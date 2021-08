Felipe Solá: “En esta nueva relación con Estados Unidos somos admiradores del presidente Biden”

El canciller Felipe Solá

El canciller argentino Felipe Solá elogió hoy al gobierno del demócrata estadounidense Joseph Biden. “Vemos a los Estados Unidos como un aliado muy importante en la recuperación económica de la Argentina, necesitamos inversiones productivas y Estados Unidos es el primer inversor como país individual en la Argentina, necesitamos también hacer foco en la inversión en la salud, en la industria automotriz, en la energía y en la economía del conocimiento”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores, en otro gesto de de acercamiento que intenta recomponer los vínculos con Washington luego de varias disidencias en organismos internacionales sobre temas como la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Solá fue uno de los oradores en representación del Gobierno de Alberto Fernández en la 18va edición de la tradicional conferencia anual organizada por el AS/COA Americas Society Council of Americas que, como el año pasado, se realizó esta mañana en formato virtual y que fue transmitida por streaming bajo el lema “Argentina: Perspectivas económicas y políticas”.

Participaron, entre otros, funcionarios del Gobierno como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el ministro de Economía, Martín Guzmán; la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y también Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. También lo hicieron representantes de la oposición como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el precandidato a diputado por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes, y la precandidata a diputada por CABA, María Eugenia Vidal.

“ Susan, Estados Unidos es un aliado muy importante en la recuperación económica argentina ”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores aludiendo a Susan Segal, quien es la CEO del consejo que fundara David Rockefeller en 1965. Habló luego de la exposición de Cafiero, quien había enumerado los desafíos que implica salir de la pandemia y también había mencionado la necesidad de “construir consensos” con todas las fuerzas políticas del país y antes de Pesce.

Otro de los aspectos que resaltó Solá en su presentación, en la que lució un mate y un termo sobre su escritorio, fue sobre los compromisos que asumirá al país respecto del cambio climático hasta el año 2030 -una de las principales banderas que esgrime Biden ante el mundo- y la importancia de los acuerdos que se alcanzaron sobre la explotación del litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy junto al gobierno estadounidense con quien se pretende aceitar la relación bilateral.

Felipe Solá en la reunión virtual del Council of the Americas

“ En esta nueva relación con Estados Unidos somos admiradores concretos del presidente Biden cuando denunció la financiarización del mundo como un elemento absolutamente negativo , y con su asesor, Jack Sullivan, cuando en su reciente visita, frente a trabajadores y gremialistas, dijo que los países salen con el impulso de sus clases medias, que se construyen en los sindicatos. Esta idea es superadora del individualismo extremo que empezó a primar en el mundo desde que apareció el neoliberalismo, la idea de que solo se sale individualmente, sólo con mérito, en contra del Estado, al que señalaban como enemigo, corrupto, ineficiente; todas esas ideas nos han desintegrado y separado”, manifestó Solá en una de las partes finales de su discurso.

Antes, había remarcado que “lo primero que intentaría destacar en un país que necesita de un crecimiento enorme al igual que otros países es el valor de la estabilidad económica que perseguimos como valor fundamental. Cuando se habla mucho de bienes públicos globales la estabilidad económica es uno de los bienes públicos globales quienes lo tienen pueden avanzar en mejor medida que otros es una condición necesaria para que los países de América Latina podamos desarrollar las políticas que necesitamos para revertir las grandes inequidades que hay en la región. La búsqueda de estabilidad es fundamental para que haya desarrollo inclusivo y para evitar crisis sociales y políticas”.

En ese sentido resaltó la importancia que tiene para el país “el ingreso de divisas a través de las exportaciones” y sostuvo que hay que “tomar una senda de integración regional, productiva, comercial y de diálogo político con eje en la región, con eje en la permanencia en el Mercosur y ahora en la CELAC. Y reafirmar en todos los foros internacionales la defensa de todos los derechos de todos los países en desarrollo”.

“Vemos a los Estados Unidos como un aliado muy importante en la recuperación económica de la Argentina", destacó el funcionario argentino

Destacó, además, que las políticas de Estado fundamentales para el Gobierno de Alberto Fernández “son básicamente la promoción y protección de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarme y la no proliferación, y cuarto la lucha contra todo tipo de colonialismo. En todos los organismos internacionales ratificamos nuestro compromiso de reanudar las negociaciones con el Reino Unido para encontrar una solución pacífica a la controversia por las Islas Malvinas”.

Cuando se refirió a la política exterior fue donde quedaron expuestas algunas visiones diferentes. “Somos realistas desde la política exterior, no vemos o tratamos de no ver el mundo desde ningún prejuicio, positivo o negativo, y tampoco desde eslogans. Queremos un trabajo cotidiano con producción y la articulación con nuestros socios comerciales. Apostamos a una recomposición del diálogo político en toda la región, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe y que sea sin exclusiones, porque los diálogos con exclusiones no han hecho otra cosa que separarnos. Para ello podemos utilizar la cooperación y respeto del derecho internacional”, expresó Solá. Una alusión indirecta a la posición que adoptó Argentina cuando estallaron diversos conflictos en Venezuela, Cuba y Nicaragua donde ante organismos internacionales como la ONU se votó en disidencia con las posturas que impulsaba Estados Unidos.





SEGUIR LEYENDO