Florencio Randazzo: “Discutir la duración de los jueces cuando 7 de cada 10 chicos son pobres, es no entender las prioridades”

Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires

El precandidato a diputado nacional, Florencio Randazzo, cuestionó hoy las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la duración de los jueces y dijo que “ discutir la duración de los jueces cuando 7 de cada 10 chicos son pobres, es no entender cuáles deben ser las prioridades”.

En una nueva crítica sobre el funcionamiento de la Justicia, el Jefe de Estado volvió a poner la lupa sobre posibles reformas en el ámbito del Poder Judicial durante una actividad junto a estudiantes de las carreras de abogacía de todo el país.

En ese contexto, el Presidente convocó a “generar un debate para discutir” la duración de los jueces en sus cargos y se preguntó: ”¿Por qué no se le puede poner un término a los tiempos de los magistrados en sus cargos?”.

En relación a estos argumentos, Randazzo afirmó que “no se puede perder tiempo discutiendo cosas que no son prioritarias para el ciudadano de a pie”. En contraposición, el precandidato a diputado nacional de Vamos con Vos dijo que “tenemos que resolver la angustia de miles de argentinos, discutir otras cosas en este momento: tenemos 52% de inflación y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad”.

“Lo que hay que discutir es cómo crecemos y generamos empleo: cómo bajamos la inflación, declarar la educación como servicio esencial, fomentamos las exportaciones y otras propuestas para salir de este estancamiento”, señaló.

El ex ministro de Transporte durante la gestión de Cristina Kirchner se lamentó de que “la política pierda empatía con lo que le pasa a otro” y llamó a la creación de una nueva ley de inclusión laboral para que aquellos que hoy están en la informalidad puedan estar en blanco.

“Transformar los planes sociales en puestos de trabajo para fortalecer al sector PyME; y que se declare esencial el servicio educativo, para que los reclamos docentes se discutan con los chicos en las aulas. Estas son las cuestiones que tenemos que debatir en Argentina”, indicó Randazzo.

Al igual que el ex funcionario, otros dirigentes de la oposición y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también se pronunciaron en contra de la iniciativa en un duro comunicado.

En un encuentro con estudiantes de derecho, Alberto Fernández propuso discutir la duración de los jueces en sus cargos

“Constituye un debilitamiento claro de la independencia judicial relativizar lo dispuesto en el art. 110 de la Constitución nacional en cuanto a la permanencia en los cargos judiciales pretendiendo abrir paso a la transitoriedad o periodicidad en su ejercicio”, explicaron los magistrados en una nota firmada por el Secretario de la Federación, Omar López y el presidente Ariel Ariza.

“La Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa su categórico desacuerdo con las manifestaciones del Presidente de la Nación relativizando el valor de la permanencia en los cargos judiciales establecida como base de la independencia judicial”, consideraron en el comunicado, al tiempo que resaltaron que “es esperable desde las más altas funciones del Estado un afianzamiento de las disposiciones de la Constitución como así también el respeto a las reglas establecidas por los constituyentes para garantizar la forma de Estado republicana y democrática”.

La permanencia es una de las antiguas atribuciones y derechos que resguardan los jueces en Argentina. En una comparación acerca sobre la designación del Ministerio Público Fiscal-el organismo extra poder que conduce a los fiscales-, el jefe de Estado dijo que le gustaría discutir el tiempo en el que los jueces permanecen en sus cargos.

“A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas”, consideró.

Según la mirada de Alberto Fernández, el dictado de un “mal fallo no hace a un juez reprobable, pero sí podría limitar su reelección”, ya que se “pensaría dos veces para volver a designarlo”. Y aclaró que el planteo busca que “demos un debate”.

“Yo sé que es abrir un debate difícil, complejo. No estoy proponiendo de hacerlo ahora, estoy reaccionando frente a una pregunta que nos dice por qué no elegimos a los jueces, pero creo que son todos temas para que pensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de Justicia”, argumentó.

SEGUIR LEYENDO: