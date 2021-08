Mauricio Macri sigue sin confirmar su regreso al país y se multiplican las especulaciones sobre su larga permanencia en Europa

Mauricio Macri se fue del país el 27 de junio y desde hace 23 días no consigue un vuelo de regreso (Eduardo Parra/Europa Press)

Mauricio Macri está varado desde el 13 de julio en Europa y no consigue ningún vuelo de regreso. “¿Un ex presidente no puede conseguir lugar en ningún avión desde hace más de tres semanas? Es raro” , se preguntan los más desconfiados en Juntos por el Cambio, donde circulan especulaciones diversas sobre la larga permanencia del ex mandatario en el exterior, que coincidió la definición de las listas de candidatos y el comienzo de la campaña.

Algunos dicen que pudo haber acordado con Horacio Rodríguez Larreta estar fuera del país para no interferir en la negociación de las postulaciones. Otros afirman que aprovechó la cancelación del viaje para tomarse unos días de vacaciones. Su círculo más íntimo desmiente esas versiones y sostiene que “tiene el mismo problema que miles de argentinos”. Ahora aseguran que volverá al país la semana que viene, pero, hasta que no se confirme, se convirtió en una ausencia muy sugestiva cuando el jefe de Gobierno necesitaba resolver el armado electoral en Capital y Provincia de Buenos Aires.

Macri viajó a Europa el pasado 27 de junio, dos días después de una reunión a solas con Rodríguez Larreta en su casa de Acassuso, donde superaron sus diferencias sobre las principales candidaturas y habrían acordado el rol de cada uno en esta etapa. Aunque sólo ellos dos saben qué pasó en ese encuentro, lo cierto es que pocas horas más tarde el ex presidente se apartó de la escena y, una vez que llegó a Madrid, difundió un comunicado que confirmó su neutralidad en JxC: “Soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugares ni me meto en discusiones internas”.

Hasta entonces, Macri se diferenciaba de Rodríguez Larreta: sus allegados lo escucharon afirmar que María Eugenia Vidal debía ser candidata bonaerense, que no creía que la mejor figura del espacio para la Provincia fuera Diego Santilli y que apoyaba a Patricia Bullrich en su postulación porteña. Y, además, pensaba que el jefe de Gobierno era quien tenía la responsabilidad de evitar conflictos y buscar acuerdos para listas de unidad.

Una vez que el ex presidente se instaló en Europa, el alcalde porteño se puso el traje de líder , impuso a Vidal y a Santilli luego de lograr el renunciamiento de Bullrich y de Jorge Macri, y consiguió armar un mosaico de postulaciones que, sobre todo en Capital, fue representativo de las diversas fuerzas que integran la coalición opositora. Sin embargo, no pudo evitar que Facundo Manes se lanzara en el territorio bonaerense respaldado por la UCR ni logró impedir que a él lo responsabilizaran de las internas provinciales por haber consentido la mudanza electoral de su amiga Vidal.

¿Era posible que Rodríguez Larreta piloteara con total libertad las negociaciones en las listas si Macri hubiera estado en el país? Muchos creen que no, pero tampoco estuvieron desconectados: hablaban con mucha frecuencia y lo siguen haciendo, como en sus mejores épocas juntos. Macri, reinventándose en el andamiaje de Juntos por el Cambio, sólo le pidió que incluyera en las listas a Fernando Iglesias como diputado en la Ciudad y a Darío Nieto, su secretario privado, como legislador porteño, más Hernán Lombardi como diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires. El jefe de Gobierno cumplió con esos deseos, aunque nadie sabe si el ex presidente le comentó o no sus ganas de aparecer en los actos de campaña.

Obsesionado por las encuestas, como todos los políticos, Rodríguez Larreta sabe que la elevada imagen negativa de Macri puede ser un lastre para los candidatos de Juntos por el Cambio. Quienes conocen al alcalde de la Ciudad creen que en la charla a solas que tuvo con el ex jefe del Estado lo convenció de su armado electoral en Capital y Provincia con un arsenal de encuestas que coincidían en las mejores chances de Vidal y de Santilli. Cuando Macri vuelva al país, podrá comprobarse si también pudo persuadirlo de mantenerse lo más prescindente posible de la actividad proselitista.

De todas formas, a Santilli se le arruina la sonrisa cuando le recuerdan que Macri retuiteó la célebre foto del pelo colorado cuando el ex vicejefe porteño se presentó como candidato bonaerense, pero no se conectó vía Zoom durante el acto de lanzamiento, en La Plata, como sí lo hizo un pelotón de intendentes que apareció en una pantalla gigante detrás del postulante. Quizá tuvo una buena excusa para haberse ausentado del evento más importante de la coalición que integra en un distrito decisivo en una elección que él considera nada menos que “una bisagra en la historia”. Se pareció a una forma de tomar distancia de algunos candidatos que él no hubiera elegido. O de resignar generosamente el liderazgo que mantuvo durante tantos años en la oposición para dejarle el lugar a Rodríguez Larreta. Son algunas de las dudas que se mantienen latentes en estas tres semanas de estadía en Europa y que podrán confirmarse cuando por fin consiga un vuelo que lo deje en el Aeropuerto de Ezeiza.

