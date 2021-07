Diego Santilli se refirió a la observación de su candidatura por parte de la Justicia: “Tengo domicilio en Tigre hace más de dos años”

Diego Santilli, precandidato a diputado nacional de Juntos

Diego Santilli, quien encabeza la lista de Juntos como precandidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, se refirió ayer por la noche a la observación que hizo este jueves la Justicia sobre los domicilios declarados de los postulantes y aseguró que tiene domicilio en Tigre y que vivió en la localidad bonaerense de Pilar.

El titular del Juzgado Federal 1 con competencia electoral en territorio bonaerense, Alejo Ramos Padilla, advirtió que ni el ex vicejefe de gobierno porteño ni el ex ministro de Salud de Axel Kicillof, Daniel Gollan, son nativos del distrito por el que van a competir electoralmente ni reúnen dos años de residencia como mínimo.

En el entorno del candidato del Frente de Todos aseguraron que Gollan tiene domicilio en el municipio de Ituzaingó y que residió entre Merlo e Ituzaingó durante 30 años. Si bien desde el entorno de Santilli ya habían defendido su postulación, él mismo se encargó de hablar al respecto y seguirá los mismos pasos: anunció en diálogo con Romina Manguel por A24 que enviará la documentación que corresponda a la Justicia y ratificó que tiene “domicilio en Tigre hace más de dos años” y que vivió “11 años en Pilar”.

Ante la consulta sobre cómo impacta en el votante el hecho de dejar la Ciudad de Buenos Aires para competir en el territorio provincial, aseguró que “no hay ni un solo bonaerense” que le pregunte sobre eso. “La gente me dice que no le alcanza para llegar a fin de mes, que la inseguridad es insoportable y que le da miedo estar en la calle”, expresó en tono electoral.

Por otro lado, también realizó una reflexión acerca de los dichos de Facundo Manes que tensaron la interna en Juntos. Considero que fueron “poco felices”, que “no ayudan”, pero pidió a los referentes de la coalición “bajar los decibeles”.

Tras el cierre de listas del pasado sábado, el precandidato de la Unión Cívica Radical en provincia de Buenos Aires arrancó la campaña con una serie de cuestionamientos al PRO y a sus referentes, Horacio Rodríguez Larreta y su rival en la interna, Santilli. Manes había manifestado que esperaba que “no se usen los impuestos de los porteños para la campaña”; luego, en diálogo con Infobae afirmó que le gustaría debatir con el jefe de gobierno de la Ciudad y su ex vicejefe porque no tiene en claro “el proyecto de país que quieren”; consideró que el enroque que hicieron Santilli y Vidal de pasarse de la Capital a Provincia y de Provincia a la Capital “desprestigia a la política”, y este jueves se desligó de las gestiones de Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense: “Yo no fui parte de Cambiemos”.

Facundo Manes comenzó su campaña con críticas a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli (Maximiliano Luna)

“Es poco feliz, no ayudan esos comentarios” , respondió Santilli . “Con Facundo hay que ampliar la base, hay que seguir sumando, hay que competir”, agregó evitando agregar leña al fuego. El referente del PRO en la interna provincial aseguró que es momento de “estar mas unidos que nunca” y exigió a los referentes de su espacio “bajar los decibeles”.

Consultado puntualmente sobre la interna que se definirá en las PASO del 12 de septiembre, si bien se mostró “confiado” en vencer a Manes, declaró que “el que gana conduce, el que pierde acompaña” .

“Tenemos que estar unidos para enfrentar los problemas de la gente, la primaria debe ser sana y constructiva”, insistió. Y en sintonía con su jefe político, Rodríguez Larreta, quien frente a los planteos del neurocientífico había dicho que no contestaba “chicanas políticas”, Santilli dijo que “si respondes a una agresión seguís acrecentando algo que la gente no quiere escuchar”. “El argentino está harto, dice basta de sus problemas, no agreguen uno más. Jamás en mi vida dije chicanas , debe haber una primaria con ideas y propuestas”, enfatizó.

Por último, opinó sobre el caso de Santiago “Chano” Moreno Charpentier que resultó baleado por un policía de la bonaerense. “Siempre respaldo el accionar de la policía, siempre y cuando lo haga cumpliendo los procedimientos. Esto no significa que se pueda accionar cualquier manera”, dijo, y lamentó que se siga discutiendo el uso de las pistolas taser que son “armas de baja letalidad que se tienen que usar en este tipo de procedimientos”.

