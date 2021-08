Florencio Randazzo: “Que no nos lleven a la trampa de elegir macrismo o kirchnerismo”

Florencio Randazzo y Carolina Castro, primero y segundo en la lista de precandidatos de Vamos Con Vos.

El precandidato a diputado Florencio Randazzo afirmó hoy que le “preocupa la idea de que en este país o se es macrista o se es kirchnerista”, y frente a esto se comprometió: “En esta campaña voy a hacer un gran esfuerzo para que no nos lleven la trampa de tener que elegir entre macrismo o kirchnerismo”.

“ Están sometiéndonos a una trampa, que es terrible, porque nos condenan a una posición o a la otra, y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos ”, agregó Randazzo quien definió: “yo vengo del peronismo, que fue siempre una fuerza de inclusión; hoy el gobierno pretende convertirlo en una fuerza de asistencia a la exclusión, no hay ascenso social, la inflación derrite el poder adquisitivo de los trabajadores que están en la indignidad”.

Randazzo, quien brindó una entrevista al programa “Mañana es Mejor” de Radio Provincia, afirmó: “Yo no me quiero resignar a que la Argentina se divida entre macrismo y kirchnerismo, voy a hacer un gran esfuerzo para que eso no ocurra”, y que “para eso hemos conformado una lista de candidatos donde se incorpora realmente al a sociedad civil: con empresarios Pyme como Carolina Castro, dirigentes vecinalistas como Gustavo Pulti; docentes como Valeria Iglesias; y gente del mundo del deporte y la universidad como Adrián Verdini, entre otros”.

Florencio Randazzo y Carolina Castro, los dos precandidatos a diputados nacionales de Vamos Con Vos.

“Dirigentes que vienen de distintos ámbitos que comparten esta idea de ofrecer una alternativa que nos permita salir de la trampa de tener que optar por dos opciones que nos han llevado a este presente de estancamiento ”, completó el precandidato a diputado Nacional por Vamos con Vos.

Finalmente Randazzo dijo que en esta campaña, “hay que discutir una nueva ley de inclusión laboral; que sea moderna y formalice a los sectores que están en la informalidad; cómo transformamos los planes en ayuda a las pymes para que tomen puestos de trabajo y declarar a la educación como servicio público esencial para que todas las discusiones se den siempre con los chicos en las aulas”.

“ Argentina sólo va a salir de esta situación si crece, se genera empleo y riqueza; y para eso es necesario centrarnos en las propuestas concretas para mejorarle la vida a la gente ”, finalizó el precandidato de Vamos con Vos.

SEGUIR LEYENDO