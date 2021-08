Esteban Bullrich acompañó a Diego Santilli y Rodríguez Larreta en una recorrida de campaña

Esteban Bullrich, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta en Florencio Varela

El senador Esteban Bullrich acompañó este martes al precandidato a diputado nacional por Juntos Diego Santilli y a Horacio Rodríguez Larreta a una recorrida por la localidad bonaerense de Florencio Varela, a pocas semanas de que se realicen las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Días atrás, se había sumado a la campaña de Facundo Manes, contrincante del ex vicejefe de Gobierno porteño, al mostrar su disconformidad por la propuesta del PRO en la Provincia .

Bullrich había amenazado con romper con el PRO disconforme con el armado del jefe de gobierno porteño, quien impuso a María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires y a Diego Santilli en la Provincia. De hecho, Bullrich y Manes llegaron a tener conversaciones en las que se discutió su eventual “salto” de lista. Finalmente, el senador anunció que no dejaría su partido y prometió hacer campaña junto al ex vicejefe de gobierno.

En ese sentido, el senador del PRO acompañó a Santilli y Larreta a una reunión con vecinos, recorrida por el centro comercial y conversaciones con sus dueños y trabajadores de Florencio Varela. “Aprovechemos esta oportunidad de expresarnos con claridad contra la impunidad, los privilegios del poder y la desesperanza. Vayamos a votar”, expresó durante la recorrida.

“Son zonas que están gobernadas por el kirchnerismo hace décadas y eso debe cambiar para que haya más seguridad, que no la hay porque la gente se nos queja muchísimo; para que los chicos estén en la escuela como los tenemos en Capital, donde tenemos todos los días a los chicos en la escuela desde el 17 de febrero y no hubo mayores contagios. Y se necesita trabajo. Después de tantos años no le resolvieron los problemas estructurales a la gente” , aseguró Larreta.

Martiniano Molina, Esteban Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Florencio Varela

A su turno, Santilli mencionó propuestas para combatir la inseguridad: “El primer punto es la detención . La Provincia tiene entre 10 mil y 15 mil hombres y mujeres haciendo tareas administrativas, papeleo, y lo que tenemos que hacer es ponerlos en la calle para prevenir. El policía tiene que estar en la esquina de los barrios, en la parada de colectivo, en la estación de tren o arriba de un patrullero”.

“Segundo -continuó-, para que ese trabajo de prevención y detención no quede en saco roto, lo que hay que hacer es modificar el Código Procesal Penal. No puede ser que un violador, un homicida o un ladrón a mano armada entre por una puerta y salga por la otra. Hay que terminar con la puerta giratoria. El tercer eje es el cumplimiento de las condenas. No puede ser que por hacer un curso se libere a un asesino, a un violador o ladrón a mano armada. Es intolerable, entonces hay que modificar el Código. Es lo que tenemos que hacer en el Congreso si tenemos los diputados para hacer esta transformación, que es un trabajo que encaramos con Horacio y se ve todos los días del otro lado de la General Paz”, agregó.

Además, resaltó que “hay que repetir experiencias que funcionan. Un centro de monitoreo urbano significa que todo lo que entra y sale del municipio, de Florencio Varela, tenga cámaras y control pero además sistemas que busquen autos con pedidos de captura . No se hace manualmente, sino que son sistemas que buscan personas con pedido de captura y vehículos que tienen pedidos de secuestro. De esa forma, sí reducís el delito y haces que los delincuentes terminen donde tienen que estar: presos”, finalizó.

Santill también estuvo acompañado también por el precandidato a diputado provincial Martiniano Molina; y el primer precandidato a concejal, Mario Kanashiro, estuvieron este martes por la mañana en Florencio Varela. Luego de una reunión con vecinos, recorrieron el centro comercial y conversaron con sus dueños y trabajadores.

Esteban Bullrich en Merlo junto a Joaquín de la Torre

El acercamiento de Bullrich con Manes

La semana pasada, Bullrich se había sumado a la campaña bonaerense del neurocientífico Facundo Manes con una recorrida por Merlo, junto al precandidato a senador provincial Joaquín de la Torre y al precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Pablo Walter, y Pablo Cocuzza, precandidato a concejal de “Dar el Paso”.

Ante los rumores por su posible distanciamiento del PRO, Bullrich aclaró en su cuenta de Twitter: “Voy a apoyar la lista encabezada por Diego Santilli en la Provincia. Sé que hubo rumores de que no iba a ser así y por eso les voy a explicar mi decisión”.

“Mi relación personal y política con Horacio, con Diego y con todo el espacio es la misma de siempre. Trabajamos juntos hace muchos años, con acuerdos y discusiones, pero siempre con el fin común de mejorar la vida de la gente. Eso no cambió”, aseguró.

Sin embargo, dejó en claro su disidencia: “Es público mi desacuerdo con el enfoque elegido para el armado de las listas en la PBA. No apostar a la renovación ni darle lugar al interior de la provincia son dos errores que no deberían haberse cometido y que intenté evitarlos desde el primer momento”.

