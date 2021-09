Paola Spatola: “Hay que sindicalizar a las fuerzas de seguridad”

Paola Spatola (Martín Rosenzveig)

Paola Spatola volvió a caminar haciendo campaña por su barrio. Nació, creció y vive en Vicente López y decidió hacer el camino inverso al que la mayoría recorre en la política. Fue diputada nacional (2005-2009) y fue Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2011 - 2015), pero ahora es candidata a concejal en su distrito por el Peronismo Federal dentro de Juntos por el Cambio.

La presidenta del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana desde el 2016 es especialista en seguridad y señala que el mundo “es distinto” y que la política tradicional “todavía no lo entendió”. El cambio de discutir los temas “macro” para pasar a la “micro”, la inseguridad y la fiscalización de las elecciones.

- ¿Por qué decidió que quería volver a militar a su distrito?

- Empecé mi militancia a los 17 en el distrito de Vicente López, de ahí a la universidad. Mi historia política hasta la banca de la Cámara de Diputados tuvo que ver con lo nacional, pero vivo en el mismo distrito desde que nací y hoy tengo 53 años. Acompaño a Miguel Angel Pichetto en el Peronismo Republicano desde hace tiempo y cuando estábamos decidiendo el trabajo territorial llega la cuarentena. Después de eso me di cuenta que hoy es un mundo distinto, y eso tiene que ver con mi decisión de “bajar”, la de tener una nueva forma de ver la vida y donde se privilegia la calidad de vida. Esto es algo que la política tradicional no vió, no hay más que ver las discusiones en el Parlamento y lo que pasa en la calle. Así fue que plantee que había que volver a salir a caminar a los distritos, que cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a ser candidato a consejero y que esa es la forma de recuperar el contacto con la gente.

"Hoy más que nunca viene un sistema en donde se termina con la política rentada" (Martín Rosenzveig)

-¿Pero qué fue lo que cambió en la política?

- Hoy más que nunca viene un sistema en donde se termina con la política rentada, la militancia paga. Ahora vienen las elecciones, la fiscalización rentada que existe en algunos lugares del conurbano en donde los rentados son los transas, los soldaditos, los narcos. A partir de esto decidí aceptar el ofrecimiento de Jorge Macri en Vicente López, el único lugar donde hay unidad.

-¿Cómo es pasar de pensar políticas macro en la Cámara de Diputados a desarrollar ideas “micro” para el distrito?

- Es difícil pensar en la micro, es un aprendizaje. Uno pasa de pensar cuál es la solución en el mundo a la hora de desarrollar el combate al narcotráfico que tiene que ver con un proceso de legalización a pasar a ver qué instrumento le podés dar desde el Concejo Deliberante a la Patrulla -una especie de policía urbana que tiene el distrito- y la Secretaría de Seguridad del municipio para que, por ejemplo, tener el Vial Costero seguro.

- Teniendo en cuenta los distritos de la zona, Vicente López no tiene grandes bolsones de pobreza. ¿Por qué es eso?

- No la tiene por dos motivos. Uno es porque su población mayoritariamente es pertenece al estrato social ABC1 y la segunda tiene que ver con la edad de la población, que es bastante adulta.

- ¿Y en el tema de la seguridad?

- Los estándares de seguridad son muy altos. Hay tecnología aplicada, la Patrulla, motos, centros de monitoreo de última generación, puntos seguros. Con esto uno puede desarrollar las cosas más “lindas” en lo que tiene ver con la seguridad que es la prevención, generar instrumentos para la creación de mapas de riesgos, campaña de prevención de delito, de abuso de sustancia en jóvenes. Esto, cuando uno está en la gestión nacional es imposible porque lo único que hace es administrar crisis, miseria y tragedia. Desde el primer momento uno está apagando incendios.

Hizo el camino inverso, pasó por la Cámara de Diputados y el Ejecutivo pero ahora aspira a ser concejal (Martín Rosenzveig)

- Pero están pegados a la Panamericana y la General Paz, que son dos vías de escape muy utilizadas en hechos delictivos

- Para la fuga te juega en contra. En un operativo de un hecho consumado que están en zona, sino se trabaja bien entre la Ciudad, la Provincia y Vicente López es muy difícil el trabajo de seguridad.

- Teniendo en cuenta que gobierna la misma fuerza política que la Ciudad, ¿Cómo se llevan con el ministro Sergio Berni?

- A Berni lo conozco, lo respeto, le tengo un gran aprecio personal, nos une un respeto mutuo.

- La Quinta de Olivos está en su distrito. ¿Cómo se resuelven los cortes de calles y las protestas?

- En este caso conviven todos los integrantes de las fuerzas porque el tránsito es responsabilidad del municipio, pero el manejo de la cuestión de la seguridad es de la provincia de Buenos Aires y, depende en qué lugar, de la Nación porque en la seguridad del Presidente convive Casa Militar, Policía Bonaerense y Policía Federal. En este caso lo que hay que hacer es generar una única cabeza de mando y todos los demás tienen que trabajar alrededor de eso.

- ¿Pero qué sucede cuando es una de las fuerzas las que se manifiesta en la Quinta de Olivos como pasó con la bonaerense?

- Eso se resuelve con la sindicalización de la fuerza. Hay que avanzar en eso y en ese caso que lo resuelvan las fuerzas federales. Si a mí me hubiese tocado ser la ministra de Seguridad de la Nación en ese momento, relevo a la bonaerense de la custodia de la Quinta.

