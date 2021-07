Axel Kicillof: “Las elecciones en pandemia son duras para los oficialismos; no es una de medio término habitual donde se plebiscita”

Axel Kicillof

Definidos los precandidatos que competirán en las Primarias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que al igual que como sucedió en comicios de distintas partes del mundo, las elecciones en medio de la pandemia “son duras para los oficialismos”. “No se plebiscita porque cayó un rayo del cielo y nos puso a todos en otra sintonía”, analizó haciendo referencia a como los gobiernos se vieron obligados a centrar su gestión en el ámbito sanitario y epidemiológico.

Tras la confirmación de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan como la fórmula que representará al Frente de Todos en territorio bonaerense, Kicillof se mostró “contento” y “conforme”, y resaltó que se logró confeccionar “una lista de lujo que expresa a todos los sectores” del oficialismo.

Sin embargo señaló que prevé una gestión “muy sobrecargada” por las elecciones y la campaña de vacunación ya que “todavía transitamos la pandemia”. En este contexto le pidió a Gollan que deje al frente del Ministerio de Salud a su viceministro, Nicolás Kreplak.

Ya en modo electoral, el mandatario provincial apuntó contra la oposición de la que consideró que “más que marketing, tiene que esconder el conejo, la paloma y el halcón” para “mostrarse como que nunca pasó nada, como que son nuevos y distintos”. En ese sentido, sin nombrarlos, apuntó contra María Eugenia Vidal y Diego Santilli: “Recurrieron a saltar el Riachuelo de un lado para el otro. Ahora dicen que los candidatos son moderados y no tienen nada que ver con el pasado”. “¿No van a hablar de lo que hicieron cuando gobernaron?”, se preguntó.

Kicillof tomó las palabras del ex funcionario de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, quien días atrás admitió que durante el gobierno de Mauricio Macri “la salud pública no fue una prioridad”. “¿La gente que viene de ese espacio no va a decir ni una palabra?”, insistió e incluyó en su pregunta a Facundo Manes de quien consideró que su “mérito” es que “puede hacerse el distraído, mentirle a la gente y decir que no tiene nada que ver” con la gestión anterior. “No creo que la sociedad sea tan desmemoriada como para no comprender que los que le piden el voto hoy son los que destruyeron todo antes de la pandemia”, sentenció.

En declaraciones a C5N, el gobernador continuó criticando la gestión de Cambiemos. “Tratan de hacer que no pasó nada, que no son los que se fueron, y que bajaron de una nave espacial”, ironizó y planteó que “con el modelo del macrismo, más la pandemia, vamos derecho al subsuelo”.

“Hay que plebiscitar de nuevo el gobierno de Macri” , expresó y señaló que el que votó al ex presidente “sabe lo que está votando con cualquiera de sus candidatos”. Para Kicillof, “la oposición aprovechó la pandemia para golpear” al oficialismo y “ahora son los reyes del camuflaje tratando de presentarse como algo distinto como si hubieran bajado recién de Marte”.

Comparando con otros procesos electorales que se llevaron a cabo durante este año y medio de COVID-19 en el mundo, Kicillof sostuvo que las elecciones en pandemia “son duras para el oficialismo y muy difícil para todos”: “No es una de medio término habitual donde se plebiscita, no se plebiscita porque cayó un rayo del cielo, que fue la pandemia, y nos puso a todos en otra sintonía”.

Y pese al contexto, remarcó que “ya hemos instrumentado y diseñado muchísimas herramientas para que la salida de la pandemia sea un empezar de nuevo, para llevar adelante los que nos comprometimos hacer y lo que ya estamos haciendo”. “Se va a votar para adelante pero con memoria”, vaticinó.

