Alberto Fernández: “En el festejo no hubo una maniobra dolosa, fue un acto de imprudencia y negligencia”

El presidente Alberto Fernández reiteró que en su participación en el festejo en Olivos no hubo una actitud "dolosa" y propuso donar su sueldo

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que “ no hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia ” en el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la Residencia de Olivos en julio del año pasado.

“No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido”, afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10, en el marco de una transmisión desde la cúpula del CCK a propósito del aniversario de la emisora y de los 101 años de la primera transmisión radial en la Argentina.

Ayer, el Presidente se presentó en la causa por la celebración en la Residencia de Olivos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio del 2020, y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán para reparar eventuales perjuicios.

La presentación fue efectuada ante el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, quien corrió vista al fiscal Ramiro González.

Tras recibir las presentaciones de todos los invitados que concurrieron a la reunión, González los imputó formalmente por la posible comisión de un delito vinculado a la supuesta violación de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus, dijeron las fuentes judiciales.

El mandatario se presentó por “derecho propio y sin abogado patrocinante”, informaron voceros de la Casa Rosada y confirmaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

"No hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia", aseguró Alberto Fernández

En sus declaraciones de este viernes, Fernández aclaró que la “imputación es hacerle conocer a uno que ha sido denunciado por otro para ejercer su defensa”. Y ratificó que le gustaría que primero se analice “la existencia de delito” y ratificó que su voluntad fue informar todo lo ocurrido en Olivos con transparencia.

“Creí que estaba dando un salto de calidad institucional (al entregar la lista). Ahí uno es cuando se pregunta: ¿cuándo todos vamos a dar un salto de calidad institucional?”, dijo al reprochar la utilización que se hizo sobre el listado de los ingresos a la quinta presidencial.

Además, expresó que el caso se conoció porque lo hizo “público”, dijo que no ocultó “nada” e insistió en su propuesta de donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses , para destinarlos al Instituto Malbrán, principal centro estatal investigativo del coronavirus.

“No esperé ni que me citen ni busqué influenciar al fiscal o al juez (Sebastián Casanello)”, explicó el jefe de Estado e insistió: “Propuse una alternativa con la más absoluta honestidad”.

Acerca del magistrado de la causa, evaluó que “es un buen juez” y entendió que “doctrinariamente el tema es muy claro, por la naturaleza del hecho” que no llegó a configurar delito porque “no hubo contagio”.

“ Quiero que los argentinos sepan que me dolió, me preocupó. Cometí un error, un desliz, un descuido, producto de la vorágine ” de esos tiempos, en plena pandemia, donde se hacían múltiples reuniones en la Residencia de Olivos, y “evidentemente ese tema se me pasó”, descargó el Presidente.

“Es la última vez que hablo, me hice cargo y no le eché la culpa a nadie, para mí es un tema superado”, concluyó Fernández.

