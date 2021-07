Vidal también le puso un freno a Manes: “No hay lugar para las descalificaciones, hay que corregirlo”

María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

La interna de Juntos está que arde y a las críticas de Elisa Carrió contra Facundo Manes también se sumaron las de María Eugenia Vidal para tratar de apagar el “fuego amigo” disparado por el neurocientífico radical que enfrentará a Diego Santilli en las PASO de la provincia de Buenos Aires.

“Creo que todos tenemos que hacer una reflexión de lo que pasó esta semana y entender que este no es el camino ”, señaló la precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en CNN Radio, al hacer referencia a los ataques de Manes hacia Carrió y Santilli en plena campaña.

La líder de la Coalición Cívica se mostró muy enojada con las declaraciones hechas por el neurocientífico, quien contó que en 2015 “Lilita” le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente. “Manes no puede inventar esta historia, si no estamos en manos de un mitómano”, advirtió Carrió. Antes de esos dichos, el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires había chicaneado a Santilli, contra quien cmpite en las PASO, al señalar que esperaba que no gastara los impuestos de los porteños en hacer campaña para vencerlo en tierras bonaerenses.

“No debe haber lugar para las descalificaciones, hay que corregirlo” , sentenció Vidal, en un intento por poner fin a este inesperado enfrentamiento dentro del mismo espacio político.

“No me van a encontrar a mí descalificando ni a los integrantes de mi partido ni al adversario. No hay lugar para eso porque la gente está muy angustiada y sería una falta de respeto . Espero que haya sido solo el arranque y que en los próximos días nos vean juntos compitiendo en una interna que al final nos va a tener a todos en la misma lista el 12 de septiembre”, explicó Vidal.

Facundo Manes, precandidato del radicalismo en la provincia de Buenos Aires que disputa la interna con Diego Santilli

Otro de los que también se molestó con los dichos de Facundo Manes fue el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”, le recriminó al flamante precandidato.

Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, evitó la confrontación: “Ya me conocen, no contesto chicanas políticas”.

Al ser consultada sobre cómo impactó todo ese revuelo en el partido y más teniendo en cuenta que el radicalismo salió fuerte a defender a Facundo Manes y le avisó al PRO que le disputará el liderazgo opositor, Vidal aclaró: “Seguimos juntos”.

“Tenemos que sacar más del 70 por ciento de los votos para mantener los 10 diputados que tenemos. Cada uno de los diputados que perdamos van a ir al Frente de Todo y hay que evitar que consigan la mayoría automática en el Congreso”, advirtió sobre la importancia de esta elección de medio término.

“Estamos entrando en la última oportunidad para salir adelante y veo mucha gente desesperanzada que ve que sus hijos se van del país y no pueden hacer nada para evitarlo. No quiero esa Argentina”, señaló Vidal, quien apuesta a que en 2023 la oposición que ella representa vuelva a gobernar.

“En 2023 quiero que gane Juntos, que gane una alternativa contraria al kirchnerismo”, dijo sin disimular que le encantaría ser candidata a presidenta. Y concluyó: “Yo tengo vocación de ser presidenta pero que encabece quien esté en mejores condiciones para liderar el proceso”.

