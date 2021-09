Fernán Quirós destacó la caída de casos de coronavirus en CABA, pero dijo que Argentina “es uno de los países con más mortalidad”

El ministro Fernán Quirós evitó referirse a la política sanitaria del Gobierno nacional como un "fracaso"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, subrayó hoy la caída a registros mínimos de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, ya que se encuentran “por debajo de los números de la primera ola” desde noviembre del año pasado, aunque reconoció que Argentina “ es uno de los países que ha tenido más mortalidad ” en la pandemia.

Según el funcionario, los datos epidemiológicos indicaban como “punto más bajo el mes de noviembre” de 2020, y ahora se quebró ese piso, donde el sistema público de camas está en el orden del 15% por ciento de ocupación.

“Nosotros venimos de la ola que se anticipó en invierno con abril y mayo, lo que estamos viendo es un largo descenso de aquella ola”, indicó, si bien alertó que no está descartada la llegada de una nueva ola de contagios.

“La experiencia demuestra que la variante Delta, cuando intensifica su transmisión, genera otra ola. No hay nada para pensar que no pasaría acá. Es posible que no evitemos la ola de enfermos, pero ya esa altura el daño podría ser inferior de casos graves” por la vacunación, evaluó en diálogo con el programa “De Acá en Más” por radio Urbana Play.

Consultado sobre su evaluación por la cantidad de fallecidos a raíz de la pandemia, Quirós indicó que es “muy complicado comparar mortalidad y casos entre países tan diversos”, entre ellos factores demográficos, geográficos y de recursos, aunque reconoció Argentina forma parte del “grupo de países que ha tenido más mortalidad de coronavirus”.

Además, descartó la idea de las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno nacional hayan sido un “fracaso”: “ Se hacen adjetivos demasiado simplimistas (sic) para esta complejidad. La pandemia en Argentina tiene aspectos que deberían haberse hecho mejor , como una mayor claridad en la estrategia de casos sospechosos e intensificar los testeos, pero me parece que es demasiado fuerte decir fracaso. La cultura argentina es un poco categórica, suele poner etiquetas, tenemos que evolucionar un poco en el debate”.

"Esperábamos una campaña de vacunación más precoz y se fue demorando", expresó Fernán Quirós (Ministerio de Salud CABA)

Aplicación de las vacunas contra la COVID-19

Sobre su balance en la campaña de vacunación y la cobertura, Quirós expresó que como país “estamos en el grupo medio cuando se mira globalmente”, pero resaltó: “Esperábamos una campaña de vacunación más precoz y se fue demorando”.

La estrategia de inoculación en el distrito porteño, según precisó Quirós, continuará esta semana con el grupo de las 60 mil personas que cumplieron los 90 días desde que aplicaron la primera dosis de Sputnik V , y se “van a aplicar una parte significativa de ellas entre el jueves y viernes”.

Además, quienes se encuentran en AstraZeneca solo con una dosis hay unas “140 mil personas en espera”, que recibirán llamados para turnos entre el “sábado, domingo y lunes” y lo mismo ocurrirá para completar el esquema de Sinopharm, un grupo que se calcula en 120 mil personas.

“El esquema vacunatorio en la Ciudad de Buenos Aires tiene la franja de mayores de 60 que recibieron Sputnik, los de edad media que recibieron AstraZeneca, y la franja joven con Sinopharm. Es un esquema razonable de aplicación. Cada una de ellas mostró su mejor impacto”, concluyó.

Hasta el momento, en todo el país, son casi 5 millones los argentinos que todavía no se aplicaron ni una sola dosis contra el COVID-19. Es una minoría, ya que el 84% de los mayores de 18 años ya recibió al menos una vacuna, pero constituye un grupo clave para lograr la inmunidad colectiva.

