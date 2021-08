En qué consiste el plan del Gobierno bonaerense para aumentar la presencialidad en las escuelas

Axel Kicillof junto a los ministros de Educación de Nación y provincia de Buenos Aires, Nicolás Trotta y Agustina Vila (Kicillofok)

En sintonía con el gobierno nacional, la administración de Axel Kicillof avanza con la idea de incrementar la presencialidad en los colegios de la provincia. El mandatario bonaerense justificó la propuesta haciendo referencia al “descenso de casos” de COVID-19 y al “avance de la campaña de vacunación”.

Kicillof mantuvo ayer una reunión con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en la que se evaluó cómo “intensificar la presencialidad” en el sistema educativo en medio del actual contexto epidemiológico.

Del encuentro participaron también la secretaria de Educación, Marisa Díaz; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Diego Golombek, y la titular de la cartera educativa bonaerense, Agustina Vila.

“Conversamos sobre las sugerencias de la Dirección General de Cultura y Educación a la propuesta del Gobierno Nacional para incrementar la presencialidad escolar”, manifestó el gobernador en sus redes sociales al término de la reunión.

En la conferencia de prensa que realizó en La Plata donde abordó la situación epidemiológica de la provincia marcada por una baja consecutiva de contagios durante las últimas 13 semanas, anunció el avance de esta iniciativa. “ El descenso de casos y el avance de la vacunación permite que se continúen fortaleciendo los esquemas de presencia en las escuelas” , indicó Kicillof advirtiendo que no hay que perder de vista que “los niños y las niñas se contagian y contagian”.

El plan de la administración bonaerense consiste en una “adaptación de los protocolos”, manteniendo “las medidas de cuidado” vigentes como la ventilación, la higiene, el tapaboca obligatorio y el distanciamiento en las aulas.

“El desafío es, habiendo retornado a la presencialidad, seguir con cuidados para que se contagien la menor cantidad de chicos y chicas en las escuelas”, dijo en la conferencia del martes, ya que consideró que “si se reducen las medidas de cuidados, aumenta la posibilidad de contagios”.

El Gobierno busca incrementar la presencialidad en las aulas (Foto: Eva Cabrera)

En los 135 municipios bonaerenses evalúan reducir la distancia social entre alumnos de un metro y medio a 90 centímetros. Si por cuestiones edilicias no se pudiera cumplir con este punto, la Provincia propone “reforzar con medidas de cuidado relacionadas a testeos y a la ventilación óptima”.

En este aspecto, la cartera educativa también reforzará la cantidad de medidores de dióxido de carbono para vigilar la ventilación dentro de cada aula. La propuesta necesita del visto bueno del Consejo Federal de Educación (CFE) para su puesta en marcha.

Por su parte, Nicolás Trotta aseguró: “Así avanzaremos en base al trabajo en conjunto para poder intensificar la presencialidad, siempre priorizando el cuidado de la salud”. A partir de las conclusiones que surgieron en la reunión de ayer por la tarde, el ministro anunció la convocatoria para este jueves del CFE “para consensuar un camino común entre todas las provincias” .

El pasado 2 de agosto, tras el receso invernal, regresaron a las aulas 4.240.000 de alumnos en 16.400 establecimientos públicos y privados de la provincia. Hasta hoy, todas las jurisdicciones del país -a excepción de CABA y Mendoza- siguen con modalidad alternada. Es decir, los cursos se dividen en burbujas: los chicos asisten solo algunos días por semana a la escuela y continúan trabajando desde el hogar. Por ello, con la propuesta de aumentar la frecuencia, el gobernador bonaerense reiteró que si hubiera dificultades por el espacio se buscará “redoblar los cuidados”.

”Si el distanciamiento no se puede cumplir, en esos casos especiales buscaremos que haya controles rígidos”, manifestó. “Veremos qué medidas reforzamos para que no corran riesgo los chicos y chicas como venimos haciendo desde el inicio de la pandemia; eso es cuidarlos, no dejar que se enfermen”, concluyó.

