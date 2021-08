La UBA reunirá a Manes, Kicillof, Alberto Fernández y Rodríguez Larreta en medio de la tensión por la campaña

La UBA cumple este 12 de agosto 200 años

La Universidad de Buenos Aires (UBA) cumple este jueves 200 años de existencia y en lo que será una tregua en medio de la campaña política de cara a las PASO, referentes del oficialismo y de la oposición se encontrarán para recibir un galardón y mostrar una foto de unidad en respaldo de la educación pública.

Alberto Fernández, Axel Kicillof, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta -entre otros- fueron convocados a las 19 a una ceremonia que se realizará en el aula magna de la facultad de derecho.

El encuentro, que tendrá como orador al Presidente, pretende apunta a que todos los dirigentes confluyan en un mensaje de apoyo a la educación pública. Los candidatos, por su parte, intentarán sumar su imagen al prestigio de la reconocida universidad.

Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández

El Rectorado de la UBA decidió reconocer a diversas personalidades que pasaron por sus aulas porque constituyen “una pequeña muestra de los miles y miles de docentes, graduados y graduadas que, con su talento, su compromiso y su vocación mantienen a esta institución en lo más alto y renuevan su prestigio generación tras generación”.

La elección de los premiados estuvo a cargo de cada Unidad Académica y lo hizo teniendo en cuenta “su especial trayectoria en el campo profesional, académico, científico, cultural, empresarial y/o de gestión enaltecen a la UBA en su Bicentenario”. “Son 200 nombres con historias y caminos heterogéneos y diversos, pero que, en conjunto, reflejan fielmente la pluralidad y riqueza de nuestra Universidad”, informaron.

Alberto Fernández también tendrá la oportunidad de dirigirse a un selecto grupo de empresarios, jueces y dirigentes que pocas veces se encuentran todos reunidos en un mismo espacio, ya que entre los 200 reconocimientos están, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkratz, Inés Higthon de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Entre los galardonados en el ámbito de la justicia también se encuentra el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni.

Magistrados de la Corte Suprema también serán reconocidos por la UBA

Pero también hay personalidades del sector privado y muy exitosos ya que entre los seleccionados se encuentran Alejandro Bulgheroni, dueño de PAE y la fortuna más grande de la Argentina, Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, Enrique Cristofani, presidente del directorio del banco Santander, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, Marcelo Figueiras, dueño del laboratorio Richmond que produce la vacuna Sputnik V en la Argentina, Hugo Sigman, dueño del laboratorio que produce un componente de la vacuna de AstraZeneca y Jorge Rendo, directivo del Grupo Clarín, entre algunos de los empresarios más destacados.

Por el lado de la política también serán reconocidos el canciller Felipe Solá, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, el presidente del BICE, José Ignacio de Mendiguren, el senador y ex gobernador Adolfo Rodríguez Saa, el abogado laboralista y ex diputado Héctor Recalde y el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Roberto Lavagna.

