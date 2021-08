El ex vicecanciller Eduardo Zuain y Luis D’Elía pidieron cerrar la causa del Memorándum con Irán e insistieron con denunciar “lawfare”

La audiencia por la causa del Memorándum con Irán

El piquetero Luis D’Elía se declaró un “preso político” y el ex vicecanciller Eduardo Zuain, hoy embajador en Rusia, habló de una “orquesta sinfónica político- judicial” que funcionó para acusarlo y que le genera “pánico” de parcialidad. Sostuvo además que eso se ve en el exterior y por eso la causa debe desbaratarse para no perjudicar las inversiones en la Argentina. De esta forma, dos de los acusados por la llamada causa del Memorándum con Irán cerraron hoy la seguidilla de exposiciones abierta por la vicepresidenta Cristina Kirchner para reclamar la nulidad del caso que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre el encubrimiento a los sospechosos de haber planificado el atentado a la AMIA.

Por allí ya expusieron el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quienes les reclamaron a los jueces valentía para cerrar la investigación. Ambos estuvieron presentes en la audiencia de hoy, que se desarrollo vía zoom mientras salía a la luz la noticia de cómo uno de los iraníes prófugos, Ahmad Vahidi, se convertía en ministro del Interior en su país. Un rato después, el Gobierno, vía Cancillería, condenó ese nombramiento.

Ahora, el Tribunal Oral Federal 8, que abrió la puerta de esta serie de audiencias cuestionadas por las querellas de la DAIA y dos familiares de la masacre, convocó para el próximo miércoles para escuchar al fiscal Marcelo Colombo. Precisamente, el fiscal avaló la realización de esas audiencias pero aún no se pronunció sobre al cuestión de fondo. Los planteos de nulidad de las defensas para que se caiga la causa, luego de que se conocieran las reuniones que habían mantenido el ex presidente Mauricio Macri con los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, claves para reactivar la denuncia que había hecho Nisman en enero de 2015 y que había sido desestimada inicialmente por el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal.

Lo que los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michillini deben resolver es precisamente eso: si los encuentros detectados entre el ex jefe de Estado y esos magistrados constituyen sospechas de parcialidad y vulneraron el derecho de defensa de la causa. Tras la reapertura ordenada por Casación en diciembre de 2016, el caso recayó en manos del juez Claudio Bonadio, que en diciembre de 2017 ordenó procesamientos y detenciones por traición a la Patria, un delito que hizo caer después la Cámara Federal, aunque confirmó los procesamientos por encubrimiento y dio paso a que el expediente avanzara hacia juicio oral.

La causa investiga “un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad- y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

Eduardo Zuain

El ex vicecanciller de Héctor Timerman y hoy embajador en Rusia fue quien recordó los tramos de aquella investigación, al sostener que su procesamiento estaba determinado desde el primer momento más allá de lo que él pudiera declarar. “Cuando me enteré de las visitas de Hornos y Borinsky a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, me quedó claro y encontré una explicación lógica de todo lo que pasó en este proceso y lo que me paso a mí en el plano personal”, comenzó diciendo.

Eduardo Antonio Zuain, embajador en Rusia acusado en la causa por el Memorándum

Zuain afirmó que ya le llamaba la atención que hubieran reabierto esta causa achacándoles que el expediente tuvo como objetivo hacer caer las alertas rojas sobre los iraníes sospechados de haber volado la mutual judía. No solo porque las alertas rojas no se levantan por decisión de un Gobierno, tal como lo establece Interpol, sino porque el Memorándum no puso en peligro la búsqueda sobre los iraníes acusados en la causa AMIA. Según dijo, al entonces director de Interpol Ronald Noble “solo le faltó mandar señales de humo” a la Argentina para aclararlo, porque así lo declaró en entrevistas y sus redes sociales.

“Nada de eso fue suficiente y reabrieron la causa. Se organizó una orquesta sinfónica político judicial para dar lugar a una colección de arbitrariedades y nulidades”, sostuvo el diplomático. “Si ustedes creen que no se sabe en el exterior, lo de los sorteos y que todas las causas (de la hoy vicepresidenta) cayeran en el juzgado de Bonadio, nos tiene que llamar a la reflexión”, agregó. Según dijo, “como diplomático” su misión es “atraer inversiones”. “Así no van a venir. Es muy difícil que vengan inversiones cuando se ve que el principio de juez natural se viola de esta manera tan descarada. Es muy escandaloso, muy obvio, muy evidente”, comentó.

Zuain explicó que durante la primera parte del gobierno de Mauricio Macri se desempeñó en la embajada de Paraguay. “Soy diplomático de carrera y en poco más de un año de funciones el presidente Macri me releva. Lo podía hacer, por supuesto, es su potestad y sin dar ninguna explicación. Pero siempre se sabe el motivo. Y yo me lo enteré a los 18 días de regresar al país. Fue cuando el fiscal (Gerardo) Pollicita me imputa (en esta causa). No se tomaron el trabajo de disimular... de dejar pasar tiempo”.

“¿Qué puedo pensar como ciudadano? Que hubo una organización: o el Poder Judicial y el Ministerio Público le avisaron al Poder Ejecutivo que me estaban por imputar. O bien el Poder Ejecutivo le pidió al Poder Judicial y al Ministerio Público que me impute. Estas visitas de los jueces a Olivos me iluminó”, dijo y añadió que después supo que “el fiscal Pollicita compartió con el ex presidente Macri” una comisión de seguridad en el club Boca Junior y por eso se debería haber “excusado” de intervenir. “No tuve un buen servicio de justicia”.

Héctor Timerman y Ronald Noble (archivo/ Interpol)

Tras hablar de la “causa melliza” que permitió la intervención del juzgado federal 11, Zuain recordó que cuando el juez Claudio Bonadio lo llamó a indagatoria se presentó a declarar y decidió a responder todas las consultas porque “no tenía nada que ocultar”. “Pero ya habían decidido procesarme, no importaba lo que yo dijera en mi indagatoria. En esta orquesta sinfónica político judicial. El papel del vicecanciller era importante para mostrar un sentido a la causa. Es más, me hicieron trampa en el procesamiento. Se dice ahí que el doctor Bonadio me mostró documentación y yo no di explicación. Es mentira porque podría haber explicado todo. No me mostró nada. Pedí una ampliación y se negó a recibirme”, dijo.

“Pensé que la Cámara Federal iba a voltear el procesamiento apenas leyera el escrito de mis abogados, la indagatoria, las inconsistencias. A buen puerto fui por leña. De entrada, la Cámara Federal no nos notifica de la audiencia. Como ya sabíamos que la cancha estaba inclinada, tomamos la decisión de ir igual. La Cámara Federal se tomó solo nueve horas para confirmar los procesamientos. Es decir, en nueve horas leyó el expediente, el auto de procesamiento, los dichos de las defensas, las contrastó, las redactó, las notificó... Creo señores jueces que estaba redactado todo de antemano. Es más. La Cámara Federal no hizo alusión a nada de lo que decía el procesamiento. La tenía redactada de antes. Estuve en presencia de una orquesta sinfónica”, añadió.

Ante los jueces Zuain sostuvo que “ni siquiera se preocuparon en disimular” que las decisiones en el marco de esta causa estaban vinculadas con “la dinámica electoral” del gobierno macrista. “Se tomaron las decisiones entre setiembre y diciembre de 2017, en plena campaña electoral. Del 2018 para acá Hornos y Borinsky confirman los procesamientos pero también se crea el TOF 9 a dedo, ilegalmente. Ese tribunal oral era para nosotros y así salió el sorteo. La Corte lo anuló. En 2018 como no había elecciones era el momento para hacer el juicio oral, y en el 2019, año en donde Macri se iba a presentar a reelección, íbamos a ser juzgados en plena campaña. Ese era el plan. Estaba muy claro”.

“Hoy estoy convencido. Yo no tengo un temor de parcialidad. Tengo pánico. Debería haber un artículo en el Código Procesal sobre la parcialidad obscena de la que fuimos víctimas”, sostuvo. Apuntó una vez mas contra Bonadio al recordar que el 23 marzo de 2018, cuando su caso ya estaba elevado a juicio, el juez ordenó allanar su casa, “demostración palmaria de que no se investigó”.

En la última parte de su exposición, Zuain afirmó que esta causa también afectó las comunicaciones diplomáticas: “¿Con qué tranquilidad se va a sentar un diplomático extranjero sabiendo que esa conversación es la prueba espantosa del delito de traición a la Patria?”, se preguntó. “Tuve dos conversaciones con la contraparte iraní. No a escondidas. Hora, día y lugar, publicado con comunicados de prensa, antes y después. Eso fue puesto como prueba de traición a la Patria. Gracias a este proceso está instalada la frase ‘yo no quiero pasar por Comodoro Py”.

Luis D’Elía

Antes de Zuain, la palabra había sido para Luis D’Elía, con arresto domiciliario cumpliendo una condena por la toma de la comisaría de La Boca. Tras las palabras de su abogado Adrián Albor, D’Elía comenzó hablando del Plan Cóndor durante la dictadura, su viaje a Irán que se hizo público en aquel momento y las revelaciones de los 200 mil Wikileaks.

Luis D´Elia

D’Elía afirmó que el 7 de diciembre de 2017 lo fueron a detener a su casa “en medio de un show impresionante, con 50 policías armados hasta los dientes y cien periodistas en la puerta”. “Me pusieron un casco, chaleco, la imputación de traición a la Patria y me llevaron preso fundados en mi conocida militancia política por esclarecer la verdad y defender la vida y los derechos humanos en uno de los episodios mas aberrante que le tocó al pueblo argentino con la bomba contra la mutual judía AMIA”. Afirmó además que el día de la firma del Memorádum recibió un llamado, que el fiscal Nisman consideró como prueba de su imputación, porque era su cumpleaños.

“En una semana voy a cumplir mil días preso en esta Argentina del ‘lawfare’. No estoy acusado de corrupción. Me tienen preso por la protesta a una comisaria el día que asesinaron a un dirigente social -resaltó-. Señores jueces, tiene que terminar el ‘lawfare’ en nuestro país donde tenemos 50 presos políticos y dos fallecidos: Héctor Timerman y Humberto Toledo, de la UOCRA, que termino muerto de COVID en la cárcel”.

“En nombre de todas las barbaridades que nos tocó vivir, quiero pedirles, señores jueces, que por favor declaren la nulidad de esto. Que ustedes ayuden a pegarle una puñalada en el corazón al lawfare”, sostuvo.

Fernando Esteche, ex líder de Quebracho, es otro de los acusados. En su nombre habló el abogado defensor Fernando Burlando, quien afirmó que -a sus ojos- no queda otro camino que el sobreseimiento para todos los imputados. La audiencia continuará el próximo miércoles.

