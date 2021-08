Fuerte mensaje del obispo Jorge Lugones al ministro Zabaleta por la pobreza y la inflación

El mensaje del obispo Jorge Lugones al ministro Juan Zabaleta en la reunión virtual de hoy.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunió por videoconferencia con el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y con la ONG Movimiento de Cuidadores de la Casa Común para la firma de dos convenios por más de 24 millones de pesos, en el marco de proyectos vinculados “con la integración e inclusión social de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Conocedor de las necesidades urgentes que existen en el conurbano profundo, monseñor Lugones le dijo al flamante ministro de Alberto Fernández: “Con este deterioro que vivimos vemos que los sectores más vulnerables son los que más están sufriendo , ya que desde 2018 el salario de los que menos tienen ha disminuido, lo cual es una preocupación”.

El obispo, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social se encontró de manera personal con Zabaleta y no en representación de toda la Iglesia Católica, ya que en Lomas de Zamora se desarrollará parte de las tareas comunitarias que impulsa la organización no gubernamental.

En ese marco, el referente de la iglesia católica, y un hombre vinculado al papa Francisco, también le dijo al funcionario que en los momentos actuales por los que atraviesa el país, pandemia mediante, “necesitamos asistir, acompañar, dar trabajo y promoverlo, junto al cuidado que necesitamos de nuestro planeta, y abrir sueños a los jóvenes que están en vulnerabilidad psicosocial”.

Del encuentro, también tomó parte Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social y Sonia Herrera, de la Fundación Estudios Regionales y Clara Vernet y Marta Arriola, de la Cooperativa De Trabajo “Cuidadores de la Casa Común”.

A su turno, Zabaleta se volvió a referirse, aunque, con otras palabras, que el suyo será un ministerio de puertas abiertas. Esta vez lo expresó así: “Acá tienen un amigo, un trabajador, un militante para ir resolviendo cada uno de los problemas que nos aquejan”.

El primer convenio que se puso sobre la mesa y se rubricó es una iniciativa de “Cuidadores de la Casa Común” para la implementación de talleres de oficios y de promoción de los principios del cooperativismo y gestión de proyectos de la economía social, para el cual se destinarán 24.179.484, 65 pesos.

Según se le explicó a Infobae desde la cartera de Desarrollo Social, las tareas comunitarias que se desarrollarán “alcanzará a 11.520 personas pertenecientes a quince barriadas populares de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Salta y Río Negro” y en total se capacitarán a 1.920 jóvenes en 16 talleres.

“Tengo una nueva y enorme responsabilidad, que llevo adelante con compromiso, que es asistir, trabajar y acompañar a nuestra gente, a los que menos tienen y peor la pasan”, señaló Zabaleta durante la apertura del encuentro, y agregó: “ Millones de argentinas y argentinos no decidieron ser pobres, no tener trabajo y mandar a sus hijos e hijas a comedores . Esto tiene que ver con políticas de ajuste, con neoliberalismo, con no entender el rol del Estado” y prometió “estar trabajando mucho tiempo juntos”.

Lugones, además de agradecer el gesto, le recordó al funcionario de Fernández que la iglesia católica, junto a organizaciones sociales y no gubernamentales “estamos poniendo el hombro en distintos lugares del país desde Cuidadores de la Casa Común”.

Fue la secretaria de Inclusión Social quien destacó en la reunión virtual que el “proceso de trabajo” que se firmó hoy por la mañana “surgió el año pasado después de un encuentro con monseñor Lugones, donde comentó el trabajo que vienen desarrollando a nivel federal”.

Alonso precisó también que ya con Daniel Arroyo como ministro del área se había financiado una serie de proyectos con esta organización, que trabaja con jóvenes y trabaja en la producción de alimentos.

El segundo proyecto está enrolado dentro del programa “Sembrar Soberanía Alimentaria”. En ese caso, el acuerdo se rubricó con la municipalidad cordobesa de Embalse con el fin de expandir la huerta productiva “Cuidadores de la Casa Común”.

Para ese desarrollo se destinó $ 1.980.250 “para fortalecer la unidad productiva” en la que trabajan unas treinta personas, y que en la actualidad tiene un desarrollo que alcanza para el autoconsumo de esas familias, pero con la ampliación del emprendimiento está prevista a la venta de excedentes para satisfacer a parte de la demanda local. En el encuentro, Zabaleta reconoció los problemas que la inflación genera en los sectores más desprotegidos de la sociedad y del objetivo de trasformar los planes sociales en trabajo , un punto que reclaman los movimientos sociales alineados con el gobierno, como por ejemplo el Evita que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Esta es una diferencia que mantienen con otras organizaciones populares, por lo general ligadas a la izquierda, como el Polo Obrero, que reclaman, directamente, la reactivación económica como única alternativa para generar nuevos puestos de trabajo.

Estos movimientos, mañana, a partir de las 11 de la mañana, realizarán un “piquetazo y movilización” desde Puente Pueyrredón y que finalizará frente al ministerio de Desarrollo Social, ubicado en Lima y Moreno, en pleno centro porteño. Solicitan “trabajo genuino” y “basta de hambre”, la jornada de protesta se desplegará en todo el país.

Al cerrar la reunión, con el obispo Lugones y la organización no gubernamental, Zabaleta afirmó que: “Comenzamos a transitar un camino para transformar planes sociales en trabajo, con indicadores de la economía que nos entusiasman, más allá que, como decía el arzobispo Lugones, tenemos que seguir cuidando los bolsillos de los argentinos y argentinas. Tenemos algunos problemas con la inflación, pero estoy convencido que lo vamos a resolver”.

Zabaleta tiene una muy buena relación, no solo con Lugones, sino con los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Se remonta a su paso por la intendencia de Hurlingham, función en la que está de licencia. En la reunión de esta mañana quedo demostrado. Hubo espacio para algunas chanzas y risas circunstanciales.

Mañana será otro día y se vive con expectación ya que se estima que la movilización de los movimientos sociales no alineados con el gobierno de Alberto Fernández será numerosa.

