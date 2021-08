La oposición subió el tono de las críticas a Alberto Fernández tras su explicación del cumpleaños en Olivos

Mario Negri y Alfredo Cornejo

Alberto Fernández decidió romper el silencio este viernes por la tarde y se refirió a la polémica foto que lo muestra festejando el cumpleaños de su mujer durante la cuarentena estricta del año pasado.

“El 14 de julio Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, dijo Fernández en un acto en Olavarría.

Tras el discurso del Presidente, varios de los principales referentes de la oposición consideraron que las palabras del presidente no fueron suficientes dado la gravedad de lo ocurrido. También cuestionaron que haya culpado a su pareja, Fabio Yañez.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri. “ Las disculpas del Presidente dejan gusto a poco. No es de caballero culpar a la pareja, debería hacerse cargo él . No fue solamente un descuido. Tampoco explicó por qué mintió a los argentinos al negar las reuniones sociales en Olivos. Se internó más en su laberinto”, dijo.

Minutos después, Negri también compartió un irónico posteo del remero Ariel Suarez: “Señor Alberto Fernández quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi Bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta. Lamento hacerle caso a mi bote”.

En la misma línea, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, señaló que a pesar de que el Presidente dijo que no le gusta ocultar nada, “no explicó por qué mintió y aseguró que la foto no era en la Quinta de Olivos”. “Su explicación no es la que merecen los argentinos” , continuó.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo en tono sarcástico que las palabras del Presidente la “emocionaron”. “Me parece que es un caradura. No puede culpar a Fabiola porque las entradas a Olivos las autoriza el Presidente, porque no es una casa privada, es una casa pública donde reside el Presidente” , dijo en TN.

No obstante, aclaró que no impulsará un juicio político en plena campaña electoral. “Siempre denuncie, pero nunca en campaña”, remarcó. “Yo no voy a responsabilizar a Fabiola Yáñez que yo no se quien es y ni el Presidente debe saber quién es Fabiola Yáñez. En defensa de los derechos de la mujer la verdad es que la responsabilidad no es de una chica”, continuó.

El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, afirmó que para el oficialismo “la culpa siempre fue del otro: del gobierno anterior, de los que necesitaban salir a trabajar, de los jóvenes, de los que viajaban al exterior y hoy la culpa es de la primera dama”.

“Se nos rieron en la cara, nos faltaron el respeto, nos denigraron, nos humillaron, nos condenaron a vivir 18 meses encerrados mientras ellos estaban de joda. Sr. Presidente, si nadie es más que nadie, en vez de pedir disculpas pague como se debe sus culpas”, dijo el diputado Luis Juez.

Luis Petri, uno de los diputados que firmó el proyecto de resolución para pedir el juicio político de Alberto Fernández, ironizó con que el Presidente no tiene nada que ocultar “salvo por el detalle que ocultó una fiesta durante 14 meses en plena cuarentena y un vacunatorio VIP cuando faltaban vacunas”.

“El Presidente violó el artículo 205 del código penal. Es un delito de acción pública, por lo tanto sus disculpas y echarle el fardo a su mujer no lo releva de responsabilidad”, sumó Florencia Arietto.

