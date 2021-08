La UCR hace equilibrio en medio de las internas entre correligionarios y el apoyo a sus principales candidatos

Reunión entre Facundo Manes, Alfredo Cornejo y otros dirigentes de la UCR

La Unión Cívica Radical se muestra cómoda por estos días. Siente que encontró candidatos competitivos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Parece vivir en un estado de ebullición constante. Disputa las internas con el PRO sin sonrojarse y juega fuerte. Pero también tiene contiendas propias.

En un contexto en donde el entramado de comités repartidos por todas las ciudades del país se vuelve fundamental, el partido de manera institucional buscará hacer equilibrio en medio de las internas que se repiten en los distritos más relevantes del país.

“En el único distrito en donde el partido con su figura institucional, que es el presidente Alfredo Cornejo, va a tener una marcada presencia es en la provincia de Buenos Aires, en el resto de los distritos no lo hará de esa manera porque hay radicales compitiendo y, al igual que lo hizo en las internas del partido, Cornejo decidió mostrarse prescindente”, explicaron fuentes cercana al titular del centenario partido.

Facundo Manes y Leandro Santoro

En el caso de Manes no hay dudas, ya que todas las diferentes líneas internas del radicalismo se encolumnaron detrás del flamante candidato . En paralelo, los socios de la coalición Juntos, el PRO y la Coalición Cívica, lo hicieron detrás de su competidor, Diego Santilli.

“Después del 12 de septiembre, cuando tengamos los resultados de las PASO, el partido de manera institucional sí tendrá mayor presencia. Hoy será un paraguas para que todos jueguen adentro”, agregaron.

En la Ciudad de Buenos Aires el panorama es diferente. Se logró una lista de unidad con los socios de Juntos por el Cambio que está encabezada por María Eugenia Vidal y Martín Tetaz (radical). Pero también compite otra lista liderada por el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein, en donde además ocupa el séptimo lugar el actor y referente radical Luis Brandoni. Esto hizo que el partido de manera institucional se mantenga al margen.

Algo similar sucede en Santa Fe. De los cuatro candidatos que van a una interna dentro de Juntos por el Cambio, tres son radicales: José Corral, ex intendente de Santa Fe; Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Lifschitz, y Mario Barletta, también ex intendente de Santa Fe.

José Corral

Tanto José Corral como Mario Barletta fueron presidentes del Comité Nacional. “No se puede ir a jugar por uno o por otro, los dos fueron presidentes del partido”, explican.

Esto no significa que las líneas internas no puedan apoyar a uno u a otro candidato. Esto fue lo que sucedió con el senador Martín Lousteau -líder de la agrupación Evolución- que visitó la ciudad de Santa Fe para respaldar las precandidaturas a senador nacional de Maximiliano Pullaro y a diputado nacional de Gabriel Chumpitaz, cabezas de lista en una de las cuatro boletas que disputarán la interna en Juntos por el Cambio.

Este dilema no lo tiene el PRO. Pocos días atrás sus máximos referentes salieron a apoyar públicamente la lista de Juntos por el Cambio que lleva a Federico Angelini y Amalia Granata para el Senado Nacional y a Luciano Laspina y Jorge Faurie para Diputados. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Lilita Carrió, prestaron su apoya a esta candidatura y pusieron el partido a trabajar en busca de imponerse en la interna.

Mario Negri y Luis Juez

Otra provincia en donde la conducción nacional de la Unión Cívica Radical no se prestará siquiera para una foto de campaña es Córdoba. Este distrito será uno de sus bastiones electorales si la intención del centenario partido es avanzar internamente en la disputa de poder con el PRO de cara a las elecciones de 2023.

Juntos por el Cambio (JxC) no pudo lograr consenso para la unidad y se presentará a las PASO de la provincia mediterránea con cuatro listas.

Una de ellas está encabezada por el presidente del interbloque de diputados nacionales de JxC, el radical Mario Negri, que es el primero de la lista para senadores, acompañado por la diputada nacional Soher El Sukaría (PRO). Esta lista lleva como primer candidato a diputado al elegido por Mauricio Macri y ex ministro de Turismo de la Nación de Cambiemos, Gustavo Santos (PRO) y a la diputada nacional por el radicalismo Soledad Carrizo.

La otra lista en donde se entrecruzan los candidatos de los partidos de la coalición tiene como número uno para el Senado de la Nación al referente del Frente Cívico y diputado nacional, Luis Juez. En segundo lugar quedó para una dirigente social de la provincia, Carmen Álvarez Rivero. El cruce se da en los pre candidatos a diputados: el primero de la lista es el ex titular de la Arsat en la gestión anterior, el radical Rodrigo de Loredo y en segundo lugar para ingresar a la Cámara Alta, la senadora y presidenta del PRO en la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado.

Rodrigo de Loredo

En este caso, por ejemplo, Lousteau también bajará a la provincia para hacer campaña a favor de Rodrigo de Loredo que también forma parte de la línea interna de la UCR que comanda el senador por la Ciudad de Buenos Aires.

“Es imposible que el partido juegue de manera institucional para una u otra lista. Las líneas internas sí, porque cada una tiene sus candidatos y los acompaña. Una vez que terminen las PASO y sepamos quién se impuso, reaparecerá institucionalmente ”, explicaron.

Por tanto, uno de los pocos candidatos radicales que en su provincia logró una lista de unidad es el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, que se postula en Mendoza. Se postula con la boleta de Cambia Mendoza, seguido de la ministra de Turismo, Mariana Juri.

Para la Cámara de Diputados la lista de Cambia Mendoza la encabeza el ex vicepresidente y actual senador nacional Julio Cobos quien va acompañado por la también senadora nacional por el radicalismo provincial, Pamela Verasay. El tercer lugar quedó para el presidente del PRO en la provincia Álvaro Martínez.

