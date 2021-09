La dura respuesta de Mauricio Macri a Santiago Cafiero: “Es un hombre limitado”

El ex mandatario nacional volvió a cuestionar al oficialismo (Facundo Pechervsky)

Los cruces entre el ex presidente Mauricio Macri y el actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, continúan de cara a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La tensión fue escalando con las declaraciones públicas de uno y de otro, y ayer por la noche siguieron las críticas cuando el ex mandatario nacional calificó al coordinador de los ministros como “un hombre limitado”.

Todo comenzó durante una entrevista radial que brindó el dirigente del PRO, en la que advirtió sobre las posibles consecuencias que podría traer, a su entender, una victoria del oficialismo, y remarcó que los comicios son ”la herramienta que tenemos para decir basta”.

“Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos ‘basta’, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo: ‘Bueno, esto, o cambian o se van a ir’. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado. En la Argentina se ha destruido la confianza“, declaró Macri.

Estos dichos generaron repercusión en el Frente de Todos y una de las principales figuras del Gobierno que salió a contestar fue Cafiero, quien a través de un posteo en redes sociales consideró que ”es muy grave” que el ex mandatario “hable de interrumpir un mandato constitucional”.

“Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos“, agregó el jefe de Gabinete en el mensaje que compartió en su cuenta personal de Twitter.

El comentario del referente del oficialismo fue en el marco de la estrategia del Frente de Todos de cara a las PASO que, como adelantó Infobae, se concentrará durante el sprint final de la campaña en la polarización con el principal espacio opositor.

La respuesta de Macri llegó a las pocas horas, cuando en diálogo con el Canal 12 de Córdoba le preguntaron su opinión sobre esa publicación: “¿Ese disparate dijo? La verdad es que ya he dicho que es un hombre limitado y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos en el voto de la gente y dijimos que, frente a este nivel de atropello, de mentira y de inaptitud, tenemos que ir a votar y decir basta, para que ellos entiendan que este tipo de política no va a tener argentinos apoyándola”, reiteró.

El comentario de Santiago Cafiero sobre las declaraciones de Macri

Por otra parte, el ex Presidente aprovechó para apuntar contra los miembros del oficialismo, a los que criticó porque “dijeron que iban a volver mejores, respetuosos, democráticos, pero han vuelto más autoritarios, más prepotentes, más mentirosos y más inmorales”.

“Además de no haber comprado todas las vacunas, que ya dijimos que era una cuestión de sentido común, porque hasta mi hija Antonia me hubiera dicho ‘papá, compremos todas si no sabemos cuál va a llegar primero’; se vacunaron primero y nos encerraron durante meses”, cuestionó.

En este sentido, el ex jefe de Estado vaticinó una derrota del Frente de Todos en las próximas elecciones, al considerar que “todo lo que los argentinos han vivido mientras ellos estaban de fiesta en Olivos es lo que la gente va a condenar con su voto”.

Al referirse sobre la actualidad de Juntos por el Cambio, Macri aseguró que este espacio opositor hoy está “unido y fuerte”, y preparado “para recoger el desafío de reemprender el rumbo del crecimiento, la modernización y el respeto de la ley”.

SEGUIR LEYENDO: