de cuál de los ministros sería beneficiado o cuál fue el origen. Incluso, se habla de que se ha caído porque se retiró una firma.

Otras declaraciones

Durante la entrevista, Macri también fue consultado por las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, quien acusó a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires de ocultar datos sensibles respecto a la cantidad de homicidios registrados en ese distrito durante el año pasado e, incluso, aseguró que es superior al registrado en Santa Fe, provincia acechada por la ola de crímenes vinculados con el narcotráfico .

“Frederic carece de todo conocimiento y de actitud porque cree que los delincuentes son las víctimas” y expresó su preocupación por el narcotráfico. “Cuando llegamos en 2015 tuvimos que reponer los controles en la fronteras porque era un colador, pero lo grave es que se había desmantelado el sistema de radares. Había una decisión permisiva con el narcotráfico”, denunció.

Sobre el cierre de campaña el Frente de Todos bonaerense, donde lanzaron fuertes críticas a su gestión, Macri dijo que ese espacio es “cinismo puro” y defendió su mandato: “Se decía la verdad, se respetaba a los otros, ningún juez o periodista se sentía amenazado, nos abrimos al mundo, había transparencia de la información. Se vivió otro clima y pusimos los problemas sobre la mesa”.

María Eugenia Vidal con Mauricio Macri en la campaña

“Dijeron que volvieron mejores, pero volvió la cultura del atropello”, y enumeró los escándalos que el Gobierno protagonizó en los últimos meses como el Vacunatorio Vip y el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena.

Por otro lado, Macri aclaró que luego de su derrota en las PASO del 2015 “ese 11 de agosto nuestro gobierno se acabó. Ya era la economía de ellos y, como nadie confía en ellos, pusieron un cepo” . “Fueron golpistas desde el primer día. Vivieron con frustración que hayamos ganado. Después del 11 fatídico de agosto decían que no teníamos que terminar”, insistió.

Por otro lado, opinó sobre los competidores que enfrenta el PRO dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Sobre el precandidato bonaerense Facundo Manes, admitió que él mismo lo “alentó” para que participara en los próximos comicios.

“Con (Javier) Milei comparto las ideas de la libertad. A veces me parece que las formas van más allá. Me parece violenta, cruza la raya del liberalismo al anarquismo”, agregó.

