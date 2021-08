La reacción de los referentes opositores al discurso de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Referentes de la oposición salieron a cruzar este martes al presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner por sus discursos en un acto realizado en Avellaneda, donde realizaron duras críticas a la gestión de Mauricio Macri por la toma de deuda con el FMI, las persecusión judicial y la militancia del PRO. “ Cristina anula toda identidad política no peronista” , denunció uno de los máximos referentes radicales.

La vicepresidenta lanzó un fuerte mensaje de respaldo al Presidente tras el escándalo por los festejos en la Quinta de Olivos. También lanzó fuertes cuestionamientos hacia la oposición y los votantes de candidatos que no responden al oficialismo. “Nosotros sabemos por qué somos peronistas o kirchneristas. Pero los que son macristas, o de Cambiemos ¿por qué son? ¿Qué razones, pueden invocar, derechos, garantías, símbolos o cosas? Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro, hacia el que sienten diferente, y esto debe cambiar en la República Argentina”.

Uno de los radicales que le respondió a la ex presidenta fue Mario Negri, quien denunció que “Cristina anula toda identidad política no peronista” y agregó: “Para el kirchnerismo #LaMarchaDeLasPiedras fue de odio, no de dolor. Para Cristina los que somos de Cambiemos no invocamos derechos y garantías sino el odio hacia el otro. Cristina Fernández de Kirchner en estado puro. Mientras el país llora a los muertos, ella desparrama resentimiento”.

Desde el radicalismo porteño se sumó Martín Lousteau. Durante un acto en Córdoba dijo que “la gente siente furia e impotencia y la respuesta es un Presidente que se la pasa justificándose como un adolescente”, y agregó: “No conozco a nadie al que le parezca bien lo que hizo, ni sus explicaciones”.

“Vimos un Presidente que dijo que no fue, después que era culpa de su mujer y ahora que es un hombre común. Pero, ¿qué hombre común hace lo que hizo el Presidente? Allí, donde los países funcionan bien, hay un Estado que funciona bien”, sentenció.

Los repudios a los discursos de los máximos referentes del Frente de Todos también llegaron desde la Colición Cívica, espacio que lidera Elisa Carrió. Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales del espacio, expresó: “Hay razones y valores para ser de Juntos por el Cambio, la libertad, la paz, la justicia, el trabajo, el desarrollo, el esfuerzo, el mérito. Básicamente saber que nacimos todos iguales y que no queremos que nos gobierne una casta con privilegios”.

“Estamos ante un Gobierno descontrolado, enojado con la realidad y con una sociedad que les reclama empatía y que los ve disfrutar sus privilegios con una juerga, mientras los argentinos perdíamos a nuestros familiares o nos quedábamos sin trabajo”, agregó Hernán Reyes, diputado porteño.

También el precandidato a diputado Fernando Sánchez reconoció que “es cierto que tenemos que elegir entre modelos de país. Creo en el país de la escuelas llenas de alumnos. Del trabajo, del mérito y del talento. Cristina y Alberto les ofrecen el modelo de la chantada y el resentimiento. Es cierto hay que elegir”.

“Señora Kirchner, nosotros somos quienes seguimos luchando para liberar a la Nación de la mafia de delincuentes millonarios que usted lidera y que destruyó a la Argentina condenando a más de 18 millones de Argentinos a vivir en la pobreza”, se sumó Mariana Zuvic.

En representación de los liberales, el también precandidato en la Ciudad Ricardo López Murphy apuntó contra la vicepresidenta: “Doctora, usted nunca deja de sorprenderme. Y tampoco deja de mentir. Esa es su marca registrada. Yo proponía bajar el gasto político, tener un Estado eficiente y liberar las fuerzas del sector privado. Parecernos a Australia y Canadá. Y usted y Néstor nos llevaron a Venezuela”.

SEGUIR LEYENDO