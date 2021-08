El gobierno porteño devolvió un nuevo lote de celulares robados: la mayoría estaba a la venta en locales

Felipe Miguel y Marcelo D’Alessandro

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, el Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano, ecabezaron este jueves de la devolución de celulares robados, en el marco de una política restaurativa que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad.

La misma metodología también se repite con motos, autos y bicicletas, todos incautados en distintos procedimientos. Los celulares fueron recuperados por la Policía de la Ciudad y por la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

“Devolverle el celular a una persona que se lo robaron es hacer que las cosas no den lo mismo. Comprar un teléfono no es fácil, la gente ahorra, acomoda sus cuentas y no es justo que alguien en un minuto te arrebate ese esfuerzo. Estamos acostumbrados a naturalizar estas cosas y eso es lo que no tiene que pasar ”, aseguró Felipe Miguel.

Los celulares se encontraban, en su mayoría, a la venta en locales. Durante 2021 se incautaron un total de 5.579 equipos de los cuales 979 fueron encontrados adulterados en su composición o tenían algún tipo de denuncia.

En este sentido, D’Alessandro sostuvo: “Este es un acto que nos llena de orgullo por lo que implica el teléfono para las víctimas. Cuando implementamos este Plan Integral de Seguridad actuamos en la prevención pero también trabajamos en la investigación para la reparación del daño, y hoy lo estamos haciendo devolviendo los celulares a aquellos que fueron víctimas de robo”.

Devolución de celulares en la Ciudad de Buenos Aires

“La Policía de la Ciudad investiga los casos y los resuelve, por eso es importante que se haga la denuncia en cualquier dependencia de la Policía de la Ciudad, en el 911 o al 0800-333-FISCAL (347225)”, agregó.

La AGC clausuró más de 140 negocios, de los cuales 9 fueron tapiados ya que acumulaban varias violaciones de clausura.

El robo de celulares se ve favorecido por la necesidad de repuestos. De hecho, los altos costos minoristas llevaron a un nuevo mercado negro en alza: los desarmaderos de celulares, que desguazan piezas de teléfonos robados para alimentar las reparaciones baratas.

A simple vista, son un service legal, con propietarios que incluso suelen estar registrados en los rubros de telefonía y reparación de la AFIP, muestran hasta habilitaciones legales en sus puestos donde además se suelen vender accesorios, pero los repuestos que venden de marcas originales suelen ser robados. En el mismo local donde se repara se desguazan los teléfonos. Es como el circuito de los desarmaderos de autos, pero más sencillo.

SEGUIR LEYENDO: