Simulacro electoral: el Gobierno escuchó las quejas y prometió mayor acceso a la fiscalización del proceso

El Gobierno Nacional no quiere otro tropiezo en el simulacro final que se hará este sábado 28 de agosto del escrutinio provisorio de las elecciones del 12 de septiembre. Luego de las fallas y las demoras que se detectaron en el primer ensayo realizado el sábado 21 las autoridades del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Asuntos Políticos y de la Dirección Nacional Electoral, se reunieron con los apoderados de los partidos políticos que competirán en las PASO y les prometieron mayor acceso a la fiscalización del proceso. También, en la búsqueda de la mayor transparencia posible, se les cursará una invitación a cinco ONGs para que observen la nueva prueba.

El encuentro fue en la sede del Correo Argentino ubicada en el barrio de Barracas este martes a primera hora de la tarde. Hubo más de 20 apoderados presentes. Entre otros estuvieron Luis Genovesi (de la Unión Cívica Radical), Manuel Terrádez (de Juntos, Provincia de Buenos Aires) y Daniel Pires, de Vamos con Vos (la alianza que lleva como primer candidato a Florencio Randazzo en la Provincia de Buenos Aires). Duró un poco más de una hora y desde el Gobierno explicaron los problemas que se presentaron y cuáles son las propuestas de ajuste.

Algunos partidos o alianzas habían anticipado que iban a expresar sus exigencias por escrito. Así lo hizo, por ejemplo, Juntos por el Cambio. Desde Interior aseguraron que existe el compromiso de facilitar el acceso de los fiscales informáticos a 1100 sedes Electorales Digitales (SED) desde donde se transmitirán los telegramas y también a 74 establecimientos de votación, dos por cada provincia entre los que se cuentan, además, unos 26 de la provincia que aporta el mayor caudal de votos en el país, Buenos Aires. En esta ocasión, es probable que queden fuera del conteo, los resultados de los comicios en la provincia de Corrientes, ya que allí habrá un proceso electoral el domingo 29 en donde se elegirán Gobernador y otras autoridades provinciales.

El Gobierno nacional admite que la carga de datos el sábado fue lenta y por ello se están realizando pruebas internas durante todos los días de esta semana para que no se repitan. Remarcan que la transmisión de datos salió “bien en un 99,5%” tras algunos inconvenientes que retrasaron el proceso al comienzo del operativo. Desde el oficialismo sostienen que se trata de “un proceso transparente, nos mantenemos siempre en contacto y existe articulación con todas las fuerzas políticas. No hay nada para esconder”.

Los fiscales de la oposición habían señalado que los telegramas fueron emitidos con una fecha errónea (1° de agosto) y que hubo “otros errores de contingencia importantes” que necesitan urgente solución. “Es imprescindible contar con mayores niveles de acceso a fiscalización de archivos, procesos y logs de los sistemas de trasmisión y recuento para poder establecer condiciones mínimas de auditabilidad”, consignaron.

Este sábado 28, en el ministerio del Interior saben que el sistema deberá mostrarse más efectivo. Se transmitirán 200 mil telegramas desde 11 mil lugares de votación por lo que trabajan contrarreloj para que no haya inconvenientes. Además de los ajustes en los sistemas informáticos decidieron mandarle invitaciones a cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para que sean testigos de la simulación de las elecciones.

Entre las invitadas estará Transparencia Electoral, que es presidida por Leandro Querido, quien expresó en Twitter su malestar por no haber sido invitado al primer ensayo y que fue muy crítico del desempeño de la empresa Indra, que ganó la licitación pública para la carga de datos en esta ocasión. “El sistema de Indra no funcionó. La carga de los datos del sistema provisorio fue muy defectuosa. Esto pone en alerta temprana a una etapa clave del proceso electoral. Preocupa que las ongs electorales no fueron convocadas por DINE como en 2017 y 2019″, escribió Querido en esa red social.

Después de una breve interrupción en 2019, la empresa Indra volvió a estar a cargo del escrutinio provisorio para las elecciones legislativas de 2021. El Gobierno adjudicó la licitación a la firma de capitales españoles en una resolución publicada en junio pasado en el Boletín Oficial.

La decisión fue confirmada a través de la Decisión Administrativa 534/2021 que llevó las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Para el testeo del sábado, por ejemplo, se movilizaron 20.000 personas y se estima que el sistema le cuesta al Estado alrededor de $1.600 millones.

“Este es un proceso continuo donde se detectan cuestiones para trabajar y mejorar. Se trata de testear y estresar el sistema, algo que siempre debe estar presente en un simulacro”, sostuvo Diana Quiodo, Directora Nacional Electoral, una de las funcionarias que supervisó ese operativo. “Las fallas eran esperables”, le confesó uno de los funcionarios de Interior a Infobae en los pasillos del Correo Argentino el día de aquel ensayo.

Otra empresa, Starmatic, contratada durante la gestión presidencial de Mauricio Macri y que ya intervino en los comicios de 2019, será la que proveerá el software para la transmisión de los datos desde los lugares de votación hacia los centros de cómputos. Correo Argentino utilizará sus sedes de Barracas y Monte Grande tanto en las PASO del 12 de septiembre como en las elecciones generales legislativas de medio término del 14 de noviembre.

Esta prueba implicó la movilización de más de 20.000 personas abocadas al proceso de transmisión, recuento y difusión de resultados electorales. Fueron convocados y capacitados 13.663 operadores de transmisión y 2.456 supervisores en todo el país, a los que se suman 6400 trabajadores y trabajadoras de Correo que brindaron soporte técnico, administrativo y de logística. Además, durante la jornada, 1.170 participaron como digitadores de los telegramas y más de 2.000 apoderados y fiscales informáticos de todas las fuerzas políticas.

El sábado 7 de agosto se había hecho un monitoreo parcial con la carga de telegramas y de votos de solamente cinco provincias que habían sido seleccionadas de forma aleatoria.

