Advierten que las acusaciones y críticas internas en Juntos pueden perjudicar el proyecto presidencial en 2023

Después de dar un paso al costado y bajar su precandidatura a diputado, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, lamentó la beligerancia de la interna en la coalición opositora de “Juntos” entre las listas de Facundo Manes y Diego Santilli, que se enfrentarán en la provincia de Buenos Aires, y advirtió que la confrontación puede ser perjudicial hacia un proyecto presidencial en 2023.

“No me gusta este momento de Juntos”, aseguró el jefe comunal. “ No me gusta que resolvamos las diferencias internas de esta manera, no le hace bien a la gente que está cargada de angustia, que tiene confianza en nosotros y nos ve peleándonos ”, agregó.

“No siempre estas disputas internas se resuelven bien. Es difícil diferenciarse de un candidato de tu propio espacio porque se termina chicaneando. Esperemos bajar dos cambios y empecemos a hablar a lo que la gente lo que le importa”, completó Macri.

El comienzo de la campaña electoral hacia las PASO en el frente opositor involucró desde amenazas de denuncia judicial, por parte de la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hasta sospechas de corrupción en el uso de fondos públicos hacia los adversarios internos, como insinuó Manes en una entrevista. En un balance sobre el tono de esa pulseada, el intendente evitó tomar posición entre las dos listas y consideró que “hubo muchos límites que se cruzaron en esta discusión”.

“ Facundo (Manes) y Diego (Santilli) van a estar en la misma boleta . Van a asumir el mismo día (en el Congreso), van a tener que convivir y van a tener el mismo laburo, que es representar a la gente. La unidad se construye hoy, no cuando uno asume”, sostuvo en diálogo con radio La Red.

En una consideración sobre las perspectivas del frente Juntos, Jorge Macri admitió sobre los efectos de las acusaciones y críticas internas: “Me preocupa el tránsito hacia el 2023. Tenemos que llegar con mejores planes, propuestas y programas que en el pasado, sino no vamos a aportarle nada a la Argentina. Eso se construye hoy y día a día”.

Para recomponer la situación, el intendente propuso que el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad y “yo como representante del PRO” bonaerense “podamos tener una reunión con Diego y Facundo que, más allá de cualquier diferencia, estamos trabajando para aportar un solucion y seguir unidos”.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio

Ayer, Juntos por el Cambio decidió avanzar hacia un acuerdo político entre todos los partidos que integran la coalición, en donde el “Compromiso Ético” que habían consensuado para fijar reglas de juego ante las PASO se transformará en un documento conjunto. En ese encuentro por Zoom, la idea planteada era que el acuerdo de convivencia tendrá como garantes a los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. “Todos los dirigentes tienen que bajar un cambio”, se señaló en la reunión.

Sobre ese punto, el diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, apuntó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por el tono de sus críticas hacia el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “A Gerardo Morales le digo que las discusiones se dan adentro: los trapos sucios hay que lavarlos en casa”, planteó.

