Natalia de la Sota: “A esta altura, la grieta tiene agobiada a una gran parte de la sociedad que lo que necesita son respuestas”

Natalia de la Sota, primera candidata a diputada por Hacemos por Córdoba, el partido de Juan Schiaretti.

El apellido De la Sota sigue muy ligado a Córdoba. José Manuel De la Sota fue tres veces gobernador de la provincia mediterránea, con una larga carrera en el peronismo donde se alió a la “Renovación” junto a Antonio Cafiero y con un papel relevante en la política nacional que lo llevó a ser precandidato a Presidente. Falleció en septiembre de 2018 en un accidente automovilístico en una ruta camino a Río Cuarto.

En las PASO del 12 de septiembre una de sus hijas, Natalia, competirá por Hacemos por Córdoba, la fuerza que encabeza el actual mandatario provincial Juan Schiaretti ocupando el primer lugar en la lista de precandidatos a diputados nacionales. A los 45 años, quien hoy es diputada provincial, aspira a pelear por un puesto cuando se renueven 9 bancas para el Congreso de la Nación: tres están en poder del oficialismo provincial, cinco deberá revalidar Juntos por el Cambio y una el Frente de Todos.

“Es un gran orgullo, un honor, encabezar la lista de candidatos a diputados de Hacemos por Córdoba. Y que también la lista para senadores la encabece otra mujer como Alejandra Vigo (NdR, actual diputada nacional y además la esposa de Schiaretti), ha sido una sorpresa y una novedad. Quizás no lo es para los más jóvenes pero para nosotros que ya tenemos unos años más sabemos que llegar a estos lugares es el logro de un proceso de muchos años, de mucho trabajo peleando por la paridad de género. Estamos muy contentas y esto, además, entraña una enorme responsabilidad”, le cuenta a Infobae, quien curiosamente durante toda la entrevista mencionará a su padre en tercera persona.

-¿Cuáles son las expectativas desde Hacemos por Córdoba para estas elecciones?

-Está muy claro nuestro objetivo y nuestro eje en relación a estas elecciones y a lo que significan nuestros diputados y senadores en el Congreso. Y es lo que vienen haciendo los legisladores cordobeses todos estos años: defender y cuidar los intereses de Córdoba. La madre de todas las batallas es defender la Ley de Presupuesto. Discutir cuáles son los recursos que le corresponden a nuestra provincia. Qué va a recibir. Qué porcentaje se destinará a obras. A pesar de la pandemia acá se hicieron muchas obras, pero es por lo que se hizo desde Córdoba. Pero no queremos entrar en la grieta en la que entró esta sociedad, que nos agobió. A esta altura la grieta tiene agobiada a gran parte de la sociedad. En el medio de estos extremos ruidosos hay una masa silenciosa que necesita respuestas y a la que no le interesa la pelea ni necesita de esa virulencia política con las que nos dirigimos y nos comunicamos algunos dirigentes políticos. No solo creo que no les gusta sino que hemos generado un cansancio tan grande. La idea es ir a proponer y a defender este modelo de Córdoba. Lo hicimos a través de los gobiernos de José de la Sota, de Juan Schiaretti, durante todos estos años, gobiernos que dialogan con los distintos sectores, que logran consensos. Esto lo venimos proponiendo desde el primer día.

Natalia de la Sota (Foto: Prensa Hacemos por Córdoba)

-En tu discurso insistís con que hay que superar la grieta, ¿se puede realmente?

-Las PASO sirven para definir las líneas internas de cada partido o de cada fuerza. Nosotros hemos logrado un consenso en cuanto a las listas. Todo el diálogo y la capacidad de elección de la gente y que se pueda elegir con su voto son bienvenidas. Todas las expresiones democráticas siempre son buenas y suman para hacer una sociedad mejor. Esta campaña será muy especial por la situación que estamos atravesando. La gente está muy cansada por la pandemia. Hay que ser muy claro, muy conciso a la hora de contar lo que uno quiere, no agobiar a la gente, no agotarla, apelando al sentido común por delante de toda decisión o acción política.

-Existe una gran oferta electoral y un tono en los diferentes candidatos que, en general, parece contraponerse con esas intenciones.

-No está mal la competencia. Lo que está mal es el modo en que competimos. O el tono en que nos manifestamos para competir. No son enemigos, de los que compiten al que mejor le vaya será el candidato. Tenemos que entender que la virulencia enardece los ánimos. En el medio hay un montón de personas y de dirigentes que están fuera de esta pelea. Queremos plantear, y lo tenemos muy claro, que hay diferencias entre el Interior y el AMBA que debemos superar. Diferencias y ciertos beneficios que tiene el AMBA respecto del Interior. Si pensamos, por ejemplo, lo que aporta Córdoba a la Nación en el último año en retenciones nosotros aportamos cerca de 4 mil millones de dólares, casi un presupuesto anual de mi provincia. Una locura. No vuelve ese dinero de la manera que debería. Esa es la pelea que debemos dar las provincias. Las mismas oportunidades que tienen quienes viven en la capital del país. Queremos volver a pagar lo mismo por tarifa de luz, el boleto de colectivo, por los demás servicios. Esta es la discusión que vamos a dar.

-El diputado Mario Negri fue muy crítico con la actitud de los legisladores cordobeses a los que les cuestionó que apoyan cada iniciativa del oficialismo a nivel nacional. ¿Qué le responderías?

-Es como una constante, son los fuegos artificiales de una campaña. Con todos los dirigentes políticos tengo un gran respeto y quisiera la verdad no entrar en eso porque es parte del agobio que la gente siente. Tengo gran respeto por todos los dirigentes políticos que representan a Córdoba. Pero no es nuestra idea confrontar, voy a intentar quedarme fuera de eso.

-¿Con qué resultado quedarías conforme en estas elecciones?

-Ojalá que podamos obtener una buena cantidad de diputados y luchar por la senaduría también. No me arriesgo a decir un número.

-¿Qué se le puede críticar al gobierno nacional?

-A ver, hay un modo de manejar ciertas cosas que no acordamos y que es lo que tiene que ver con el consenso, con el diálogo. Aunque en Córdoba debemos reconocer que el Gobierno de Alberto Fernández viene cumpliendo con algunos compromisos. Pero queremos un país más federal que es lo que claramente nos diferencia.

Juan Schiaretti y Alberto Fernández

-Hubo cuestionamientos de la oposición sobre el manejo de la pandemia, la economía y otros temas durante este año y siete meses de gestión, ¿ustedes coinciden en alguna de esas críticas?

-El tema económico es un tema difícil. Con este nivel de inflación, con este nivel de desempleo, eso es lo que realmente agobia a la gente. La vida cotidiana de los cordobeses, o la de los del norte o del sur del país, se altera al perder el trabajo, al no saber si te va a alcanzar para ir al supermercado, al tener que cambiar de colegio a los chicos porque no te alcanza, cansa. Es una situación que se viene arrastrando y a la que este gobierno no le dio una solución concreta. Es real también que la situación de la pandemia mundialmente fue devastadora, no solamente para nosotros. Todos quienes están a cargo del Ejecutivo en cualquier parte del mundo lo sufrieron.

-En el Congreso los cordobeses de tu fuerza apoyaron casi siempre las posturas del oficialismo. ¿Por qué no se pueden juntar quienes están dentro del peronismo?

-Hacemos por Córdoba tiene su identidad. Desde que José Manuel De la Sota ganó allá por el 98 su primera elección, la hemos construido. Lo armamos con otras 19 fuerzas políticas. Y tiene el apoyo de muchos independientes y de muchos cordobeses que no integran un partido, que acompañan. Gracias a Dios y al trabajo que hicieron primero De la Sota y luego Schiaretti, de hacer foco en Córdoba. Apoyamos las leyes que sirven en el Congreso y cuando tuvimos que decir que no también lo hicimos.

-¿Por qué empezaste tarde tu tarea en la política?

-Soy profesora de música y me dediqué a la parte cultural mucho tiempo. Siempre acompañé a mi papá. Desde el primer día colgada de las Traffic cuando se hacían las caravanas, en los actos. Después lo acompañé en su gestión. Lo que pasa es que fue desde un lugar poco visible. Porque él era el primero en decirnos que los lugares eran para otras personas, que no eran para ser ocupados por los hijos. El prefería que acompañáramos desde otro lugar. Después si empecé con una actividad más fuerte en lo partidario, en lo territorial. Fui concejal de la ciudad de Córdoba, ahora legisladora provincial. Pero además cuando uno es adolescente e hijo de estos líderes grandes de la política, muchas veces también sentimos una ausencia muy grande. Entonces la primera sensación que uno tiene es como de rechazo hacia la política. Hasta que de golpe te das cuenta de lo que significa. Cuando te das cuenta que es una herramienta transformadora te empezás a enamorar de esto.

-¿Cómo fue construir tu propia carrera política. En algún momento, según contaste, tuviste que romper la dependencia de tu papá.

-Me pasaron dos cosas. Cuando asumí como concejal de la ciudad por supuesto que tenía a De la Sota como consultor, era un privilegio enorme. Hasta que en un asado familiar, no sé que tema le estaba comentando. Cuando estábamos llegando a la puerta, porque él se estaba yendo, me dijo: ‘Mirá hija, yo te quiero decir una cosa. No tomés una decisión o una postura pensando qué diría yo. Hacelo pensando en vos misma, en lo que pienses, lo que sientas’. Fue un gran voto de confianza para mí. Yo siento también, y esto es bueno que lo diga, que heredé el cariño de Córdoba y de los cordobeses porque De la Sota fue un hombre, al que más allá de que perteneciera a una determinada fuerza política todos lo reconocen como un gran dirigente, respetuoso, de mucho diálogo. Donde vaya encuentro mucho reconocimiento, cariño, hay una huella de él en cada lugar por chiquito que sea me lo demuestran. Ahora sé que tengo que validar eso. Con mi trabajo, con mi esfuerzo, con los que pueda demostrar de mí. Esa es la construcción que estoy haciendo.

-¿Cómo imaginás la tarea en el Congreso de los representantes de Hacemos por Córdoba?

-Lo primero y lo hemos charlado con Alejandra (Vigo) es plantear el modelo del diálogo. Fundamentalmente. Y pelear en cada decisión, en cada ley que haya que votar, que se respeten los derechos y las pretensiones de los cordobeses. Lo logramos en la Legislatura cordobesa y lo podemos trasladar al Congreso. La aspiración es hacer la mejor elección posible. Sabemos que hay otras fuerzas. Tenemos una lista que representa muy bien a todo el territorio provincial, bien federal

-Córdoba tuvo un apoyo muy alto para Cambiemos en los últimas actos eleccionarios. ¿Pueden revertir esa tendencia?

-Soy muy respetuosa de lo que eligió la gente las últimas veces. Nosotros también hicimos una buena elección en 2019 con Schiaretti. Córdoba es muy particular a la hora de elegir un poder ejecutivo o en los comicios intermedios. Se siente libre de elegir. Más allá de todo que tengan una certidumbre y una certeza. El cordobés siempre se levanta sintiendo que no se va a encontrar con una posición alocada o una posición inesperada.

¿Qué representa Juan Schiaretti para la política nacional?

-Es un dirigente que es sumamente capaz, que fue tres veces gobernador, con una capacidad enorme. un hombre de diálogo y de trabajo,. El dice siempre que habla poco y hace mucho. Eso creo que lo vemos todos. Inauguramos el viernes la obra de la tercera mano de la Circunvalación de Córdoba, que es una obra enorme. También en Río Cuarto pasó algo similar. La provincia no ha parado las obras pese a la pandemia y eso habla de una buena administración.

-¿Cuánto te ayuda y cuánto pesa llevar el apellido De la Sota?

-Seguramente ayuda por el cariño de la gente. Ahora yo tengo que validar ese cariño. Pesar, el apellido no me pesa. Para mí es un orgullo, es un honor llevarlo. Heredé el cariño y las antipatías, pero será tarea mía también ver como me identifican. Ser hija de uno de los mejores dirigentes del país siempre será un orgullo, no un peso.





