“Campaña larretista” y apoyo de la pata peronista no K: la estrategia de los intendentes del PRO para vencer a Facundo Manes en las PASO

Tras el cierre de listas, Diego Santilli comenzó a recorrer el conurbano. Visitó Lanús junto a su referente político, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente Néstor Grindetti, quien oficia de jefe de campaña del precandidato a diputado nacional

Los intendentes del PRO del conurbano bonaerense conducen políticamente la estrategia de campaña de Diego Santilli en la interna que disputa con Facundo Manes. Apuntan a “una campaña ‘larretista’” y al apoyo de peronistas antikirchneristas para vencer a la figura del radicalismo. Mientras terminan de definir el armado territorial, las líneas discursivas y las propuestas del precandidato a diputado nacional en la provincia, aguardan que luego de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio cese el fuego con la UCR.

La campaña de cara a las Primarias del 12 de septiembre comienza formalmente el domingo 8 de agosto pero tras el cierre de listas del 24 de julio los protagonistas de las Legislativas 2021 sumaron recorridas, reforzaron su presencia en los medios y comenzaron a mostrar las cartas que jugarán a lo largo de este mes. Entre los pequeños detalles que hacen a un candidato, los dirigentes que están detrás de la postulación del número dos de Horacio Rodríguez Larreta dejaron de mencionarlo como “Diego Santilli”. Ahora es simplemente “El Colo”: su cabellera, que tuvo un sensible retoque de peluquería, ya se convirtió en la marca registrada del ex funcionario porteño que tuvo que acreditar domicilio en la Provincia para poder competir.

Los intendentes del PRO del conurbano son parte fundamental de la conducción política de la campaña de Juntos. Con la mudanza de María Eugenia Vidal a la Ciudad de Buenos Aires, tomaron mayor protagonismo en la mesa de definiciones de la provincia. Néstor Grindetti (Lanús) oficia de jefe de campaña de Santilli; Diego Valenzuela (Tres de Febrero) está detrás de la comunicación estratégica y funciona como nexo de los intendentes del interior; y Julio Garro (La Plata) como coordinador de la tarea de fiscalización. También forman parte del equipo la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato; el ex ministro de Cultura de Vidal, Alejandro “el conejo” Gómez; el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri; y el ex jefe de gabinete de Santilli y precandidato a diputado provincial por la sexta sección electoral, Gustavo Coria. Además, el ex legislador bonaerense César Torres, del riñón del intendente de Vicente López, Jorge Macri, junto con Sergio Iacovini, secretario general de la Municipalidad de Tres de Febrero, quedaron como apoderados del frente y son parte del armado electoral.

“Vamos a poder hacer una campaña como nos gusta a nosotros: ‘larretista’, con un nivel de detalle y organización que siempre hizo la diferencia” , confió a Infobae uno de los intendentes que integra el Grupo Dorrego. Esperan que el plan que los llevó a conquistar distritos del GBA y a sostenerlos en el ocaso de Mauricio Macri y Vidal tenga su efecto con la apuesta de Santilli. “El Colo tiene buena recepción de la gente”, agregó un dirigente que siguió de cerca las recorridas de la última semana.

Diego Santilli y Facundo Manes

Los alcaldes del PRO perciben que lograron consolidar su poder territorial en base a gestión y “buena imagen” que ahora buscan trasladársela al “Colo”. Están trabajando en la periferia de sus distritos allanando el territorio para que Santilli pueda caminar su campaña en el conurbano.

En los próximos días sondearán el nivel de imagen que tiene Facundo Manes en el GBA. A la espera de que se concreten los resultados de los focus group, un dirigente del PRO con amplia trayectoria en la provincia brindó su apreciación personal: “Por hablar con la gente, recorrer y conocer el territorio, el Colo tiene una ventaja en términos de empatía, es muy especial, tiene una llegada con el diálogo que dudo que Manes la tenga. Para el conurbano, Santilli da más la imagen de un tipo como común, como cualquiera de los vecinos, no habla desde el púlpito, es un muchacho de barrio, mientras que el otro es más doctoral y por lo tanto más distante” .

Luego de visitar La Plata, Quilmes y Lanús, el ex funcionario de Larreta se prepara para recorrer el interior bonaerense donde el dirigente radical tiene su fuerte. En el laboratorio de campaña explicaron que la propuesta y los lineamiento del discurso “tienen que estar muy impregnados del territorio”, con lo cual cada sección electoral articula con Diego Valenzuela el análisis de sus regiones para dar forma a la estrategia que adoptará Santilli en sus recorridas. Por ejemplo, una encuesta puede revelar que en el Gran Buenos Aires la principal preocupación de la gente es la inseguridad, seguido de la falta de empleo; mientras que en el interior, la situación de las pymes que integran las economías regionales y que sufren los daños colaterales de la disputa entre el Gobierno Nacional y el sector agropecuario, implica un análisis diferente. “Para el interior hay que tener un desarrollo territorial y un discurso diferente al del conurbano y el Colo lo va a tener”, afirmaron a este medio. No obstante, las líneas discursivas aún se están definiendo, pero adelantaron que el eje estará puesto en la inseguridad, la educación, el trabajo y los valores de la república. ¿Y el manejo de la crisis epidemiológica por parte de Alberto Fernández y Axel Kicillof?: “La pandemia estará omnipresente” , respondieron.

Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, Jorge Macri y Julio Garro: los referentes del Grupo Dorrego

Valenzuela fue el único de los intendentes que habló en on con Infobae y sumó definiciones a lo que será el discurso de campaña: “Haber aprendido de los errores, tener un posicionamiento institucional muy claro del país que queremos en términos democráticos, de república, de división de poderes. No queremos terminar ni en Venezuela ni en Cuba, no queremos mas populismo, queremos trabajo y no queremos planes”. “Una esperanza realista, no un eslogan” , planteó el referente de Tres de Febrero.

Mientras que el Frente de Todos apuesta a llegar a las elecciones del 14 de noviembre con la mayor parte de la población vacunada con ambas dosis y mostrar a Daniel Gollan como cara de la “épica”, Valenzuela defiende la idea de no usar al COVID-19 y la campaña de vacunación como parte de la campaña. Si bien asume que “la pandemia está implícita” en la discusión, manifestó que el Gobierno “no manejó bien la pandemia y los bonaerenses lo saben, pero no queremos convertir eso que es tan delicado en una cuestión electoral”. “Ojalá la gente tenga las dos dosis cuanto antes pero a la hora de votar, incluso muchos de los que votaron a Alberto Fernández, lo pensarán dos veces porque ninguno de los problemas de fondo y estructurales están en vías de solución” .

El equipo de campaña definió en base a la “capacidad contributiva de votos”, alrededor de 45 municipios donde se trabajará fundamentalmente la precandidatura de Santilli. Estos serán los distritos que integran el AMBA donde trabajaran fuertemente los integrantes del Grupo Dorrego, mientras que en el interior la organización recaerá en los intendentes de ciudades cabeceras que están gobernadas también por el PRO: Héctor Gay en Bahía Blanca y Guillermo Montenegro en General Pueyrredón. El tablero quedó determinado de la siguiente manera: Valenzuela (Tres de Febrero) y Macri (Vicente López) en la primera sección; Javier Martínez (Pergamino) y Manuel Passaglia (San Nicolás) en la segunda; Grindetti (Lanús) en la tercera; Pablo Petrecca (Junín) en la cuarta; Montenegro en la quinta; Gay en la sexta; Ezequiel Galli (Olavarría) en la séptima; y Garro (La Plata) por la sección capital. De esta forma Santilli tiene cubiertas las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Más allá de la interna de Juntos en la categoría diputados nacionales, a nivel local hay una veintena de municipios donde lograron listas de unidad.

Parte de la tracción de votos del ex ministro de Seguridad porteño implica un trabajo territorial de punteros y afinar la fiscalización de cara a las PASO. “Hay mucha gente predispuesta con la cual vamos a pivotear sobre los territorios”, explicó uno de los armadores que señaló como una “complejidad” de estos comicios que debido a la pandemia habrá “30% más de colegios”, con lo cual “hacen falta más fiscales generales”. Ante la consulta de este medio, manifestaron que no solo participarán militantes del PRO y de la Coalición Cívica, también habrá peronistas que no son parte del kirchnerismo que tendrán su anclaje “sobre todo en la tercera sección electoral”. Allí se gestó “Hacemos”, un armado liderado por el jefe de Gabinete de Grindetti, Diego Kravetz, que convoca a peronistas no K en los 19 municipios de esa zona del conurbano. Entre ellos se encuentra Guillermo Viñuales, ex jefe de Gabinete de Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, que si bien no competirá participa del armado en la tercera donde impulsa al ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, como primer candidato a diputado provincial.

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro, los titulares de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio

Malestar por el “código de convivencia” y la necesidad de que perdure la tregua con el radicalismo

Aún no comenzó la campaña y la interna en Juntos se tornó violenta, con niveles de agresividad que derivó en el encuentro de emergencia que se concretó ayer por la mañana. Los referentes de la coalición a nivel nacional acordaron un cese del fuego, sin embargo, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales volvió a señalar a Horacio Rodríguez Larreta de orquestar una campaña de desprestigio contra Facundo Manes.

Para uno de los intendentes del Dorrego la brutal interna y la propuesta de firmar un manual de convivencia electoral “es un papelón”: “Nos tenemos que mostrar juntos porque la gente estará harta de las peleas de los políticos y la falta de resolución de los problemas”. “Espero que pare, no se si la forma es un convenio de convivencia, tiene que ser el convencimiento y el sentido común en lugar de un papel firmado” , agregó.

Santilli, los jefes comunales y dirigentes locales del PRO se mantendrán en la postura de no responder al fuego amigo. Desde el radicalismo señalan que Elisa Carrió juega para Larreta y arremete en lugar de que lo haga Santilli. En el entorno del ex vicejefe de gobierno porteño prefieren “que Lilita deje de contestar”. “No hay que subirle el precio a eso, no es conveniente, no es inteligente, es un tema para satisfacer egos que no suma nada. Lo más probable es que nos reste” , lamentan.

Elisa Carrió exigió que se incluyera "no mentir" en el manual de convivencia de Jxc (Foto Gastón Taylor)

Por su parte, Diego Valenzuela definió la situación como “los innecesarios primeros reflejos de una Primaria”. “Tenemos que enfocarnos en los problemas de la gente, frenar los atropellos que podrían venir si no conseguimos las bancas de diputados que podríamos alcanzar con una buena campaña”, planteó. “La competencia a veces lleva a este tipo de comentarios que creo que se van a acomodar pronto y empezaremos a discutir perfiles e ideas de los candidatos y en noviembre estaremos todos juntos para ganarle al kirchnerismo”.

Pese a que Manes busca desligarse de las gestiones de Macri y Vidal, el intendente de Tres de Febrero -en tono conciliador- comprendió que “Facundo está empezando en un terreno político desconocido, tiene que acomodarse y hay que darle tiempo”. Valenzuela asume que Santilli vencerá en la interna y que Manes acompañará en el proceso para derrotar al Frente de Todos en los comicios de noviembre.

