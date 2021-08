Espert y Milei lanzaron su campaña electoral con críticas al populismo y prometieron sacar a “patadas” a la “casta política”

José Luis Espert de recorrida junto a Carolina Píparo en La Plata.

Los precandidatos a diputados nacionales de Avanza Libertad por la Provincia y la Ciudad, José Luis Espert y Javier Milei, respectivamente, protagonizaron este sábado distintos actos de campaña electoral para las próximas elecciones legislativas. Ambos lanzaron fuertes críticas al populismo, la izquierda y el peronismo.

Espert empezó esta semana a recorrer el territorio bonaerense junto a su compañera de fórmula, Carolina Píparo, con el fin de “transmitir su mensaje y escuchar la demanda de los ciudadanos, comerciantes y empresarios”, según explicaron en un comunicado.

Este sábado estuvieron en el distrito de Pilar y realizaron distintas actividades con los candidatos a concejales de las tres listas que disputarán una interna bajo ese espacio.

“Avanza Libertad es una fuerza que se está multiplicando en toda la provincia de Buenos Aires. Queremos decirles a los bonaerenses que vamos a luchar para que tengan una vida mejor. Desde el Congreso de la Nación, en la Legislatura bonaerense, en los concejos deliberantes, en las plazas y en las calles vamos a enfrentar al kirchnerismo para comenzar la reconstrucción de la Argentina. Le advertimos al gobernador Kicillof y a su titiritera Cristina Kirchner que en estas elecciones comenzaremos a derrotar al populismo en la provincia”, disparó Espert.

Durante el pasado viernes, Espert y Piparo recorrieron José C Paz y el anterior sábado La Plata. Allí los precandidatos de Avanza Libertad se enfocan en conocer los problemas de los ciudadanos para tratar de darle una solución, difundir las propuestas que llevarán al Congreso de la Nación y reforzar el mensaje contra los privilegios de la vieja política.

“Estoy muy contenta de estar hoy Pilar, y como digo siempre, no es la primera ni va a ser la última visita. Vamos a seguir estando cerca de la gente para representar su voz en el Congreso”, dijo Piparo.

En el caso de Milei, que compite en territorio porteño, se lanzó en un acto en la Plaza Holanda de Palermo bajo el lema “Ellos contra Nosotros”. Allí lanzó duras críticas a la “casta política”.

“Hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países más pobres del mundo”, dijo y agregó: “Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños, y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo”.

El economista se refirió al manejo de las medidas por la pandemia: “El oficialismo nos dijo el año pasado que iba a cuidar la salud sin importarles la economía. Y realmente no les importó, caímos el triple que el resto del mundo. Este gobierno genocida, por no haber comprado las vacunas correctamente, terminó matando a más de 100 mil personas en total. Si con el vacunatorio vip ya se habían graduado de inmorales, terminaron doctorándose con las ‘partusas’ que se armaban en Olivos mientras nos mantenían encerrados a todos”.

“Les pido que nos acompañen en esta revolución moral, para ir a una sociedad que quiera vivir con el fruto de su trabajo. Primero estamos los que nos rompemos el orto laburando, no la casta política. No es una tarea fácil, pero yo no vine acá a guiar corderos, yo vine acá a despertar leones”, concluyó.

