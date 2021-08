Alberto Fernández escuchará propuestas de empresarios, sindicalistas y trabajadores en la Rosada para mejorar la producción industrial y el empleo

En el tramo final de la campaña electoral rumbo a las PASO del 12 de septiembre el Gobierno Nacional será el anfitrión del “Primer Congreso de la Producción y el Trabajo ¿Qué es la Industria?” donde se unirán empresarios, trabajadores y sindicalistas con el fin de “plantear problemáticas y soluciones” vinculadas a la producción y a la generación de empleo. El presidente Alberto Fernández estará a cargo del cierre del evento que se desarrollará en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada este jueves 26 de agosto desde las 11.

El jefe de Estado quiere dejar atrás el escándalo que suscitaron la fotos del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez el 14 de julio del año pasado mientras en el país regía un aislamiento estricto. Todavía no se resolvió su situación judicial ni la de los invitados a ese festejo y no se pueden realizar anuncios oficiales porque faltan apenas 16 días para que se celebren las elecciones primarias de medio término, el 12 de septiembre. Por eso en su agenda intenta mostrarse más activo que nunca con la mira puesta principalmente en una mejoría en la economía, sacudida por la pandemia y con una inflación que no da respiro.

Esta semana incluyó visitas a las provincias afines ya que estuvo el lunes en San Juan, el miércoles en Catamarca y el viernes cerrará la semana haciendo pie en La Pampa. Y también actividades como esta. Además de ponderar los avances en el Plan Nacional de Vacunación, resaltando su importancia en algunos signos positivos vinculados a la recuperación económica, ahora intentará mostrar que la intención de su gobierno será impulsar planes de empleo y mayor producción de la industria.

(Adrián Escandar)

La organización de este Congreso estuvo a cargo de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), entidad creada en 2007 que preside el empresario pyme Marcelo Fernández, y por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), en la que están agrupados varios gremios importantes como la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y el SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor). Se trata de una iniciativa que tiene puntos de contacto con el Consejo Económico y Social que el Poder Ejecutivo lanzó en febrero de este año aunque nunca logró la continuidad deseada.

La CGERA tiene un vínculo estrecho con el Gobierno y el 28 de junio más de 350 empresarios del sector celebraron el Día Internacional de las Pymes con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y los funcionarios más relevantes de esa cartera. “Es importante realizar este Congreso junto a los sindicatos de la industria, nuestros pares y signatarios de convenio en distintos sectores. Vamos a trabajar juntos para llevarle cinco proyectos al Gobierno para poder desarrollarnos pronto en la pospandemia y poder generar empleo e inversiones“, explicó ahora Marcelo Fernández, el presidente de CGERA, quien además es vicepresidente de la CGE (Confederación General Económica) y el titular de la Cámara Argentina de Fabricantes de Avíos e Insumos para la Confección y Marroquinería.

Justamente CGERA adhirió con entusiasmo a las últimas medidas económicas que se fueron proponiendo en los últimos actos proselitistas del Frente de Todos cuando se presentó como primeros candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires a Victoria Tolosa Paz y a Daniel Gollan. Los programas Te Sumo y Argentina Programa (que apuntan a incentivar el empleo joven) y el relanzamiento del Ahora 12 que se hizo en la fábrica Visuar en el parque industrial de Cañuelas recibieron el respaldo de las más de 40 Cámaras Pymes que la integran.

Además del Presidente, también serán disertantes en los distintos paneles, Kulfas y otros integrantes del Gabinete como el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el de Economía, Martín Guzmán, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Entre los oradores anunciados aparece la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, muy allegada a Cristina Fernández de Kirchner y quien va por la renovación de su mandato en las legislativas de este año.

Quienes también harán uso de la palabra serán el titular de la empresa automotriz japonesa Toyota, Daniel Herrero; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins; el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló; el secretario General del SMATA, Ricardo Pignanelli y el presidente de CGERA, Marcelo Fernández. Participan las principales cámaras empresarias industriales, como la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) y las nucleadas en el Consejo Agroindustrial.

El que se quedó afuera de la convocatoria es el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien en los últimos días tuvo algunos cortocircuitos con el Gobierno.

Según el comunicado que difundió la Jefatura de Gabinete que encabeza Santiago Cafiero después de una nueva reunión semanal en la Rosada del habitual Gabinete Económico, la industria manufacturera creció 11,7 por ciento en junio en comparación con junio de 2019. En el primer semestre de 2021 aumentó 4,6 por ciento respecto al mismo semestre de 2019. Hay 23 mil puestos industriales más que a finales de 2019. Caló, titular de la UOM, comentó a los periodistas cuando se hizo el acto en Cañuelas que todas las semanas anota en un cuaderno la cantidad de puestos de trabajo que aumentaron en esa rama de la industria.

El objetivo gubernamental es que se duplique el empleo industrial en la Argentina, partiendo de la base de que la industria nacional podría ser uno de los motores para terminar con el desempleo. Este Congreso de la Producción y el Trabajo posiblemente se transforme en uno de los pasos clave en ese sentido. Alberto Fernández, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, había lanzado el 19 de febrero el Consejo Económico y Social que tenía como uno de sus propósitos pensar en cómo serán las distintas políticas públicas a largo plazo. El caso del vacunatorio VIP, los atrasos en la entrega de vacunas y la segunda ola del Covid 19 conspiraron contra esa intención. La pandemia no dio tregua. Con las elecciones muy cerca, el primer mandatario busca tomar nuevos impulsos.