Leandro Santoro: “Hay que buscar un discurso para poner progresismo en la agenda pública”

Leandro Santoro, de campaña en el sur de la Ciudad (Prensa Santoro)

A pocos días del cierre de la campaña electoral previa a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Leandro Santoro marcó nuevamente sus diferencias con el gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires en un intento por conquistar al electorado que todavía se muestra indeciso. En ese sentido, dijo que su propuesta es marcadamente distinta a la Juntos por el Cambio y que por eso “ hay que buscar un discurso que ponga progresismo en la agenda pública ” de los porteños.

“La agenda del PRO es vieja”, aseguró el candidato en diálogo con Radio 10, donde también sostuvo que además de los aspectos centrales de su campaña, el Frente de Todos -a diferencia del macrismo- “habla de feminismo, de ambientalismo y del buen vivir”. “Son temas que complementan nuestra propuesta”, aseguró. “Tenemos una idea más verde, más integrada, más desarrollada. Hay que discutir las cosas que en la ciudad de Buenos Aires no se discuten”, añadió.

De igual forma, Santoro dijo que es necesario debatir qué rol cumple el jefe de Gobierno porteño, ya que según se mirada, nunca paga el costo político de los problemas que surgen en la Ciudad. “ La gente no le reclama al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires lo que la gente le reclama al gobernador de Santa Fe o de Córdoba”, criticó. “Ningún compañero del interior si tiene un problema pedirle al Presidente que se lo resuelva. Acá se saltean esas instancias. Hay que discutir el rol del jefe de gobierno”, propuso.

Dijo que para vencer al PRO en una elección que -sabe- es muy difícil, “hay que hacerlo entre todos”. Que no es suficiente únicamente con su figura y que un triunfo no se construye de la noche a la mañana. “Hay que iniciar una marcha, hay que tener claridad, fijar un rumbo y tratar de convencer de tenemos que hacerlo todos juntos. Yo solo no voy a poder. Si la pregunta es si yo solo le voy a ganar al PRO, yo no le puedo ganar al PRO. Si le vamos a ganar al PRO de una vez es porque le vamos a ganar entre todas y todos.

Otro de los temas que tocó el candidato es el posible abstencionismo que puede registrarse el día de las PASO, producto de un desencantamiento por parte del electorado hacia la dirigencia política. Por eso el dirigente pidió que aquellos que tienen definido a quién van a votar, ayuden a convencer a los demás que se acerquen a las urnas el próximo domingo.

“Lo que pedimos es que nos ayuden a que la gente se acerque a votar. Que se tomen como una interna cerrada del peronismo o de la UCR esta elección. Tratemos de reforzar las ideas para apuntalar la elección. Hay un efecto de que por la pandemia va a haber una postergación del voto”, pidió el candidato, quien explicó que uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 es que la gente decida no concurrir a los lugares de votación y que por eso no tiene muy claro qué porcentaje de votos real pueda llegar a obtener en las elecciones.

“Es muy difícil en este contexto hablar de encuestas porque estamos hablando de un fenómeno que no conocíamos que es el abstencionismo que se vio en salta y corrientes. La pandemia los moviliza y les genera desencantamiento”, agregó.

El día de las PASO se acerca y con eso, llega el final de la campaña. Los candidatos de los diferentes espacios corren a contrarreloj para arañar un voto más y por eso es clave lo que vayan a hacer este fin de semana. En cuanto a Santoro, encabezará hoy un encuentro del colectivo de pensamiento crítico Agenda Argentina en la sede del Sindicato de las Telecomunicaciones (Foetra). Estará acompañado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Por la tarde mantendrá una charla con vecinos en Parque Lezama y mañana en Parque de los Patricios .

